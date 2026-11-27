Chiński producent smartfonów Xiaomi 25 listopada w Changsha w Chinach przedstawił UMIADS. Pod tą globalną marką firma sprzedaje reklamy wyświetlane w systemie i aplikacjach swoich urządzeń. Xiaomi deklaruje, że obsługuje ponad 100 rynków. Według dokumentacji platformy jednym z nich jest Polska, gdzie można kupić m.in. reklamy na ekranie blokady telefonu.

Co ogłosiło Xiaomi

Markę zaprezentowano na konferencji dla partnerów biznesowych Xiaomi Internet Business Partner Conference 2026. Przedstawiło ją kierownictwo działu internetowego Xiaomi. Hasło marki to „Globalny rozwój, który widać w wynikach”. Ruszyła też globalna strona umiads.com.

Xiaomi łączy w UMIADS trzy elementy: dostęp do własnych urządzeń, doświadczenie z rynków zagranicznych i narzędzia sztucznej inteligencji. Reklamodawca ma docierać do użytkowników m.in. przez funkcje systemowe telefonu. Duże modele AI mają trafniej wskazywać grupy odbiorców i przewidywać konwersje, czyli pożądane działania użytkownika, np. instalację aplikacji. Według firmy AI przejmie też część pracy przy ustawianiu kampanii i pozwoli korygować emisję na bieżąco. Po zakończeniu kampanii ma pomagać w atrybucji, czyli w ustaleniu, które działania dały wynik, i w wychwyceniu tego, co trzeba poprawić. Xiaomi podkreśla, że UMIADS opiera się na niemal dziesięciu latach działalności firmy poza Chinami.

Komunikat cytuje osobę kierującą działem, Liu Chan: „Dla partnerów nie liczy się liczba kupionych wyświetleń, lecz to, czy kampanie przekładają się na rzeczywisty rozwój biznesu i czy można ten efekt zmierzyć”. Xiaomi nie podało w komunikacie cen, nazw partnerów ani celów finansowych nowej marki. Nie ma w nim też osobnej informacji o Polsce.

Wcześniej MiAds

W 2024 r. Xiaomi sprzedawało reklamy w swoich aplikacjach, m.in. GetApps, Mi Browser, Mi Music i Mi Video, pod nazwą MiAds. W marcu 2024 r. główną agencją tej platformy na świecie została VEVE, platforma marketingu efektywnościowego należąca do Affinity Global. VEVE opisywała wtedy MiAds jako usługę działu międzynarodowego biznesu internetowego Xiaomi. Według niej platforma miała setki milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w ponad 100 krajach i 70 językach.

Dokumentacja na stronie platformy jest podpisana nazwą UMIADS. Opisuje ją jako międzynarodowy system emisji reklam oparty na systemie operacyjnym Xiaomi. Łączy on powierzchnie reklamowe m.in. w GetApps (sklepie z aplikacjami, z którego Xiaomi korzysta na części rynków zagranicznych), Mi Video, Mi Browser i Mi Music.

Jak wygląda zakup reklam

Według instrukcji UMIADS konto zakłada się przez konto Xiaomi, jako reklamodawca albo „agencja główna” (core agency), która może tworzyć podkonta dla kolejnych agencji i klientów. Większość krajów rozlicza się z Xiaomi Singapore w dolarach albo juanach. Weryfikacja konta trwa do jednego dnia roboczego.

Kampania może mieć jeden z trzech celów:

instalację aplikacji z GetApps albo Google Play,

ruch na stronę mobilną,

remarketing, czyli ponowne dotarcie do osób, które mają już aplikację.

Do wyboru są m.in.:

powiadomienia push,

ikony,

tapety na ekranie blokady,

reklamy w strumieniu treści,

banery i reklamy pełnoekranowe,

wideo z nagrodą,

ekrany startowe aplikacji (splash).

Reklamy nastawione na efekt rozlicza się za kliknięcie (CPC), za aktywację (CPA) albo w modelu oCPC. W oCPC reklamodawca płaci za kliknięcia, a system sam dobiera stawki pod wybrany efekt. Reklamy splash rozlicza się za tysiąc wyświetleń (CPM). Platforma przyjmuje dane z zewnętrznych narzędzi do pomiaru instalacji, takich jak AppsFlyer, Adjust czy Branch. Kampanie push i splash trzeba zaplanować z ponad tygodniowym wyprzedzeniem.

Co to oznacza dla Polski

Polska jest na liście krajów, w których dokumentacja UMIADS oferuje reklamy na ekranie blokady. W cenniku reklam splash Polska należy do grupy „Europa Wschodnia” razem ze Szwecją, Finlandią i Czechami. Stawka wynosi tam 3 dol. CPM, a w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Hiszpanii 7 dol. Powiadomienia push służą tylko do remarketingu i kosztują w Unii Europejskiej 0,06 dol. za kliknięcie, a na pozostałych rynkach 0,03 dol. Polski nie ma natomiast na liście krajów, w których można kupić rekomendacje aplikacji wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu nowego telefonu.

Zarabianie na takich reklamach zależy od liczby telefonów Xiaomi w rękach użytkowników i od tego, jak aktywnie z nich korzystają. Według redakcji ITHardware w pierwszej połowie 2026 r. Xiaomi i Motorola miały po 13–14 proc. sprzedaży smartfonów w Polsce. Samsung miał ok. 40 proc., a Apple ok. 20 proc. Xiaomi sprzedało w tym czasie więcej telefonów niż rok wcześniej, choć cały polski rynek się kurczył.

Reklama to największa część usług internetowych Xiaomi

Nowa marka pojawiła się dzień po publikacji wyników Xiaomi za III kwartał 2026 r. Usługi internetowe przyniosły w nim 9,5 mld juanów, o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego 7,4 mld juanów to reklama, która urosła o 2,6 proc. Z zagranicy pochodziło 3,2 mld juanów przychodów z usług internetowych, czyli 34,1 proc. całości.

Marża brutto tego segmentu spadła rok do roku o 3,1 pkt proc., do 73,8 proc. Według analityków Guojin Securities to głównie efekt mniejszego udziału przychodów z instalowania aplikacji fabrycznie na telefonach. Zysk brutto z usług internetowych wyniósł ok. 7 mld juanów w kwartale, więcej niż ze smartfonów (4,2 mld juanów).

Źródła: Xiaomi