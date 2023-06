Obiektywy sigma – sprawdź najczęściej wybierane obiektywy przez fotografów

Transfer danych optycznych do matrycy powinien odbywać się bez zakłóceń. Wraz z trwałością produktów najwyższa jakość przesyłu danych jest priorytetem dla producenta marki. Obiektywy Sigma kojarzone z zamiennikami topowych brandów mogą z powodzeniem konkurować w kategorii sprzętu fotograficznego dla profesjonalistów. Sprawdź co najczęściej wybierają.

Obiektyw Sigma – zamiennik czy wysokiej jakości, nowoczesny produkt?

Marka Sigma odchodzi od opinii producenta tańszych alternatyw wśród obiektywów stało i zmiennoogniskowych. Dziś konkuruje z najlepszymi w walce o klientów profesjonalnych, nie ustępując w zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań. Dogłębnie analizowane i testowane obiektywy Sigma eliminują efekt aberracji już na etapie produkcji, dzięki czemu uzyskana jakość obrazu jest wyjątkowa. Zwróć uwagę, że to właśnie parametry obiektywu w większości wpływają na jakość zdjęcia. Nowoczesny obiektyw Sigma z AF do bezlusterkowca to przede wszystkim seria ART, zachwycająca usprawnionymi układami optycznymi oraz niezawodnym autofokusem.

Obiektywy Sigma – które wybierane są najczęściej?

Wśród najczęściej wybieranych przez profesjonalnych fotografów, poza produktami typowo portretowymi są obiektywy, odpowiednie do szerokokątnych ujęć plenerowych. Wśród nich znalazły się obiektywy Sigma, odpowiednie do ujęć krajobrazu, architektury, reportażowych, a także dla tych, którzy nagrywają filmy.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym zestawieniu obiektyw Sigma do Nikona: Sigma 20 mm f/1.4 DG DN ART, zasługujący na miano najjaśniejszego z dostępnych w swej klasie. Dedykowany do bezlusterkowców jako następca wypuszczonego wiele lat temu modelu HSM do lustrzanek świetnie nadaje się do reportażu, fotografii krajobrazu, budynków oraz astrofotografii.

Model Sigma 28 mm f/1.4 DG HSM ART jest z kolei bardzo często wybierany przez fotografów ślubnych, poszukujących sprzętu, odzwierciedlającego szeroką perspektywę. Ten model Sigmy nie przerysowuje szerokości perspektywy, pozwalając efektownie skomponować kadr. Jego jasność również jest ogromnym plusem.

Sigma 35 mm f/1.2 DG DN ART – klasyczny obiektyw reporterski to absolutny must have w plecaku reportera. Wypuszczony w 2019 roku jest obecnie najjaśniejszym obiektywem 35 mm z AF.

Obiektyw Sigma do Nikona – który warto mieć?

Wysokiej jakości obiektyw Sigma do Nikona sprawdza się doskonale zarówno na poziomie półprofesjonalnym jak i w codziennym użytku zawodowych fotografów. Dziś obiektywy Sigma zachwycają parametrami technicznymi oraz trwałością, dzięki czemu cechuje je niezawodność oraz uniwersalność zastosowania. Wybieraj spośród obiektywów szerokokątnych, portretowych, makro i teleobiektywów, zwracając uwagę na wartość f.