Ekspresowa aukcja częstotliwości 5G zakończona – operatorzy gotowi na miliardowe inwestycje w rozwój technologii

W ciągu zaledwie dwóch dni Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zakończył aukcję strategicznych pasm częstotliwości radiowych 700 MHz i 800 MHz. Operatorzy – T-Mobile, Orange, Play oraz Plus – pozyskali cenne zasoby, które mogą zadecydować o przyszłości rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Mimo szybkiego przebiegu aukcji, wyniki wskazują na przemyślane strategie operatorów i ogromne inwestycje, które teraz przed nimi stoją.

Aukcja częstotliwości – dlaczego była tak istotna?

Aukcja dotyczyła siedmiu bloków częstotliwości, z których sześć obejmowało pasmo 700 MHz, a jeden pasmo 800 MHz. Cena wywoławcza każdego bloku wynosiła 356 mln zł za 15-letnią rezerwację. Te pasma są szczególnie atrakcyjne, gdyż ich zasięg pozwala na łatwiejsze dotarcie do terenów wiejskich i peryferyjnych, gdzie do tej pory dostęp do szybkiego internetu był utrudniony. Są także kluczowe dla poprawy zasięgu wewnątrz budynków w dużych aglomeracjach miejskich.

Szczegółowy wynik aukcji – strategiczny podział pasm

Operatorzy zakupili pasma następująco:

Play – dwa bloki 700 MHz (za 370,38 mln zł i 356 mln zł)

– dwa bloki 700 MHz (za 370,38 mln zł i 356 mln zł) Orange Polska – dwa bloki 700 MHz (każdy po 356 mln zł)

– dwa bloki 700 MHz (każdy po 356 mln zł) T-Mobile Polska – jeden blok 700 MHz (356 mln zł) oraz jedyny dostępny blok 800 MHz (425 mln zł)

– jeden blok 700 MHz (356 mln zł) oraz jedyny dostępny blok 800 MHz (425 mln zł) Plus (Polkomtel) – jeden blok 700 MHz (363,12 mln zł)

Łączna suma, jaką uzyskano, wyniosła ponad 2,58 mld zł – nieznacznie więcej niż cena wywoławcza, ale poniżej wcześniejszych przewidywań analityków, którzy zakładali większą rywalizację.

Ekspresowe zakończenie aukcji zaskoczyło rynek

Szybkość aukcji wzbudziła zaskoczenie na rynku telekomunikacyjnym. Witold Tomaszewski, rzecznik prasowy UKE, nie krył zdziwienia tempem negocjacji:

„Tyle miesięcy przygotowań, tyle dyskusji i konsultacji, tyle ludzi zaangażowanych w proces po stronie UKE, a operatorzy wzięli i w półtora dnia skończyli.”

Specjaliści podkreślają jednak, że szybkie zakończenie aukcji wskazuje na jasną strategię operatorów, którzy wcześniej musieli już dokładnie określić swoje priorytety, co może pozytywnie wpłynąć na dynamikę dalszych inwestycji.

Pasmo 700 MHz – techniczne i społeczne korzyści

Pasmo 700 MHz, wcześniej wykorzystywane przez naziemną telewizję cyfrową (DVB-T), od lat postrzegane jest jako optymalne do zapewnienia zasięgu poza dużymi aglomeracjami. Ma ono doskonałą penetrację terenu oraz lepiej pokonuje bariery takie jak ściany budynków czy przeszkody naturalne. Dzięki temu będzie kluczowe w walce z „białymi plamami” internetu, które obecnie stanowią około 15–20% powierzchni Polski.

Z kolei pasmo 800 MHz, które zdobyło T-Mobile, umożliwia efektywną budowę sieci o wysokiej przepustowości w dużych miastach, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości usług na obszarach silnie zurbanizowanych.

Inwestycje operatorów – ambitne plany rozwoju infrastruktury

Wszyscy operatorzy zapowiadają intensyfikację inwestycji w rozwój infrastruktury:

Play już ogłosił plan szybkiego zwiększenia liczby stacji bazowych, szczególnie na obszarach wiejskich. Prezes Play, Ken Campbell, podkreślił, że nowe pasmo „pozwoli dostarczać klientom jeszcze wyższą prędkość i bardziej niezawodne usługi”.

już ogłosił plan szybkiego zwiększenia liczby stacji bazowych, szczególnie na obszarach wiejskich. Prezes Play, Ken Campbell, podkreślił, że nowe pasmo „pozwoli dostarczać klientom jeszcze wyższą prędkość i bardziej niezawodne usługi”. Orange Polska zamierza intensywnie rozbudowywać sieć na obszarach dotąd niedoinwestowanych, co pozytywnie wpłynie na jakość połączeń nie tylko mobilnych, ale również poprawi dostępność internetu stacjonarnego, wykorzystując technologie typu Fixed Wireless Access (FWA).

zamierza intensywnie rozbudowywać sieć na obszarach dotąd niedoinwestowanych, co pozytywnie wpłynie na jakość połączeń nie tylko mobilnych, ale również poprawi dostępność internetu stacjonarnego, wykorzystując technologie typu Fixed Wireless Access (FWA). T-Mobile , dysponujący unikalnym pasmem 800 MHz, planuje znacząco zwiększyć jakość sygnału wewnątrz budynków, zwłaszcza w gęstej zabudowie miejskiej.

, dysponujący unikalnym pasmem 800 MHz, planuje znacząco zwiększyć jakość sygnału wewnątrz budynków, zwłaszcza w gęstej zabudowie miejskiej. Plus zamierza skoncentrować się na optymalizacji swojej istniejącej infrastruktury, poprawiając jednocześnie zasięg i stabilność połączeń w miejscach, gdzie dotychczas usługi nie były dostatecznie rozwinięte.

Szersze konsekwencje gospodarcze aukcji

Eksperci wskazują, że szybkie wdrożenie technologii 5G znacząco przyspieszy cyfryzację Polski, wzrost innowacyjności gospodarki, a także poprawi atrakcyjność kraju dla zagranicznych inwestycji technologicznych. Szacuje się, że inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną mogą wygenerować dodatkowe tysiące miejsc pracy w sektorze ICT oraz zwiększyć produktywność całej gospodarki nawet o kilka procent w skali roku.

Co dalej? Kolejne etapy wdrażania technologii

Zakończenie aukcji jest pierwszym krokiem. Teraz UKE przeprowadzi postępowania rezerwacyjne, które formalnie przydzielą operatorom nowe częstotliwości – planowane jest to na czerwiec 2025 roku. Bezpośrednio po tym terminie operatorzy przystąpią do masowych inwestycji w infrastrukturę sieciową, co już w ciągu najbliższego roku powinno skutkować widoczną poprawą jakości usług na całym obszarze kraju.

Podsumowanie – Polska przed technologicznym przełomem?

Błyskawiczne zakończenie aukcji częstotliwości radiowych to pozytywny sygnał, że Polska jest gotowa na szybkie zmiany technologiczne. Teraz kluczowa będzie efektywność operatorów w realizacji ambitnych inwestycji. To od niej zależy, czy Polska dołączy do liderów europejskich pod względem cyfryzacji, czy nadal będzie próbowała nadrabiać opóźnienia technologiczne, które ciągle są wyzwaniem dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.