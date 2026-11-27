Członkowie brytyjskiego związku zawodowego dziennikarzy NUJ (National Union of Journalists) pracujący w BBC poparli akcję protestacyjną. W głosowaniu zakończonym 24 listopada za strajkiem opowiedziało się 79,38 proc. głosujących w Anglii, Walii, Szkocji i za granicą. Spór dotyczy przymusowych zwolnień i rosnącego obciążenia pracą. Na akcję protestacyjną związek ma 12 miesięcy, ale zapowiada, że użyje jej tylko w ostateczności. Związek nie zdecydował jeszcze, czy zorganizuje strajk.

Związek ogłosił wyniki 25 listopada. Głosowanie trwało od 3 do 24 listopada (do godz. 12:00). W Wielkiej Brytanii dziennikarze odpowiadają w takim głosowaniu na dwa pytania. Pierwsze dotyczy strajku, drugie tzw. akcji niebędącej strajkiem (action short of a strike). Ta druga forma to protest bez przerywania pracy, np. odmowa nadgodzin albo praca ściśle według przepisów.

Głosowanie Za strajkiem Za akcją niebędącą strajkiem Frekwencja Anglia, Walia, Szkocja i pracownicy za granicą 79,38 proc. 91,32 proc. 75,03 proc. Irlandia Północna (osobne głosowanie) 84,21 proc. 90,35 proc. brak danych

Nowe zasady akcji protestacyjnych

Według NUJ było to jedno z pierwszych dużych głosowań przeprowadzonych na podstawie Employment Rights Act, nowej brytyjskiej ustawy o prawach pracowniczych. Związek podaje, że ustawa pozwala związkom w Anglii, Szkocji i Walii głosować elektronicznie albo hybrydowo. W Irlandii Północnej członkowie NUJ dostali papierowe karty, które musieli odesłać pocztą.

Kancelaria prawna Howes Percival opisała w lutym inne zmiany wprowadzane tą ustawą od 18 lutego 2026 r. Związek ma uprzedzać pracodawcę o akcji protestacyjnej 10 dni wcześniej, a nie 14 dni jak dotąd. Mandat z głosowania otwartego 18 lutego lub później ma obowiązywać 12 miesięcy, a nie sześć, i nie można go przedłużyć. NUJ i BBC podają, że obecny mandat pozwala związkowi ogłosić akcję protestacyjną w ciągu 12 miesięcy.

Reakcje BBC i związku

Rhodri Talfan Davies, zastępca dyrektora generalnego BBC, napisał do pracowników, że nadawca szanuje wynik i prawo do legalnego protestu. Nazwał jednak wynik rozczarowującym. Jak napisał, BBC liczyło, że do tego nie dojdzie, bo robi wszystko, by przymusowych zwolnień było jak najmniej. Poinformował, że dat strajku nie ogłoszono. Jeśli związek zdecyduje się na akcję, musi uprzedzić BBC co najmniej 10 dni wcześniej. Wtedy BBC poinformuje pracowników, żeby mogli przygotować plany zapewnienia ciągłości pracy. Zapowiedział też dalsze rozmowy z NUJ i innymi związkami o tym, jak BBC ma osiągnąć cele oszczędnościowe.

NUJ zapowiedział głosowanie pod koniec października. Według związku kilku dziennikarzy wiedziało już wtedy, kiedy musi odejść z BBC, jeśli nie znajdzie się dla nich inne stanowisko.

– Wynik pokazuje, że członkowie NUJ w BBC są solidarni przeciw przymusowym zwolnieniom i bardzo się obawiają, jakie będzie obciążenie pracą, gdy odejdą kolejni koledzy – powiedziała Laura Davison, sekretarz generalna NUJ. Dodała, że dziennikarze mają niskie morale po latach niedofinansowania i cięć, a kierownictwo BBC powinno zmienić kurs.

Skąd biorą się cięcia

Spór dotyczy oszczędności, które BBC musi zrobić. Szczegóły podał 20 listopada National Audit Office (NAO), brytyjski urząd kontroli wydatków publicznych. Według NAO wpływy BBC z abonamentu (licence fee) spadły realnie o 26 proc., czyli o 1,3 mld funtów, między rokiem finansowym 2016/17 a 2025/26. W roku 2025/26 działalność publiczna BBC przyniosła 209 mln funtów deficytu operacyjnego. Odsetek dorosłych Brytyjczyków, którzy co tydzień korzystają z telewizji, radia lub serwisów internetowych BBC, spadł z 90 proc. w 2021/22 do 81 proc. w 2025/26.

BBC kończy właśnie poprzedni program oszczędności. Do marca 2027 r., rok przed terminem, ma oszczędzać 700 mln funtów rocznie. Część tych pieniędzy przeznaczyło na rozwój usług cyfrowych, m.in. iPlayera. W lutym 2026 r. ogłosiło kolejny cel: do marca 2029 r. chce obniżyć wydatki o ok. 10 proc. w porównaniu z marcem 2026 r. Oznacza to co najmniej 500 mln funtów oszczędności rocznie. Tym razem pieniądze nie trafią na inwestycje, tylko mają zmniejszyć lukę w finansowaniu.

W kwietniu BBC zapowiedziało likwidację 2 tys. miejsc pracy. Według NAO nowy program oznacza redukcję zatrudnienia o ok. 11 proc. w porównaniu z marcem 2026 r. 20 października nadawca ogłosił kolejne decyzje. Wiosną 2027 r. kanały BBC Three i BBC Scotland znikną z tradycyjnej telewizji i będą dostępne tylko w internecie. Zamknięta zostanie też stacja radiowa Radio 4 Extra. Zniknie wieczorny serwis informacyjny „News at Seven” w BBC Scotland. BBC News, dział informacyjny nadawcy, ma stracić ok. 100 etatów, a część stanowisk zostanie zlikwidowana także w BBC Scotland News. Wcześniej BBC zapowiedziało cięcia w Radio 4, m.in. likwidację programu konsumenckiego „You and Yours”.

NAO ocenia, że nowa runda oszczędności będzie trudniejsza i odbiorcy bardziej ją odczują. Urząd zarzucił też BBC, że przy poprzednim programie nie sprawdzało, jak cięcia razem wpływają na odbiorców, jakość programów i możliwości organizacji. Gareth Davies, szef NAO, zwrócił uwagę, że do odnowienia karty BBC zostało nieco ponad rok, a przed nadawcą „trudne wybory”. Karta królewska określa misję i zasady działania nadawcy.

Czego chce związek

NUJ chce, żeby BBC wstrzymało cięcia. Zamiast tego kierownictwo miałoby razem ze związkiem domagać się od rządu stabilnego, długoterminowego finansowania w ramach odnowienia karty (Charter Renewal). Związek chce też, żeby rząd od razu przejął z powrotem pełne finansowanie BBC World Service, czyli międzynarodowej anteny nadawcy, oraz koszt darmowego abonamentu dla uprawnionych osób powyżej 75. roku życia. Po raporcie NAO NUJ wezwał również do wprowadzenia przedstawicieli pracowników do zarządu BBC.

24 listopada, w ostatnim dniu głosowania, koalicja związków sektora mediów i kultury BEAU (Broadcasting, Entertainment, and Arts Unions), do której należy NUJ, zorganizowała w brytyjskim parlamencie spotkania z posłami o sytuacji BBC i jego pracowników.

Źródła: National Union of Journalists, National Audit Office