Telewizja Polska uruchomiła 25 listopada 2026 r. w serwisie TVP VOD całodobowy kanał internetowy „Wiesz – wygrywasz”, który nadaje wyłącznie teleturnieje. Kanał wystartował dokładnie 64 lata po emisji pierwszego odcinka „Wielkiej gry”. To siódmy kanał TVP w modelu FAST. Nadawca rozwija tę ofertę od kwietnia 2025 r.

Co nadaje „Wiesz – wygrywasz”

W ramówce są „Wielka gra”, „Czar par”, „Gra słów. Krzyżówka”, „Giganci historii”, „Giganci nauki”, „Polacy to wiedzą” i „Sukces na bank”. TVP zapowiada, że widzowie zobaczą zarówno materiały premierowe, jak i fragmenty teleturniejów, których nigdy wcześniej nie pokazywano w internecie.

Każdy program ma w ramówce stałe pasmo z własną nazwą. Według ramówki opublikowanej przez TVP dzień wygląda tak:

Godziny Pasmo Teleturniej 6:00–10:15 „Krzyżówka przy kawie” „Gra słów. Krzyżówka” 10:15–13:15 „Z historią na Ty” „Giganci historii” 13:15–15:20 „Myślę po polsku” „Polacy to wiedzą” 15:20–17:10 „Uczeń potrafi” „Sukces na bank” (rywalizują drużyny liceów i techników) 17:10–20:30 „Popołudnie z »Wielką grą«” „Wielka gra” 20:30–21:20 „Naukowy omnibus” „Giganci nauki” 21:20–22:10 „Małżeńska gra” „Czar par” 22:10–0:40 „Wieczór z Wielką grą” „Wielka gra” 0:40–5:30 „Nocna gra” powtórki wybranych odcinków i najciekawszych momentów dnia

„Wielka gra” ma dwa pasma dziennie, łącznie prawie sześć godzin, czyli najwięcej ze wszystkich programów w ramówce. Kanał ma też własny elektroniczny przewodnik po programie (EPG), tak jak pozostałe kanały FAST nadawcy.

Hołd dla „Wielkiej gry”

TVP przedstawia kanał jako hołd dla „Wielkiej gry”: ruszył dokładnie 64 lata po emisji jej pierwszego odcinka, 25 listopada 1962 r. Teleturniej powstał na podstawie amerykańskiego formatu „The $64,000 Question”. Do 1978 r. był nadawany w programie pierwszym, potem w Dwójce. Uczestnicy odpowiadali na specjalistyczne pytania z wybranej dziedziny, a w drugim etapie pytali ich eksperci w studiu. Program prowadzili kolejno Ryszard Serafinowicz, Joanna Rostocka i Janusz Budzyński, a od 1975 r. do końca emisji Stanisława Ryster. Powstało 719 odcinków.

TVP zdjęła teleturniej z anteny w 2006 r. z powodu niskiej oglądalności. Ostatni odcinek wyemitowano 2 września 2006 r.

Siódmy kanał FAST Telewizji Polskiej

FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) to model, w którym nadawca udostępnia kanał w internecie bez opłat, a zarabia na reklamach. Program leci według stałej ramówki przez całą dobę. Widz nie szuka więc odcinka w bibliotece, tylko ogląda to, co akurat jest nadawane, jak w zwykłej telewizji. Przy wcześniejszych kanałach tego typu TVP zaznaczała, że są dostępne bez opłat.

Kanały FAST Telewizji Polskiej można oglądać w serwisie TVP VOD (vod.tvp.pl), w aplikacji TVP VOD na urządzeniach z systemami iOS i Android oraz na kompatybilnych telewizorach Smart TV. Według TVP w bibliotece serwisu jest niemal 100 tys. materiałów. Kolejne kanały FAST dochodziły tak:

kwiecień 2025 r. – „Na dobre i na złe”, pierwszy kanał FAST nadawcy, z 500 pierwszymi odcinkami serialu, których wcześniej nie było w bibliotece TVP VOD. TVP zapowiadała wtedy, że kanał będzie dostępny tylko w Polsce;

– „Na dobre i na złe”, pierwszy kanał FAST nadawcy, z 500 pierwszymi odcinkami serialu, których wcześniej nie było w bibliotece TVP VOD. TVP zapowiadała wtedy, że kanał będzie dostępny tylko w Polsce; 8 grudnia 2025 r. – „Barwy szczęścia”, „Klan” i „Kryminały”, czyli seriale i magazyny kryminalne od „07 zgłoś się” po „Erynie”. Przy starcie kanału „Barwy szczęścia” TVP po raz pierwszy udostępniła w internecie 781 pierwszych odcinków serialu;

– „Barwy szczęścia”, „Klan” i „Kryminały”, czyli seriale i magazyny kryminalne od „07 zgłoś się” po „Erynie”. Przy starcie kanału „Barwy szczęścia” TVP po raz pierwszy udostępniła w internecie 781 pierwszych odcinków serialu; luty 2026 r. – „Miłość”, której start TVP zapowiedziała na 13 lutego 2026 r., oparta m.in. na „M jak miłość”, „Sanatorium miłości” i „Nad rozlewiskiem”;

– „Miłość”, której start TVP zapowiedziała na 13 lutego 2026 r., oparta m.in. na „M jak miłość”, „Sanatorium miłości” i „Nad rozlewiskiem”; 1 czerwca 2026 r. – „TVP Muzyka i Koncerty” z archiwalnymi koncertami, na początek z festiwalu w Opolu;

– „TVP Muzyka i Koncerty” z archiwalnymi koncertami, na początek z festiwalu w Opolu; 25 listopada 2026 r. – „Wiesz – wygrywasz”.

Przy starcie pierwszego kanału w kwietniu 2025 r. Tomasz Sygut, przedstawiany wtedy jako dyrektor generalny TVP, mówił o otwarciu „nowego rozdziału w strategii personalizacji treści”. W lutym 2026 r. nadawca podawał, że kanały FAST „cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem” użytkowników TVP VOD i zajmują czołowe miejsca pod względem liczby odtworzeń. Nie podał jednak liczb dla poszczególnych kanałów ani informacji o przychodach z reklam.

Źródła: TVP, Wikipedia