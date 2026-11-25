Play uruchomił 5G Standalone (5G SA), czyli wersję 5G, która nie korzysta już z elementów sieci 4G. Według operatora jest pierwszą komercyjną siecią tego typu w Polsce. Play ogłosił start 25 listopada na konferencji. Sieć działa na razie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku i mogą z niej korzystać także klienci indywidualni, jeśli mają jeden z blisko 100 obsługiwanych smartfonów. W styczniu 2027 r. operator chce włączyć tę technologię na wszystkich swoich stacjach bazowych w paśmie C (3500–3600 MHz). W I kwartale 2027 r. mają ruszyć pierwsze usługi dla firm i instytucji z gwarantowanymi parametrami łączności.

Kto może już korzystać z 5G SA

Nowa sieć nie jest przeznaczona tylko dla biznesu. Daniel Maciejewski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Siecią Radiową w Play, potwierdził, że mogą z niej korzystać także klienci indywidualni. Muszą być w zasięgu i mieć zgodny telefon z odpowiednią wersją oprogramowania. Wtedy przez 5G SA mogą dzwonić, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu.

Play potwierdził obsługę 5G SA dla blisko 100 modeli smartfonów, m.in. marek Samsung, Motorola i Honor. Niektóre z nich połączą się z nową siecią dopiero po aktualizacji od producenta. Urządzenia Xiaomi, Lenovo, realme, Hammer i Huawei 25 listopada były jeszcze w testach. Obecność 5G w specyfikacji telefonu niczego tu nie przesądza. Potrzebne są dwa warunki: modem musi obsługiwać tryb Standalone, a producent musi odblokować tę funkcję w oprogramowaniu dla sieci Play. Według Maciejewskiego w ramach certyfikacji sprawdza się m.in. obsługę SMS-ów i to, jak telefon przechodzi między technologiami. Jeden z producentów wymaga 600 testów.

Play nie podał, ile stacji obsługiwało 5G SA w dniu startu. Pokazany na konferencji zasięg obejmujący 90 proc. ludności Polski dotyczy całej sieci 5G operatora, także tej w dotychczasowej technologii.

Czym 5G SA różni się od dotychczasowego 5G

Dotychczasowe 5G w Polsce działa w trybie NSA (Non-Standalone). Połączeniem steruje w nim LTE, a radio 5G jest dodatkowym kanałem do przesyłania danych. Ikona 5G na ekranie nie oznaczała więc, że rozmowa idzie przez 5G: głos przenosiła sieć LTE w technologii VoLTE. W 5G SA zarówno część radiowa, jak i rdzeń sieci, czyli jej centralna część zarządzająca ruchem, działają w standardzie 5G. Play uruchomił nowy rdzeń (5G Core) w chmurze. Rozmowy mogą więc iść bezpośrednio przez 5G w technologii VoNR (Voice over New Radio). Gdy użytkownik w trakcie rozmowy wyjdzie z zasięgu 5G SA, połączenie ma płynnie przejąć LTE.

W codziennym korzystaniu z internetu, np. podczas przeglądania stron czy słuchania muzyki, użytkownik może nie odczuć zmiany. Korzyścią może być za to mniejsze zużycie energii, bo modem w trybie SA nie musi być jednocześnie połączony z LTE i z 5G.

Dla firm ważniejsze jest co innego. Według Play dopiero pełne 5G umożliwia network slicing, czyli podział wspólnej sieci na wydzielone logicznie „plastry” o osobno ustalonych parametrach. Pozwala też na opóźnienia poniżej 10 milisekund i udostępnianie funkcji sieci aplikacjom przez otwarte interfejsy (API).

Play buduje 5G SA na kilku warstwach częstotliwości. Michał Ziółkowski, członek zarządu i dyrektor ds. technologii, wyjaśnił, że pasmo 3,5 GHz ma zapewniać przepustowość i niskie opóźnienia, a pasma poniżej 1 GHz zasięg i obsługę internetu rzeczy.

Co Play proponuje firmom

Od I kwartału 2027 r. firmy i instytucje mają móc zamawiać łączność z zapisaną w umowie minimalną przepustowością albo maksymalnym opóźnieniem. Takie gwarancje określa umowa o poziomie usług (SLA). Marcin Kubit, dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży B2B w Play, pokazał różnicę na dwóch przykładach. Ratownicy w karetce, którzy wysyłają do szpitala obraz badania, potrzebują dużej przepustowości tylko przez chwilę, nawet przez 10 sekund. Inaczej jest w fabryce: tam roboty i wózki transportowe działają poprawnie tylko wtedy, gdy sieć reaguje dość szybko, więc zakład może potrzebować gwarantowanego górnego limitu opóźnienia przez cały okres umowy.

Play przewiduje cztery modele wdrożenia:

wydzielony „plaster” publicznej sieci Play z parametrami dopasowanymi do klienta,

z parametrami dopasowanymi do klienta, hybrydowa sieć prywatna , która łączy infrastrukturę operatora z przetwarzaniem danych na miejscu,

, która łączy infrastrukturę operatora z przetwarzaniem danych na miejscu, dedykowana sieć prywatna zbudowana na terenie zakładu,

zbudowana na terenie zakładu, model hurtowy (S-MVNO) dla służb i mniejszych operatorów, którzy mogą na infrastrukturze Play oferować własne usługi, np. internetu rzeczy (IoT).

W sieci prywatnej dane zostają na miejscu, np. w fabryce, porcie czy szpitalu. Kolejną usługą jest stacjonarny dostęp do internetu przez 5G (FWA) z gwarantowaną przepustowością i opóźnieniem. Na konferencji podano przykład: przy transmisji z koncertu takie łącze z zagwarantowaną przepustowością wysyłania może być rezerwą na wypadek awarii światłowodu. Play zapowiada, że usługi będzie kierował do sześciu sektorów: przemysłu, lotnictwa, energetyki, medycyny, służb i mediów.

Kubit ocenił, że najszybciej mogą ruszyć projekty w zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych i dużych centrach magazynowych oraz w łączności krytycznej, np. dla policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego. Takie służby mogłyby dostać priorytet w sieci na czas akcji. W 2027 r. operator chciałby zrealizować kilka, a może kilkanaście takich projektów. Na przykładzie dużego magazynu Kubit oszacował, że projekt rozwiązania zajmuje od 3 do 6 miesięcy, a samo wdrożenie około 2 miesięcy. Wdrożenia pokazane na konferencji, w Toyota Material Handling, CJ Logistics oraz na lotniskach w Brukseli i Helsinkach, to zagraniczne projekty dostawców technologii, a nie realizacje Play.

„Udostępniamy technologię, którą firmy i miasta mogą skonfigurować pod własne potrzeby – bezpieczną, przewidywalną i programowalną” – powiedział Marcin Kubit. Firmy zainteresowane pilotażem mogą już zgłaszać się do operatora. Cen usług dla biznesu Play nie przedstawił.

Do obsługi klientów Play tworzy Centrum Kompetencji 5G SA dla biznesu. Mają w nim pracować architekci rozwiązań i specjaliści od planowania sieci radiowej. Ma też działać zespół, który przez całą dobę będzie monitorował parametry zapisane w umowach.

Plan do 2031 roku

Okres Co zapowiada Play 2027 5G SA na wszystkich stacjach w paśmie C (od stycznia), pierwsze „plastry” sieci z gwarancją jakości, sieci prywatne u pierwszych klientów, rozwiązania dla służb oraz dla internetu rzeczy, w tym RedCap, czyli uproszczona odmiana 5G dla czujników, kamer i urządzeń noszonych 2028–2029 pakiety dla wybranych branż, interfejsy sieciowe w standardach CAMARA i NEF (aplikacja może np. zamówić lepszą jakość połączenia na czas wysyłania obrazu), wykrywanie obiektów, także dronów, za pomocą sygnałów radiowych (ISAC) 2030–2031 sieć jako usługa (Network-as-a-Service), sztuczna inteligencja w sieci radiowej (AI-RAN), łączność satelitarna

Kubit zastrzegł, że nad łącznością satelitarną Play jeszcze nie pracuje.

Od testów w Białymstoku do festiwalu

Komercyjny start poprzedziły mniej więcej roczne próby w Białymstoku, prowadzone z Ericssonem, oraz testy w Łodzi. Według operatora o wyborze Warszawy zdecydowała m.in. duża liczba firm i instytucji, które mogą zostać klientami.

Pierwszym wydarzeniem masowym z 5G SA w sieci Play był sierpniowy Pol’and’Rock Festival na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Operator uruchomił tam tę technologię testowo.

Orange i 5G SA w Europie

Orange Polska deklaruje, że technicznie jest gotowy do uruchomienia 5G SA, ale nie zdecydował się jeszcze na komercyjny start. W wypowiedzi opublikowanej 20 listopada Piotr Jaworski, dyrektor ds. technologii (CTO) Orange Polska, mówił: „Jesteśmy gotowi, żeby 5G SA uruchomić w każdej chwili”. Dodał, że rozsądne wdrożenie wymaga dobrego pokrycia budynków pasmem 700 MHz i konkretnych zastosowań biznesowych, „a to jeszcze przed nami”. Orange pokazywał już 5G SA z network slicingiem na Orange Warsaw Festival. Jaworski mówił też, że Orange jest w trakcie certyfikacji smartfonów u dwóch głównych dostawców.

Play powołuje się na dane GSA, organizacji zrzeszającej dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, i na komunikaty operatorów. Według nich komercyjne 5G SA działa w 22 krajach Europy. Operator podaje też, powołując się na firmę analityczną Opensignal, że na szeroką skalę technologię wdrożono w 11 europejskich sieciach.

Źródła: Play