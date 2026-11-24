Prezydent Karol Nawrocki podpisał 13 listopada nowelizację ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. To podstawa prawna tzw. zachęt, czyli systemu, w którym Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) zwraca producentom 30 proc. poniesionych w Polsce kosztów produkcji. Ustawa zapewnia systemowi finansowanie z budżetu państwa na lata 2028–2037: co najmniej 100 mln zł i najwyżej 230 mln zł rocznie. Wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Od tego dnia wnioski będą składane i rozpatrywane w dwóch półrocznych okresach, a przyznane wsparcie będzie można wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu bankowego. Łączna pomoc publiczna dla tzw. trudnych utworów będzie mogła sięgnąć 90 proc. kosztów produkcji zamiast 70 proc. Chodzi o produkcje skierowane do widzów w wieku do 12 lat albo promujące polskie dziedzictwo, które spełniają ustawowy próg kosztów.

Ustawa z 22 października 2026 r. (druk sejmowy nr 2998) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 18 listopada jako poz. 1522. Obecny program zachęt ma zapewnione finansowanie do 2027 r. Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) celem nowelizacji jest większa przewidywalność finansowania produkcji filmowych. Zachęty obejmują nie tylko filmy, ale też seriale. O wsparcie mogą się ubiegać producenci, koproducenci oraz wybrane podmioty świadczące usługi produkcyjne. W komunikacie z 28 lipca 2026 r. MKiDN podało, że wsparcie może wynieść najwyżej 15 mln zł na jeden utwór i 20 mln zł rocznie na jednego przedsiębiorcę.

Co się zmieni od 1 stycznia 2027 r.

Kwestia Obecnie Od 1 stycznia 2027 r. Nabór jedna pula na cały rok dwa okresy rozliczeniowe: styczeń–czerwiec i lipiec–grudzień; pieniądze niewykorzystane w pierwszym półroczu przejdą na drugie Kiedy złożyć wniosek najwcześniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac najwcześniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem prac, najpóźniej dzień wcześniej Czas rozpatrzenia wniosku przez PISF 28 dni 40 dni Wnioski, na które zabrakło pieniędzy brak listy rezerwowej lista rezerwowa w każdym okresie Opłata za rozpatrzenie wniosku zwracana, jeśli wniosku nie rozpatrzono bez zwrotu Pułap łącznej pomocy publicznej dla „trudnych” utworów 70 proc. kosztów produkcji 90 proc. kosztów produkcji Kopia filmu dla Filmoteki Narodowej w ciągu 30 dni od zakończenia produkcji w ciągu 60 dni Dane kin o frekwencji i sprzedaży biletów przekazywane codziennie przekazywane raz w tygodniu

Za jedną z najważniejszych zmian Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP-ZAPA uważa podział roku na dwa półroczne okresy rozliczeniowe. Ministra kultury Marta Cienkowska mówiła na posiedzeniu senackiej komisji kultury, że dziś pieniądze mogą się skończyć już na początku roku. Jak dodała, po zmianie szansę na złożenie wniosku w trakcie roku mają mieć także producenci, którzy zaczynają zdjęcia jesienią. W każdym okresie PISF będzie rozpatrywał wnioski w kolejności zgłoszeń, dopóki nie wyczerpią się pieniądze przewidziane na ten okres w jego planie finansowym. Wnioski, na które zabraknie pieniędzy, trafią na listę rezerwową. Instytut będzie do nich wracał, gdy ktoś zrezygnuje z przyznanego wsparcia albo gdy w danym okresie pojawią się dodatkowe środki.

Producent będzie mógł złożyć wniosek najwcześniej pół roku przed rozpoczęciem prac objętych wsparciem, a nie jak dotąd rok wcześniej. Prace będzie musiał rozpocząć w okresie rozliczeniowym, który sam wskaże w harmonogramie produkcji. Nowelizacja doprecyzowuje też procedurę poprawiania kosztorysu. Jeśli PISF uzna część kosztów za nieadekwatną do scenariusza i założeń realizacyjnych, wezwie producenta do przedstawienia nowego kosztorysu w ciągu 7–14 dni. Dyrektor Instytutu będzie mógł ten termin jednorazowo przedłużyć o 7–14 dni. Jeśli poprawiony kosztorys nie wpłynie, PISF sam ustali maksymalną kwotę danego kosztu, którą uzna przy rozliczeniu.

Nowe przepisy nie będą działać wstecz. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed 1 stycznia 2027 r. zostaną rozpatrzone według dotychczasowych zasad. Dotychczasowe przepisy będą też obowiązywać umowy o wsparcie, które będą w mocy w dniu wejścia w życie nowelizacji.

Budżet do 2037 r. i kredyt pod przyznane wsparcie

W latach 2028–2037 minimalny limit wydatków budżetu państwa na zachęty wyniesie 100 mln zł rocznie, a maksymalny 230 mln zł w każdym roku tej dekady.

Producent, któremu PISF przyzna wsparcie, będzie mógł przelać przyszłą wierzytelność z tego tytułu na bank krajowy lub zagraniczny. W praktyce przyznane, ale jeszcze niewypłacone pieniądze posłużą jako zabezpieczenie kredytu, pożyczki albo gwarancji bankowej. Przelew będzie możliwy tylko po to, żeby zabezpieczyć finansowanie produkcji, na którą przyznano wsparcie. Obejmie wyłącznie kwotę przyznaną przez PISF, nie więcej niż suma zgromadzona na rachunku powierniczym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Producent będzie miał 3 dni, żeby poinformować o przelewie BGK i PISF i przekazać im umowę. Bank będzie mógł polecić wypłatę pieniędzy z rachunku zgodnie z harmonogramem umowy o wsparcie, ale BGK zrealizuje to polecenie dopiero wtedy, gdy PISF pozytywnie zweryfikuje raport z produkcji.

Pułap 90 proc. dla trudnych utworów

Wyższy pułap pomocy publicznej to efekt poprawki Senatu, którą zgłosiła senatorka Halina Bieda (KO). Obejmie „trudne utwory audiowizualne” o ograniczonych walorach komercyjnych. Chodzi o produkcje skierowane do widzów w wieku do 12 lat oraz o produkcje promujące polskie dziedzictwo historyczne lub kulturowe na świecie. Jest też dodatkowy warunek: polskie koszty kwalifikowane muszą być co najmniej dwa razy wyższe od minimalnych progów, od których można złożyć wniosek. Tylko wtedy wsparcie z zachęt razem z innymi źródłami pomocy publicznej, na przykład dotacjami, będzie mogło pokryć do 90 proc. kosztów produkcji.

Maciej Dydo, dyrektor Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w MKiDN, wyjaśniał senatorom, że ustawa o kinematografii pozwala finansować film trudny ze środków publicznych do 90 proc., a ustawa o zachętach tylko do 70 proc. Według niego ta rozbieżność powodowała problemy z interpretacją, gdy producent łączył pieniądze z obu źródeł.

Kina i Filmoteka Narodowa

Nowelizacja zmienia też ustawę o kinematografii. Kina będą przekazywać PISF dane o frekwencji i sprzedaży biletów raz w tygodniu, w pierwszym dniu roboczym po niedzieli. Pozostałe dane, które obejmuje obowiązek sprawozdawczy, będą trafiać do Instytutu do 25. dnia następnego miesiąca.

Producent będzie miał 60 dni od zakończenia produkcji, a nie 30, na przekazanie Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu (FINA) kopii filmu i materiałów dokumentacyjnych, takich jak scenariusz czy plakaty. Na wniosek producenta dyrektor FINA wskaże standard, w jakim ma zostać przygotowana kopia. FINA będzie też mogła pokryć w całości lub w części koszt przygotowania kopii archiwalnej filmu o szczególnym znaczeniu dla kultury, jeśli jego dystrybucja już się zakończyła. Pieniądze na ten cel przekaże PISF na podstawie porozumienia z Filmoteką.

Od projektu do podpisu

Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany przez MKiDN 28 lipca 2026 r. Sejm uchwalił nowelizację 18 września: za głosowało 277 posłów, przeciw było 22, a 139 wstrzymało się od głosu. Senat przyjął ją z poprawką dotyczącą pułapu pomocy dla trudnych utworów. Za głosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Rozwiązanie 90 proc. znalazło się w ostatecznym tekście ustawy.

Uzasadniając podpis, prezydent stwierdził w oświadczeniu: „Polska powinna być miejscem, w którym powstają ambitne produkcje filmowe, rozwijają się polskie talenty i tworzone są nowe miejsca pracy w obszarze kultury”.

SFP: dobra zmiana, ale nie reforma

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) traktuje nowelizację jako pierwszy krok. Prezes SFP Grzegorz Łoszewski nazwał przedłużenie systemu o dziesięć lat dobrą wiadomością. Dodał jednak, że ustawa „na kolejną dekadę utrwala poziom finansowania określony w praktyce blisko 10 lat temu”, chociaż od tego czasu wyraźnie wzrosły koszty produkcji i konkurencja o inwestycje audiowizualne w Europie. SFP chce kolejnych zmian jeszcze w tej kadencji Sejmu. Stowarzyszenie postuluje ulgi podatkowe dla prywatnych inwestorów, obowiązek reinwestowania w polską produkcję części przychodów, które platformy streamingowe osiągają w Polsce, oraz rozmowę o większym udziale utworów europejskich w katalogach serwisów wideo na żądanie (VOD).

We wrześniowej debacie w Sejmie, przed głosowaniem 18 września, wiceminister kultury Maciej Wróbel mówił, że ustawa kontynuuje obowiązujące przepisy, dodając do nich deregulację, o którą wnioskowało środowisko audiowizualne. Zastrzeżenia zgłaszali posłowie. Norbert Kaczmarczyk (PiS) ocenił, że nowelizacja porządkuje system, ale nie rozwiązuje w wystarczającym stopniu problemów polskiej kinematografii. Maria Koc z klubu Rozwój Plus poparła projekt, choć nazwała go mało ambitnym. Skrytykowała przyznawanie zachęt na podstawie automatycznego testu kwalifikacyjnego, bez oceny merytorycznej i kulturowej. Koc i Dorota Olko z Lewicy zwracały też uwagę, że wciąż nie ma przepisów, które zobowiązywałyby platformy streamingowe do reinwestowania części przychodów w polską produkcję.

Źródła: Kancelaria Prezydenta RP, SFP-ZAPA, PAP