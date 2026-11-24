Netflix ogłosił we wtorek, 24 listopada, że kupuje Radford Studio Center. To liczący 98 lat kompleks hal zdjęciowych w dzielnicy Studio City w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Powstawały tu m.in. „Gunsmoke”, „Wyspa Gilligana” i „Kroniki Seinfelda”. Amerykańskie media, powołując się na osobę znającą sprawę, podają, że platforma zapłaci 380 mln dol. To około 20 proc. kwoty, za którą teren sprzedano w 2021 r. Netflix w oficjalnym komunikacie ceny nie podał. Po raz pierwszy będzie właścicielem studia filmowego w rejonie Los Angeles.

Według spółki transakcja ma zostać zamknięta we wtorek po południu czasu kalifornijskiego. Wcześniej tego dnia odbyła się licytacja egzekucyjna, czyli sprzedaż nieruchomości w celu odzyskania niespłaconego kredytu. Podczas niej Goldman Sachs, główny kredytodawca poprzedniego właściciela, formalnie przejął nieruchomość. Był to ostatni krok przed sprzedażą terenu Netflixowi. O tym, że według nieoficjalnych informacji Netflix był faworytem licytacji, pisaliśmy 12 listopada (https://medianews.com.pl/biznes/netflix-nieoficjalnie-faworytem-licytacji-studia-radford-w-los-angeles/). Poza ceną zakupu Netflix pokrywa też 5,5-procentowy miejski podatek od przeniesienia własności drogich nieruchomości, wprowadzony w Los Angeles przez tzw. Measure ULA. Przy cenie 380 mln dol. daje to około 21 mln dol.

Od 1,85 mld do 380 mln dol.

W 2021 r. Radford kupiła od ówczesnego ViacomCBS za 1,85 mld dol. firma inwestycyjna Hackman Capital Partners razem z partnerem finansowym. Był to szczyt rynku produkcyjnego w Los Angeles. Potem liczba produkcji spadła, a stopy procentowe wzrosły. Hackman nie spłacił kredytu w wysokości 1,1 mld dol., a w styczniu 2026 r. zapowiedział oddanie nieruchomości wierzycielom pod przewodnictwem Goldman Sachs.

Spadek widać w danych. Według FilmLA, organizacji wydającej pozwolenia na zdjęcia w Los Angeles, w pierwszej połowie 2025 r. obłożenie hal zdjęciowych w mieście wyniosło 62 proc. Według Morningstar Credit obłożenie samego Radford spadło pod koniec 2025 r. do 42 proc., a w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosło do 71 proc.

Netflix sygnalizował zakup nieruchomości już w październikowym liście do akcjonariuszy, choć nie podał, o jaką chodzi. Obniżył w nim prognozę wolnych przepływów pieniężnych (gotówki, która zostaje po wydatkach operacyjnych i inwestycyjnych) na 2026 r. z 12,5 mld do 12 mld dol. Jako główny powód wskazał oczekiwane zamknięcie transakcji na rynku nieruchomości w czwartym kwartale. Według nieoficjalnych informacji z wiosny Netflix rozmawiał z Goldman Sachs o zakupie za 330–400 mln dol.

Hackman przekazał w oświadczeniu, że jest „rozczarowany” utratą studia. Firma dodała, że z zadowoleniem przyjmuje perspektywę, że teren pozostanie czynnym zapleczem produkcyjnym pod nowym właścicielem.

Co dokładnie kupuje Netflix

Studio założył w 1928 r. Mack Sennett, aktor, reżyser i producent kina niemego. Przez dekady działało jako CBS Studio Center. Teren ma 55 akrów (ok. 22 ha) i łącznie ok. 1,14 mln stóp kwadratowych (ok. 106 tys. m kw.) powierzchni. Są na nim 22 hale zdjęciowe, 18 budynków biurowych i 20 bungalowów. Oprócz wymienionych tytułów realizowano tu m.in. „The Mary Tyler Moore Show”, „Leave It to Beaver”, „Różowe lata 70.” i „Parę nie do pary”.

Do tej pory Netflix w Los Angeles głównie wynajmował. Według raportu CoStar z grudnia 2025 r. firma najmowała w mieście 2 mln stóp kwadratowych (ok. 186 tys. m kw.) biur i hal zdjęciowych. Jej własnością jest m.in. kino Egyptian Theatre w Hollywood. Własne zaplecze produkcyjne spółka budowała dotąd poza Kalifornią. W 2018 r. kupiła ABQ Studios w Albuquerque w Nowym Meksyku, a w 2025 r. zaczęła budować kompleks studiów za 1 mld dol. na terenie dawnej bazy wojskowej Fort Monmouth w New Jersey.

Co się zmieni na planie i w biurach

Osoba znająca transakcję zapewnia, że w najbliższym czasie praca na terenie studia będzie toczyć się normalnie. Netflix deklaruje, że chce zachować ciągłość działania i obecny zespół studia. Okres przejściowy i dalsze działanie studia ma wspierać ZVantage, dział doradczy dla branży rozrywkowej firmy Zello, przez swoją platformę operacyjną Backlot Studio Services. Sprzęt produkcyjny dostarczy Cinelease.

W 2023 r. Hackman przedstawił plan modernizacji kompleksu za 1 mld dol. Oczekuje się, że Netflix będzie kontynuował rozpoczętą wtedy procedurę uzyskiwania zgód planistycznych od miasta, żeby zachować możliwość dalszej rozbudowy.

Zakup na razie nie zmienia lokalizacji biur. Netflix ma siedzibę w Hollywood i wynajmuje tam od spółki Hudson Pacific Properties budynki ICON, EPIC i CUE. Umowy najmu wygasają w 2031 r.

Dlaczego Los Angeles i dlaczego teraz

W komunikacie Netflix pisze o „pogłębianiu zaangażowania” w Los Angeles i Kalifornii. Według spółki w ubiegłym roku nakręciła w regionie 46 produkcji, a w tym roku potwierdzono tam zdjęcia do ponad 45 seriali i filmów. „Przed nami jeszcze długa droga, ale mamy nadzieję, że dzięki partnerstwu ze stanem Kalifornia i miastem Los Angeles będzie to początek znaczącej nowej inwestycji w kalifornijski przemysł filmowy” – napisała firma.

W lipcu 2025 r. Kalifornia rozszerzyła program ulg podatkowych dla produkcji filmowych i telewizyjnych z 330 mln do 750 mln dol. Biuro gubernatora podało w maju 2026 r., że ulgi przyznano od tego czasu 147 produkcjom. Wśród filmów z ulgą kręconych w pierwszym kwartale 2026 r. wymieniło m.in. produkcję Netflixa „One Attempt Remaining”.

David Smith, p.o. dziekana Pepperdine Graziadio Business School, uważa, że Netflix wchodzi w rynek „na dnie cyklu”. Jak mówi, przy kosztach budowy 22 hal i planów zdjęciowych to dla firmy dobry interes. Todd Holmes, profesor nadzwyczajny (associate professor) zarządzania mediami rozrywkowymi, spodziewa się, że Netflix przeniesie do Radford więcej produkcji, które dziś rozkładają się na wynajmowane studia w całym mieście. Jego zdaniem firma obniży w ten sposób koszty i sama zdecyduje, ile powierzchni wynajmie innym producentom.

Źródła: Netflix, Los Angeles Times