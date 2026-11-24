Google zapowiedział na grudzień 2026 r. kolejny core update, czyli szeroką aktualizację systemów, które ustalają kolejność wyników w wyszukiwarce. Wpis ukazał się we wtorek 24 listopada o 16:03 czasu polskiego w Google Search Status Dashboard, oficjalnym serwisie Google o stanie wyszukiwarki. Aktualizacja jeszcze się nie zaczęła i nie ma daty startu. Firma podała za to, czego zmiany mają dotyczyć: lepszego rozumienia i oceniania trafnych treści, także przy dłuższych i bardziej złożonych pytaniach, oraz lepszych wyników spersonalizowanych dla osób z włączoną personalizacją. Zmiana obejmie wszystkie kraje i języki, w których działa wyszukiwarka Google, więc także Polskę i polskojęzyczne strony.

Co zapowiedział Google

Google pisze o „wielu usprawnieniach” w tym, jak jego systemy rozumieją trafne treści i ustalają ich kolejność w wynikach. Dłuższe i bardziej złożone pytania podaje w nawiasie jako przykład. Drugi element dotyczy wyników spersonalizowanych, ale tylko u osób, które mają włączoną personalizację. Według Google do tej aktualizacji stosuje się jego ogólne wytyczne dotyczące core update’ów. Termin firma opisała tylko słowami „zaplanowana na grudzień 2026 r.”.

Wpis pojawił się mniej więcej godzinę po tym, jak Google ogłosił koniec wdrażania listopadowej aktualizacji. Trwała od 10 do 24 listopada. Jej wpis z dnia startu podawał tylko zasięg (wszystkie kraje i języki) i maksymalny czas wdrażania do dwóch tygodni. Nie było w nim ani słowa o tym, na czym aktualizacja się skupia.

Grudniowy wpis ma w serwisie status otwartego incydentu bez daty końca, więc wygląda tak, jakby aktualizacja już trwała. Rzecznik Google zapewnił w odpowiedzi na pytania amerykańskich mediów branżowych: „Nie mamy jeszcze daty, jak zwykle ogłosimy ją w dniu, w którym zacznie się wdrażanie. To nie nastąpi w najbliższym czasie”. Firma kilkakrotnie zapewniała też, że aktualizacja nie jest jeszcze aktywna.

Jeśli zmiany wejdą w grudniu, będzie to czwarty duży core update w 2026 r., po marcowym (start 27 marca), majowym (21 maja) i listopadowym. Dwie takie aktualizacje w odstępie kilku tygodni już się zdarzały: w 2024 r. listopadowa ruszyła 11 listopada, a grudniowa 12 grudnia.

Zapowiedzi a wymogi CMA

Zwykle Google informował o dużych aktualizacjach w dniu startu wdrażania. W grudniu 2025 r. John Mueller z Google napisał, że gotowość zmian jakościowych na konkretny dzień „nigdy nie jest pewna”, a zapowiedź z ustaloną datą „nie jest możliwa”. Grudniowy wpis też nie podaje dnia, tylko miesiąc.

Tego samego dnia Google opublikował nową stronę dokumentacji o zapowiadaniu zmian. Wynika z niej, że firma uprzedza właścicieli stron, kiedy zmiana wprowadza nowe wymagania, które trzeba wdrożyć, albo może wywołać duże przetasowania w wynikach. Za przykład takich zmian Google podaje właśnie core update’y. Dokument wprost wspomina też o Wielkiej Brytanii. Jeśli zmiana może wyraźnie przetasować wyniki u brytyjskich użytkowników, Google uprzedza o niej zgodnie z wymogami brytyjskiego urzędu ds. konkurencji i rynków (Competition and Markets Authority, CMA).

CMA uznał wcześniej, że Google ma strategiczną pozycję rynkową (strategic market status) w wyszukiwaniu ogólnym. 17 czerwca 2026 r. nałożył na firmę obowiązek uczciwego rankingu (fair ranking conduct requirement). Oznacza on, że Google ma ustalać kolejność wyników bezpłatnych (organicznych, czyli niebędących reklamami) według obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Dotyczy to także funkcji opartych na generatywnej AI. Według podsumowania CMA z 4 sierpnia Google nie może przy tym brać pod uwagę trzech rzeczy: czy wydawca się u niego reklamuje lub ma z nim inne relacje handlowe, czy nie zgodził się na wykorzystanie swoich treści przez AI Google i czy dochodził wobec Google praw umownych lub prawnych. Własne usługi musi traktować w wynikach tak samo jak usługi konkurentów. Dla zmian, na które wydawcy mogą się przygotować, Google musi przekazać informacje co najmniej 30 dni roboczych wcześniej. Dla zmian, które mogą wyraźnie przetasować wyniki i przy których Google potrafi wyjaśnić, co i dlaczego się zmienia, termin wynosi co najmniej 15 dni roboczych. Na dostosowanie się Google ma czas do 17 grudnia 2026 r. Firma nie podała, który z tych terminów stosuje do grudniowej zapowiedzi.

Google uruchomił jednocześnie w dokumentacji dla właścicieli stron (Search Central) zbiorczą sekcję o rankingu. Zebrał tam zasady ustalania kolejności wyników, zapowiedzi zmian i ścieżki zgłaszania uwag. Deklaruje w niej m.in., że nie przyjmuje pieniędzy za wyższe pozycje w wynikach organicznych.

Personalizacja: kogo dotyczy

Według strony pomocy Google personalizacja korzysta z informacji z konta Google, np. z historii wyszukiwania. Nie obejmuje wszystkich wyników. Czasem zmienia tylko ich kolejność, a czasem kolejność całych bloków treści. Na przykład osoba, która często ogląda filmy, zobaczy wideo nad zwykłymi stronami. Na dole strony z wynikami Google informuje, czy wyniki są spersonalizowane, i pozwala jednym kliknięciem zobaczyć je bez personalizacji.

Zalogowany użytkownik wyłącza personalizację ustawieniem „Personalized Recommendations” na koncie Google. Niezalogowany robi to ustawieniem „Search customization”. Nawet po wyłączeniu Google nadal bierze pod uwagę lokalizację, język, rodzaj urządzenia i bieżące wyszukiwania.

Co z tego wynika dla właścicieli stron

Google podkreśla, że core update’y nie są wymierzone w konkretne strony, a spadek pozycji nie musi oznaczać, że treść jest zła. Firma radzi, żeby analizę w Search Console (bezpłatnym narzędziu Google do monitorowania widoczności stron) zacząć co najmniej tydzień po zakończeniu aktualizacji. Ten tydzień należy porównać z tygodniem sprzed jej startu. Przy niewielkim spadku, np. z drugiej na czwartą pozycję, Google odradza większe zmiany. Przy dużym spadku, np. z czwartej na 29. pozycję, zaleca ocenę całej witryny według swoich pytań kontrolnych i ostrzega przed szybkimi poprawkami „pod SEO”.

Pierwszy pełny tydzień po zakończeniu listopadowej aktualizacji przypada na 25 listopada–1 grudnia, czyli na okres z Black Friday (27 listopada) i Cyber Monday.

Google wprowadził też nowy sposób zgłaszania uwag. Kiedy w Status Dashboard pojawia się duża zmiana rankingu, zweryfikowany właściciel strony może wysłać opinię przyciskiem „Submit Feedback” w Search Console. W zgłoszeniu podaje hasztag aktualizacji, np. #NovemberCoreUpdate2026 dla listopadowej. Google zaleca podanie konkretnych zapytań, kraju i języka, przykładowych adresów stron i zrzutów z raportu skuteczności. Firmy działające w Wielkiej Brytanii powinny też opisać wpływ zmiany na tamtejszy rynek. Zgłoszenia mają pomagać inżynierom wykrywać problemy systemowe. Nie są odwołaniem w sprawie pojedynczej witryny.

Źródła: Google (Search Status Dashboard, Search Central)