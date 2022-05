Planujesz kupno nowego smartfonu? Czeka Cię zatem kilka decyzji do podjęcia, takich jak wybór interesującego Cię oprogramowania, rozmiaru wyświetlacza czy pojemności pamięci wewnętrznej oraz RAM. Warto mieć na uwadze również dostępne rodzaje ekranów dotykowych. To zdecydowanie częściej pomijany parametr, który w dużej mierze wpływa na komfort użytkowania smartfonu. Z tego krótkiego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje wyświetlaczy w smartfonach i czym się charakteryzują!

Telefony OLED i AMOLED

Telefon OLED daje dostęp do najbardziej nowoczesnej spośród dostępnych obecnie matryc do smartfonów. Wyświetlacz jest samoemisyjny, co oznacza, że ekran samodzielnie produkuje światło i nie potrzebuje dodatkowego podświetlenia. Składa się on z kilkudziesięciu niezwykle cienkich warstw materiałów organicznych, które na skutek „energetycznego kopa” w postaci dostępu do prądu zaczynają świecić. Dokładnie ta sama technologia jest wykorzystywana w telewizorach OLED.

Jakie są największe zalety telefonów OLED?

Bardzo cienki ekran, co przekłada się na niską objętość smartfonu,

szerokie kąty widzenia,

energooszczędność,

niezwykła głębia czerni,

równomierne podświetlenie ekranu,

realistyczne odwzorowanie barw.

Urządzenia te mają jednak również swoje wady:

możliwość wypalania się wyświetlacza,

wysoki koszt produkcji.

Smartfony z AMOLED

AMOLED to konkurencja dla telefonów OLED opracowana przez firmę Samsung i dostępna wyłącznie w smartfonach tej marki. OLED-y można z kolei spotkać np. w telefonach Apple. Działanie wyświetlaczy AMOLED opiera się na wykorzystaniu matrycy wyposażonej w tranzystor cienkowarstwowy (TFT) odpowiedzialny za kontrolę poziomu przepływu prądu w pikselach. Podobnie jak OLED, taki ekran jest samoemisyjny, nie potrzebuje zatem zewnętrznego podświetlenia. Wykazuje jednak jeszcze wyższy poziom energooszczędności od swojej konkurencji. Inne ogromne zalety telefonów AMOLED to:

wysoka wydajność,

wysoki poziom jasności ekranu,

doskonałe odwzorowanie barw,

bardzo głęboka czerń,

perfekcyjne kąty widzenia.

Technologia AMOLED ma jednak również pewne wady:

wysoka cena,

możliwe wypalenie się wyświetlacza.

Telefony z LCD

Ostatnim z rodzajów ekranów dotykowych są telefony z LCD. Dzielą się na dwie podkategorie: najstarszą LCD TFT oraz jego nowszą wersję, LCD IPS. Matryca LCD TFT była wykorzystywana w pierwszych smartfonach, choć wciąż można ją spotkać w najtańszych urządzeniach na rynku. Działa z wykorzystaniem tranzystorów, które są kontrolowane przez piksele. Nie są ekranami samoemisyjnymi, zostają bowiem podświetlone przez zamontowane pod nimi diodami LED. Do największych zalet LED TFT, oprócz niskich kosztów produkcji, zalicza się:

energooszczędność,

wyraźny obraz,

wysoką wydajność.

Przy wyborze telefonu LCD TFT należy jednak zwrócić też uwagę na wady takiego wyświetlacza:

słabe odwzorowanie barw,

wąskie kąty widzenia,

niska odporność na uszkodzenia.

Urządzenia z matrycą LCD IPS wyróżniają się wyposażeniem w diody LED osadzone w górnej oraz dolnej części telefonu. Światło, które emitują, zostaje rozprowadzone po powierzchni ekranu. Zalety, które się z tym wiążą, to:

lepsze odwzorowanie barw w stosunku do LCD TFT,

szersze kąty widzenia niż w LCD TFT,

wysoka jakość obrazu.

Rozwiązanie ma jednak również swoje wady:

niższa jakość i węższe kąty widzenia niż w telefonach z OLED lub AMOLED,

nierównomierne podświetlenie ekranu – w okolicy diod można zauważyć wyższą jasność,

słabe odwzorowanie czerni,

niski kontrast barw.

Jaki wyświetlacz w smartfonie wybrać?

O tym, jaki wyświetlacz w telefonie najlepiej kupić, w pierwszej kolejności decyduje oczywiście budżet. Gdy jest ograniczony, dylemat będzie stanowił wybór między LCD TFT a LCD IPS. W tym przypadku zdecydowanie lepiej sprawdzi się LCD IPS, zapewnia bowiem dostęp do bardziej precyzyjnego, realistycznego obrazu.

Jeżeli jednak możesz pozwolić sobie na droższy smartfon, skup swoją uwagę na telefonach OLED i AMOLED. Technologie te zapewniają dużo wyższą energooszczędność w stosunku do ekranów LCD, a także zdecydowanie lepsze odwzorowanie barw. Czerń jest w ich przypadku niezwykle głęboka, jasność bieli na bardzo dobrym poziomie, a kolory żywe i precyzyjne. Można też cieszyć się doskonałą widocznością pod każdym kątem – nawet gdy na ekran padają promienie słoneczne.