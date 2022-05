Dlaczego ekran ma znaczenie, czyli słów kilka o smartfonie dla seniora

Telefony dla seniora – co musisz o nich wiedzieć?

Nie jest dziś dziwnym zjawiskiem osoba w podeszłym wieku, która bezproblemowo posługuje się smartfonem. Starsi ludzie coraz częściej wybierają aktywny tryb życia, którego telefon staje się znaczącym elementem. Jaki smartfon wybrać, aby stał się dostosowanym do potrzeb seniora terminarzem spotkań, galerią wspomnień z podróży i spotkań towarzyskich, a także stałym narzędziem komunikacji?

Wybór telefonu dla seniora wcale nie musi być trudny. Choć wydawałoby się, że taki telefon powinien posiadać prostą w użytkowaniu klawiaturę, świetnie sprawdzą się również smartfony. Ważne, aby taki smartfon nie tylko posiadał podstawową funkcję dzwonienia – istotny jest również aparat i możliwość połączeń wideo.

Wybierając idealny smartfon dla seniora, należy kierować się kilkoma podstawowymi wyznacznikami:

czytelnym, przejrzystym ekranem,

dobrym aparatem,

intuicyjnym i prostym w obsłudze systemem operacyjnym,

obecnością funkcji, które ułatwią jego użytkowanie starszej osobie,

wytrzymałą baterią.

Połączenie powyższych cech sprawia, że smartfon staje się idealnym urządzeniem, skrojonym na miarę potrzeb seniora.

Ekran dostosowany do potrzeb

Ze względu na to, że wraz z wiekiem wzrok ulega pogorszeniu, dobry ekran w smartfonie dla seniora to podstawa. Najlepiej, aby był nie tylko duży, ale także odznaczał się dużą rozdzielczością i odpowiednim kontrastem, co sprawi, że obraz będzie ostry i wyraźny. Dzięki temu takie czynności, jak pisanie smsów czy korzystanie z funkcji jak alarm czy terminarz, staną się prostsze i przyjemniejsze. Ponadto dobry wyświetlacz to taki, na którym można przeglądać zdjęcia i prowadzić wideorozmowy bez przerwy!

Dobry aparat, czyli jaki?

Choć może się wydawać, że nie każda starsza osoba będzie umiała obsługiwać funkcje takie jak aparat czy wideo, dobry aparat jest opcją nieocenioną dla żyjącego aktywnie seniora. Liczne spotkania towarzyskie, wyjazdy, kółka zainteresowań, zajęcia taneczne czy dalekie podróże to idealna okazja, aby rejestrować zdarzenia dobrym aparatem w telefonie. Jaki smartfon wybrać dla takiej osoby? Niekoniecznie musi to być telefon z potrójnym aparatem tylnym i skomplikowanym systemem ustawień. Ważne, aby aparat miał wysoką rozdzielczość – 48 MP lub 64 MP, które sprawią, że kolory na zdjęciach będą jasne i wyraziste niezależnie od tego, czy fotografia powstaje w dzień czy w nocy.

Wytrzymała bateria

Nie jest tajemnicą, że im starszy człowiek, tym słabsza jego pamięć. Telefony ze słabą baterią charakteryzują się słabą wydajnością i częstą koniecznością ładowania. Telefony dla seniora powinny posiadać mocną i wytrzymałą baterię, która pozwoli zapomnieć o częstym ładowaniu i pozwoli na nieograniczone korzystanie ze smartfona. Najlepiej sprawdzą się smartfony z baterią o pojemności powyżej 5000 mAh. Im większa pojemność, tym dłuższe działanie telefonu, a baterie mieszczące się w przedziale 6000-7000 mAh to gwarancja użytkowania smartfonu nawet do kilku dni bez ładowania.