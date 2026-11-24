Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) chce zmian w przepisach o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Proponuje między innymi, by ustawa gwarantowała zwrot opłat niewłaściwie pobranych przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) albo zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności. Chce też ograniczyć roszczenia o dwukrotność wynagrodzenia do stawek zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego. Postulaty przedstawiła w piątek, 20 listopada, na 10. Forum Prawa Autorskiego w warszawskim Kinie Iluzjon, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Podczas tego samego forum wiceminister kultury Maciej Wróbel powiedział, że warto rozważyć likwidację Komisji Prawa Autorskiego. Według PIKE komisja jest nadal potrzebna.

PIKE zrzesza przede wszystkim operatorów kablowych i światłowodowych. Na forum izbę reprezentował radca prawny Wojciech Szymczak, partner w Kancelarii Prawnej Media i arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Był też dyrektor generalny PIKE Krzysztof Pstrong.

Co PIKE zarzuca organizacjom zbiorowego zarządzania

OZZ, takie jak ZAiKS czy SFP-ZAPA, pobierają wynagrodzenia od tych, którzy korzystają z utworów, a następnie dzielą je między twórców i wykonawców. Operatorzy płacą im między innymi za reemisję, czyli jednoczesne przekazywanie abonentom programów telewizyjnych w całości i bez zmian. Wysokość opłat wyznaczają tabele wynagrodzeń, czyli cenniki stawek za konkretny sposób korzystania z utworów.

Szymczak zarzucił OZZ, że nie wykonują obowiązków ustawowych, między innymi obowiązku wspólnego zawierania umów i aktualizowania tabel wynagrodzeń. Mówił też o braku przejrzystości wobec płacących. Według niego zdarza się, że podstawa pobrania opłaty nie odpowiada temu, komu OZZ wypłaca potem te pieniądze. Izba proponuje więc, by ustawa gwarantowała zwrot niewłaściwie pobranych wynagrodzeń albo zaliczenie ich na poczet przyszłych, prawidłowych płatności na rzecz OZZ.

Druga grupa postulatów dotyczy tego, co PIKE nazywa uprzywilejowaniem OZZ. Według izby organizacje same ustalają tabele wynagrodzeń, nie składają wniosków o ich zatwierdzenie, a potem żądają podpisania umów według tych stawek. Reemitentom grożą przy tym pozwem o dwukrotność wynagrodzenia. Ustawa o prawie autorskim pozwala uprawnionemu, którego prawa naruszono, żądać zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia.

PIKE proponuje, by:

roszczenie o dwukrotność wynagrodzenia można było liczyć wyłącznie według tabel prawomocnie zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego. Zdaniem izby zachęciłoby to OZZ do składania tabel do zatwierdzenia;

uzupełniająco rozważyć obowiązek posiadania zatwierdzonych tabel wszędzie tam, gdzie prawo wymaga pośrednictwa OZZ. Tak jest w przypadku reemisji: operator rozlicza się z uprawnionymi przez właściwą organizację, a nie bezpośrednio.

Izba zapowiada, że wkrótce przekaże właściwym organom listę najważniejszych problemów wymagających zmian w ustawie. Przygotowała ją po spotkaniach z OZZ i użytkownikami oraz po analizach prawnych. Nie podała, do kogo konkretnie trafi dokument.

Spór o Komisję Prawa Autorskiego

Komisja Prawa Autorskiego działa na podstawie ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Zatwierdza i zmienia tabele wynagrodzeń i rozstrzyga spory o ich stosowanie. Rozstrzyga też spory między operatorami sieci kablowych a OZZ o umowy na reemisję. W jej skład wchodzi 20 arbitrów powoływanych przez ministra kultury. Połowę zgłaszają OZZ i stowarzyszenia twórców, wykonawców, wydawców i producentów, a połowę organizacje użytkowników oraz nadawcy radiowi i telewizyjni.

Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN, powiedział na forum, że ministerstwo chce poznać opinie branży o przyszłości komisji. „Od ośmiu lat funkcjonuje ona w obecnym kształcie, kosztowała ponad milion złotych, a w naszej ocenie praktycznie nie działa” – mówił. Dodał, że warto rozważyć jej likwidację i zastanowić się, co mogłoby ją zastąpić.

PIKE uważa, że komisja jest nadal potrzebna. Według izby za jej bezczynność odpowiadają wyłącznie OZZ, bo tylko one mogą złożyć wniosek o zatwierdzenie albo zmianę tabeli.

Ile płacą operatorzy

PIKE od dawna walczy o mniejsze obciążenia na rzecz OZZ. W październiku 2024 r. izba i kilka innych organizacji branżowych napisały do minister kultury Hanny Wróblewskiej, że reemitenci płacą OZZ co roku blisko 200 mln zł. W liście sprzeciwiały się dodatkowym tantiemom za reemitowanie, dopisanym do ustawy w 2024 r. PIKE zaskarżyła je do Komisji Europejskiej jako niezgodne z unijnymi dyrektywami. Sygnatariusze chcieli już wtedy przywrócić obowiązek zatwierdzania tabel tam, gdzie pośrednictwo OZZ jest obowiązkowe. Postulowali też, by OZZ nie mogły dochodzić dwukrotności wynagrodzenia, nawet gdy ich pośrednictwo jest obowiązkowe.

Na 53. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE w Świnoujściu w październiku 2026 r. przedstawiciele izby mówili, że łączne roszczenia OZZ sięgają 5–6 proc. przychodów operatorów z usług telewizyjnych. Rentowność tego segmentu, jak dodawali, spada. Branża postulowała wtedy aktualizację tabel wynagrodzeń, ograniczenie nakładających się roszczeń różnych organizacji i większą przejrzystość rozliczeń. Proponowała też jeden punkt rozliczeń z OZZ (model one-stop-shop). Krzysztof Pstrong podkreślał, że izbie nie chodzi o kwestionowanie prawa twórców do wynagrodzenia, tylko o uporządkowanie systemu.

Głównym tematem tegorocznego forum były dwa lata obowiązywania nowelizacji prawa autorskiego z 26 lipca 2024 r., która wdrożyła unijne dyrektywy o prawie autorskim w świecie cyfrowym. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 przedstawicieli organizacji społecznych, pracodawców i związków zawodowych, w tym OZZ, a także stowarzyszeń, izb gospodarczych i spółek medialnych. Ministerstwo wznowiło Forum Prawa Autorskiego we wrześniu 2024 r., po dziesięcioletniej przerwie.

Źródła: PIKE, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, SFP-ZAPA