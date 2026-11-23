Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny nałożył łącznie 1 886 000 zł kar na Eleven Sports Network i Audioteka Group, operatora internetowej telewizji WP Pilot. Urząd poinformował o tym 23 listopada 2026 r. Według UOKiK obie spółki wprowadzały kibiców w błąd, bo ich reklamy sugerowały, że w Eleven Sports można obejrzeć wszystkie mecze hiszpańskiej LaLigi i FC Barcelony z Robertem Lewandowskim. W rzeczywistości stacja pokazywała tylko część spotkań. Eleven Sports Network ma zapłacić 1 075 000 zł, a Audioteka Group 811 000 zł. Decyzje nie są prawomocne i spółki mogą się od nich odwołać do sądu.

Połowa meczów w Eleven, połowa w Canal+

Od sezonu 2022/23 do 2025/26 mecze LaLigi pokazywały w Polsce dwie stacje: Eleven Sports i Canal+. Na mocy umowy między nimi każdy nadawca transmitował pięć meczów z każdej kolejki. Prawo pierwszego wyboru spotkań miały na zmianę. W efekcie, jak podaje UOKiK, Eleven Sports pokazywało mecze FC Barcelony najczęściej co drugą kolejkę, czyli na przykład raz na dwa tygodnie. Mecze Realu Madryt i Barcelony nadawcy również dzielili na przemian. Wyjątkiem był bezpośredni pojedynek obu klubów, który transmitowały obie stacje. Od sezonu 2026/27 wszystkie mecze LaLigi w Polsce pokazuje Canal+.

Urząd zakwestionował to, że reklamy Eleven Sports i WP Pilot pomijały ten podział. Kibic, który kupił dostęp tylko do kanałów Eleven Sports, nie mógł obejrzeć części meczów Barcelony, bo transmitował je Canal+.

Lewandowski w reklamach Eleven Sports

UOKiK przytacza hasła z materiałów promocyjnych Eleven Sports, m.in. „Wszyscy na to czekaliśmy! Robert Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną! Nowy sezon ligi hiszpańskiej w ELEVEN SPORTS już za 24 dni” oraz „Mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander już od sierpnia w ELEVEN SPORTS”. Takie reklamy stacja publikowała głównie przed startem kolejnych sezonów, od 2022/23 do 2025/26. Eksponowały one sylwetkę polskiego napastnika i jego transfer albo występy w Barcelonie. Według UOKiK brakowało w nich zastrzeżenia, że widz nie zobaczy wszystkich meczów.

Urząd powołuje się na skargi, które w tym czasie trafiały do Eleven Sports Network. Klienci pisali m.in., że przy zakupie pakietu „hucznie” zapowiadano LaLigę z Lewandowskim, a później nie mogli znaleźć w programie konkretnych meczów Barcelony.

WP Pilot: „Nie przegap żadnego meczu!”

WP Pilot to serwis do oglądania telewizji przez internet, który ma w ofercie cztery kanały Eleven Sports. W jego reklamach pojawiały się hasła „Lewy w hiszpańskich barwach w WP Pilot! Nie przegap żadnego meczu!” i „Czas na mecze NOWEGO SEZONU LaLigi! Nie przegapcie żadnego meczu”. Według UOKiK wprost sugerowały one, że pakiet z kanałami Eleven Sports da dostęp do wszystkich meczów ligi hiszpańskiej albo do wszystkich występów Lewandowskiego. Reklamy publikowano w mediach społecznościowych i jako powiadomienia push na stronach serwisu oraz na urządzeniach użytkowników aplikacji WP Pilot. Kampania ruszyła na początku sezonu 2022/23, gdy Lewandowski debiutował w Barcelonie. Wpisy w mediach społecznościowych z tamtego czasu były jednak dostępne jeszcze w 2024 r. Urząd cytuje też skargi klientów, m.in. osoby, która kupiła pakiet Eleven, żeby oglądać Barcelonę z Lewandowskim, i domagała się zwrotu pieniędzy.

W lipcu 2023 r. UOKiK informował o zarzutach naruszania zbiorowych interesów konsumentów wobec spółki Netwizor, ówczesnego operatora serwisu z grupy Wirtualna Polska. Chodziło o reklamy meczów z udziałem Lewandowskiego, m.in. z hasłem „nie przegap żadnego meczu LaLiga Santander”. Zarzuty poprzedziły wystąpienie miękkie (prośba urzędu o wyjaśnienia albo zmianę praktyki) i postępowanie wyjaśniające. Urząd zapowiadał wtedy, że nie wyklucza dalszych kroków wobec Eleven Sports. Biuro prasowe stacji odpowiadało w lipcu 2023 r., że sprawa WP Pilot nie jest postępowaniem przeciwko Eleven Sports. Wątku dotyczącego samej stacji nie skomentowało, bo był na etapie wyjaśniania.

W 2023 r. Audiotekę połączono z Netwizorem, przenosząc na niego cały jej majątek, a Netwizor zmienił nazwę na Audioteka Group. Spółka należy do Wirtualnej Polski Holding. Eleven Sports wchodzi w skład Grupy Polsat Plus.

Kary i oświadczenia w mediach społecznościowych

Oprócz kar obie spółki mają opublikować na swoich profilach na Facebooku i Instagramie oświadczenie o naruszeniu przepisów i o wydanej decyzji.

– Przedsiębiorca nie może ukrywać w reklamach istotnych informacji o swojej usłudze po to, aby ją lepiej sprzedać. To wprowadzanie konsumentów w błąd. Przeprowadzone postępowanie pokazało, że wiele osób zachęconych reklamami kupowało dostęp do Eleven Sports lub pakiet w serwisie WP Pilot wierząc, że obejrzą tam każdy występ Roberta Lewandowskiego – mówi Tomasz Chróstny w komunikacie urzędu.

W sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów urząd może nałożyć karę do 10 proc. obrotu, który przedsiębiorca osiągnął w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Decyzje urzędu dotyczą praktyk wobec szerokiego grona klientów i nie rozwiązują indywidualnych sporów z operatorami. Kto chce dochodzić swoich praw w konkretnej sprawie, może skorzystać z bezpłatnej porady na infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 222 66 76 76 (opłata według taryfy operatora). Może też wysłać pytanie przez formularz w serwisie dlakonsumentow.pl albo poprosić o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo wojewódzką Inspekcję Handlową.

Źródła: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów