Rekordowa Inwestycja firmy Intel w Polsce: Wrocław Dostanie Nowoczesną Fabrykę Półprzewodników

Wiodąca firma technologiczna, Intel, wydała oświadczenie w piątek, zdradzając plany związane z utworzeniem swojego nowego zakładu produkcyjnego na terenach w pobliżu Wrocławia. Nowo powstała fabryka ma na celu zaspokojenie przewidywanego wzrostu popytu na usługi integracji i testowania układów scalonych, który spodziewany jest do 2027 roku.

Szacunkowe Koszty i Korzyści Nowego Przedsięwzięcia

Intel planuje zainwestować w nowy zakład aż do 4,6 miliarda dolarów amerykańskich. To ambitne przedsięwzięcie, jak się przewiduje, zapewni pracę dla około 2000 pracowników Intela po zakończeniu budowy, przy jednoczesnym tworzeniu tysięcy dodatkowych miejsc pracy w trakcie konstrukcji. Dojdzie do tego dodatkowy rekrut na tysiące pracowników przez zewnętrzne firmy dostawcze. Czynności związane z planowaniem i projektowaniem zakładu rozpoczną się natychmiast, z konstrukcją, która ma się rozpocząć po zatwierdzeniu przez Unię Europejską.

Wzrost Zapotrzebowania i Odporność Łańcuchów Dostaw

Nowa instalacja ma na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na układy scalone oraz wspomóc Unię Europejską w celu stworzenia bardziej zrównoważonych i odpornych łańcuchów dostaw półprzewodników.

Dyrektor Generalny Intel, Pat Gelsinger, powiedział: „Polska już gości Intel, a jej lokalizacja geograficzna umożliwia efektywną współpracę z naszymi fabrykami w Niemczech i Irlandii. To rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów na tle innych globalnych miejsc produkcyjnych, a przy tym oferuje ogromny potencjał talentów, które będziemy wspierać w ich rozwoju”.

Procesy Produkcyjne Nowego Zakładu

Zakłady produkujące wafle krzemowe, znane również jako „faby”, tworzą układy scalone na waflach krzemowych za pomocą zaawansowanych procesów chemicznych, mechanicznych i optycznych. Te wafle są następnie wysyłane do zakładów integracyjnych i testowych, takich jak ten planowany pod Wrocławiem, gdzie są one dzielone na pojedyncze układy scalone, integrowane do produktów końcowych i testowane pod kątem wydajności i jakości.

Przyszłe Wpływy i Zobowiązania

Zaobserwowane niedawne globalne napięcia pokazały konieczność zbudowania bardziej odpornych łańcuchów dostaw dla strategicznych produktów, takich jak półprzewodniki. Intel jest zdecydowany wspierać cel Unii Europejskiej, który zakłada zdobycie 20% udziału w globalnej produkcji półprzewodników do roku 2030.

Intel ma na celu inwestowanie w globalny łańcuch dostaw półprzewodników, który charakteryzuje się odpornością i zrównoważonym rozmieszczeniem geograficznym. Intel chce zainwestować w Polskę i Europę jako katalizator kolejnych inwestycji w ramach ekosystemu, co ma na celu rozwój i przyciągnięcie wykwalifikowanej siły roboczej dla rozwijającej się branży półprzewodnikowej w całej Europie.

Nowy Zakład – Kamień Węgielny dla Półprzewodnikowego Przemysłu w Europie

„Inwestycja Intela w Polsce, połączona z istniejącą fabryką produkującą wafle krzemowe w Irlandii oraz kolejnym planowanym zakładem w Magdeburgu (Niemcy), przyczyni się do stworzenia w Europie zaawansowanego technologicznie łańcucha dostaw w produkcji układów scalonych. Będzie to katalizator dla dodatkowych inwestycji w ekosystem i innowacje w Polsce i całej Unii Europejskiej” – zaznaczyła firma.

Mateusz Morawiecki, premier Polski, podkreślał, że to inwestycja jest „elementem zacieśniania współpracy transatlantyckiej” oraz „największą inwestycją greenfield w Polsce”. Dodał, że „wizja rozwoju nowej fabryki Intela jest imponująca”.

Nowa inwestycja firmy Intel pod Wrocławiem jest jedną z największych w historii Polski!

🇵🇱📈💻💾

To blisko 20 miliardów złotych i tysiące miejsc pracy w najnowocześniejszym sektorze nowych technologii!

To przyszłość polskiej gospodarki, o której rozwój skutecznie dba rząd… pic.twitter.com/txs7RX6azk — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 16, 2023

Minister Janusz Cieszyński stwierdził, że „ostatnie lata pokazały, że łańcuchy dostaw półprzewodników mogą nagle zostać przerwane. Inwestycje takie jak ta, która powstanie pod Wrocławiem, wzmacniają całą Europę na wypadek kryzysu. Ta fabryka to 2 tysiące miejsc pracy, ale też szansa dla rozwoju lokalnych firm i uczelni, które staną się częścią światowego ekosystemu produkcji układów scalonych”.

Intel, założony w 1968 roku z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Firma z branży nowych technologii produkuje procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Na terenie Unii Europejskiej zatrudnia około 10 tysięcy pracowników.