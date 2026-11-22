W Stanach Zjednoczonych Blind, anonimowa sieć społecznościowa dla pracowników branży technologicznej i finansowej, przestał tylko prosić użytkowników z adblockami o wyłączenie blokady reklam. Teraz zamyka im dostęp do serwisu. Według Admirala, firmy dostarczającej tę technologię, odsetek odzyskanych odsłon od takich użytkowników wzrósł z około 30 proc. do ponad 70 proc. W szczycie wyniósł 74 proc. Charles Hsieh z Blind mówi, że aktywność użytkowników nie spadła przy tym wyraźnie.

Od prośby do blokady

Blind bywa opisywany jako skrzyżowanie Reddita z LinkedInem. Według Admirala serwis ma około 12 mln zweryfikowanych użytkowników, głównie z branży technologicznej i finansowej, którzy anonimowo rozmawiają tam o kulturze pracy i sprawach zawodowych. Admiral podaje też, że Blind jest jedną z dominujących platform cyfrowych w Korei Południowej. Amerykańską część firmy prowadzi niewielki zespół, który odpowiada zarówno za sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS (subskrypcja usług internetowych), jak i za przychody z reklam w aplikacji i w serwisie internetowym. Te przychody w dużej mierze zależą od reklam. Admiral ocenia, że odbiorcy Blind lepiej znają się na technologii niż przeciętny internauta i częściej używają adblocków.

Admiral szacuje, że z adblocków korzysta do jednej trzeciej internautów w Wielkiej Brytanii i USA. Według danych GWI za II kwartał 2025 r. (internauci w wieku 16–64 lata) w USA reklamy blokuje 32,5 proc. internautów.

Najpierw Blind korzystał z bezpłatnego narzędzia Google do odzyskiwania odsłon zablokowanych przez adblocki. Google oferuje takie narzędzie m.in. wydawcom korzystającym z AdSense. Można w nim ustawić komunikat, który użytkownik zamknie, albo okno, którego zamknąć się nie da. Według Admirala narzędzie Google dawało Blind za mało: miało skromne raporty, nie pozwalało na testy A/B (porównywanie dwóch wersji komunikatu na różnych grupach odbiorców) i miało ograniczone możliwości personalizacji.

Po przejściu na moduł Recover firmy Admiral Blind zaczął od łagodnych komunikatów. Wyskakujące okno prosiło o włączenie reklam, żeby wesprzeć serwis, ale nie blokowało dostępu do treści. Skuteczność tego podejścia zatrzymała się na około 30 proc. Admiral zaproponował wtedy test mocniejszego komunikatu: użytkownik z adblockiem dostawał ostrzeżenie, że jeśli nie odblokuje reklam, może stracić dostęp do serwisu. Przy tej zmianie Blind obserwował liczbę dziennych aktywnych użytkowników (DAU), współczynnik odrzuceń (odsetek osób, które opuszczają stronę od razu po wejściu), wskaźniki zaangażowania i reakcje społeczności.

– Doszliśmy do ściany, byliśmy na poziomie trochę ponad 30 proc. To był punkt zwrotny. Taki miękki komunikat działa tylko do pewnego momentu. Naprawdę musieliśmy zrobić kolejny krok – mówi Charles Hsieh, wiceprezes ds. sprzedaży w Blind, cytowany w materiałach Admirala. – Kiedy wprowadziliśmy twardą blokadę, nie zobaczyliśmy dużego spadku. […] Dlatego łatwo było to kontynuować.

Według Admirala część osób w Blind obawiała się agresywnych komunikatów, bo Blind jest platformą społecznościową. Hsieh relacjonuje, że argument był prosty: jeśli firma chce zarabiać, musi odblokować więcej wyświetleń, a o tym, czy zaangażowanie spadło, mają rozstrzygnąć dane.

Co dokładnie oznacza 74 proc.

Admiral posługuje się wskaźnikiem odzyskanych odsłon (pageview recovery rate). To odsetek odsłon od użytkowników z adblockiem, które udało się z powrotem objąć reklamami. Według Admirala:

Blind przekroczył 70 proc. odzyskanych odsłon, a najwyższy wynik to 74 proc.;

przez ostatnie siedem miesięcy odzyskiwał średnio 70 proc.;

ruch w serwisie internetowym utrzymuje się na poziomie 8–10 mln odsłon miesięcznie, czyli tak jak przed wprowadzeniem blokady;

przez ostatnie 12 miesięcy Blind odzyskał około 11 mln odsłon, na których można zarabiać.

Blind ani Admiral nie podali kwot odzyskanych przychodów. Wynik dotyczy też tylko serwisu internetowego, który według Admirala odpowiada za około 25 proc. ruchu Blind. Ponad 75 proc. przypada na aplikację.

Ile kosztuje taka usługa

Według Admirala Blind wybrał tę firmę przede wszystkim ze względu na model rozliczeń: zamiast stałej opłaty Admiral bierze udział w odzyskanych przychodach. Zespół Admirala co dwa tygodnie omawia z Blind wyniki i sam ustawia kolejne testy. – Pół roku temu pewnie wiedziałem, jak coś zrobić w platformie. Teraz wszystko robi za nas zespół Admirala. Nie wiem, jak jej używać, i nie muszę, bo widzę, że odsetek ciągle rośnie – mówi Hsieh w studium przypadku.

Warunków umowy z Blind firmy nie ujawniły. W cenniku Admirala moduł odzyskiwania przychodów z adblocków kosztuje 30 proc. odzyskanych przychodów reklamowych. Analityka, która mierzy skalę blokowania reklam i szacuje utracone wpływy, jest bezpłatna. Admiral oferuje też darmowy okres próbny.

Źródła: Admiral, Press Gazette