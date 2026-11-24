TVN Media, biuro reklamy grupy TVN, poinformowało 24 listopada, że razem z Canal+ uruchomiło dynamiczną podmianę reklam na dziewięciu kanałach TVN w serwisie streamingowym Canal+. Dwie osoby, które w tym samym czasie oglądają w tym serwisie ten sam program na żywo, mogą zobaczyć w przerwie różne spoty. Tego samego dnia biuro ogłosiło podobne wdrożenie w serwisie playnow.pl sieci Play. Uruchomienie podmiany reklam na dekoderach Orange Polska TVN Media ogłosiło 12 listopada.

Które kanały i co się zmienia

Wdrożenie w Canal+ obejmuje kanały TVN, TVN7, TTV, HGTV, TVN Turbo, Metro, TVN Style, TVN24 i TVN24 BiS. Stacje te weszły do produktu reklamowego LIVE TV Streaming, który TVN Media sprzedaje dla telewizji oglądanej na żywo przez internet. Produkt opiera się na technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Podmienia ona spoty w strumieniu wideo w miejscu zwykłych bloków reklamowych. LIVE TV Streaming obejmuje też kanały FAST (bezpłatne kanały streamingowe utrzymywane z reklam) na wybranych platformach.

W Canal+ reklamy podmieniane są także w kanałach informacyjnych TVN24 i TVN24 BiS. Wdrożenie u Play ich nie obejmuje.

Partner Gdzie działa podmiana reklam Kanały z portfolio TVN Ogłoszenie Orange Polska na dekoderach operatora firmy nie podały listy 12 listopada 2026 Canal+ w serwisie streamingowym Canal+ 9: TVN, TVN7, TTV, HGTV, TVN Turbo, Metro, TVN Style, TVN24, TVN24 BiS 24 listopada 2026 Play w serwisie playnow.pl 7: TVN, TVN7, TTV, HGTV, TVN Turbo, Metro, TVN Style 24 listopada 2026

TVN Media nie podało, ilu użytkowników Canal+ może zobaczyć reklamy adresowalne, czyli kierowane do wybranych grup widzów. Nie podało też cen. Według informacji przekazanych 23 listopada na prezentacji nowej strategii TVN Media szczegóły nowej polityki handlowej biura mają być znane w przyszłym tygodniu.

Jak działa reklama i co dostaje reklamodawca

Spoty są emitowane w standardzie telewizyjnym: z dźwiękiem i o długości będącej wielokrotnością 5 sekund. Reklamodawca może więc wykorzystać materiał przygotowany do telewizji bez przeróbek. Biuro oferuje capping, czyli limit liczby kontaktów jednego widza z reklamą, oraz zintegrowane raporty z kampanii. TVN Media podaje, że w LIVE TV Streaming wskaźnik completion rate, czyli odsetek reklam obejrzanych do końca, przekracza 98 proc.

Do dopasowania reklam biuro wykorzystuje dane operatorów. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy zgodzili się na przetwarzanie swoich danych. Na stronie oferty Addressable TV (telewizji adresowalnej) TVN Media wymienia kilkanaście kryteriów targetowania, czyli wyboru odbiorców. Są wśród nich proste kryteria, takie jak lokalizacja, płeć, wiek i dochód. Są też bardziej szczegółowe: struktura urbanistyczna, placówki handlowo-usługowe w okolicy, domy z fotowoltaiką i dane transakcyjne Visa. TVN Media zaznacza, że wśród odbiorców LIVE TV Streaming są abonenci płatnych pakietów SVOD (płatnych serwisów wideo na żądanie).

Kanały telewizyjne dostępne w streamingu oraz 22 kanały FAST można też kupować programatycznie, czyli automatycznie przez platformę zakupową, tak jak w reklamie internetowej. Na razie taki zakup jest możliwy przez Display & Video 360. To DSP Google’a, czyli narzędzie, przez które agencje i reklamodawcy kupują reklamy. TVN Media informuje, że pracuje nad połączeniem z kolejnymi platformami.

Canal+ w Polsce

Grupa Canal+ nie ujawnia, ilu klientów ma w Polsce. W raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2025 r. udział Canal+ Polska w liczbie użytkowników płatnej telewizji w kraju wynosi 17 proc. Cały rynek liczył 10,4 mln klientów, więc chodzi o około 1,77 mln użytkowników. Dane dotyczą całego rynku płatnej telewizji, a nie tylko serwisu streamingowego. W raporcie za trzy kwartały 2026 r. grupa napisała, że jej przychody w Polsce „lekko wzrosły”. Według grupy wpływ na to miały rosnąca liczba subskrypcji OTT (usług wideo dostarczanych przez internet) i wyższe wpływy z reklamy. We wrześniu 2026 r. serwis Canal+ miał według badania Mediapanel 6,9 proc. łącznego czasu, jaki polscy internauci spędzali na oglądaniu wideo w serwisach streamingowych. Badanie obejmuje komputery, smartfony i tablety, ale nie telewizory smart TV.

Monika Kłosińska, dyrektorka ds. zakupów programowych Canal+ Polska i Group Key Account Director w Canal+, mówi, że współpraca z TVN Media i wdrożenie DAI to „ważny krok w rozwoju naszego ekosystemu”. Według niej serwis inwestuje nie tylko w treści, ale też w technologie, które odpowiadają na zmiany w sposobie oglądania telewizji.

Dlaczego TVN rozszerza podmianę reklam

TVN Media pokazało klientom nową strategię 23 listopada w siedzibie TVN w Warszawie. Rozwój reklamy adresowalnej jest jej częścią. Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President Revenue w TVN (odpowiada za przychody grupy), mówi, że dzięki DAI reklamodawcy docierają do grup odbiorców, do których „coraz trudniej” dotrzeć samą tradycyjną telewizją. Jej zdaniem widzowie Canal+ dostaną reklamy lepiej dopasowane do swoich zainteresowań.

Biuro powołuje się na Nielsena: według tych danych oglądalność kanałów telewizyjnych w streamingu wzrosła w ciągu trzech lat o 140 proc. Dane Nielsena za wrzesień i październik 2026 r. pokazują, że streaming dał kanałowi TVN 7,77 proc. oglądalności. Dla porównania w TVP1 było to 5,87 proc., w TVP2 5,41 proc., a w Polsacie 4,94 proc.

Biuro rozwija reklamę adresowalną od 2022 r. Do tej pory emitowało ją m.in. przez HbbTV (hybrydową telewizję łączącą sygnał nadawany z internetem), w kanałach FAST oraz w aplikacjach Player, HBO Max, TVN24+ i Pilot WP. Żurkowska mówiła na prezentacji strategii, że takie spoty to zaledwie kilka procent wszystkich spotów w kanałach TVN, a mimo to korzysta z nich co czwarty klient biura. Zapowiedziała, że w niedługim czasie zasięg techniczny DAI, czyli liczba gospodarstw domowych, do których takie reklamy mogą trafić, ma wzrosnąć dwukrotnie. Tłumaczyła, że nowe gospodarstwa dochodzą stopniowo, w miarę jak operatorzy zbierają zgody abonentów.

Źródła: Biuro Prasowe TVN / TVN Media, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Mediapanel