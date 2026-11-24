TVN Media, biuro reklamy grupy TVN, pokazało w poniedziałek 23 listopada klientom i partnerom nową strategię. Firma chce sprzedawać telewizję linearną, streaming, telewizory podłączone do internetu i wideo w sieci jako jeden pakiet. Strategia ma trzy filary: Total Video, Immersive Formats i Dataversum. TVN Media ogłosiło też, że reklamy podmieniane w bloku działają już u kolejnych operatorów: oprócz Orange Polska także w serwisach streamingowych Canal+ i Play. Pierwszą platformą do automatycznego zakupu reklam emitowanych w tej technologii jest Display & Video 360 Google’a. Nową politykę handlową biuro ma przedstawić w przyszłym tygodniu.

Strategię zaprezentowano w siedzibie TVN w Warszawie, razem z nową identyfikacją wizualną TVN Media. Biuro tłumaczy zmianę tym, że widzowie przechodzą swobodnie między telewizją linearną, streamingiem i wideo w internecie. Rynek odpowiadał na to dotąd osobnymi kanałami, wskaźnikami i produktami. W nowym modelu reklamodawca ma łączyć te elementy w ramach jednego zakupu.

Trzy filary: zasięg, formaty specjalne i dane

Total Video łączy telewizję, streaming, Connected TV (telewizory podłączone do internetu) i digital. W założeniu TVN Media telewizja pozostaje początkiem ścieżki komunikacji, a pozostałe ekrany mają poszerzać zasięg i docierać do widzów w różnych momentach oglądania.

łączy telewizję, streaming, Connected TV (telewizory podłączone do internetu) i digital. W założeniu TVN Media telewizja pozostaje początkiem ścieżki komunikacji, a pozostałe ekrany mają poszerzać zasięg i docierać do widzów w różnych momentach oglądania. Immersive Formats to niestandardowe formy reklamy, w których marka ma stać się częścią treści z portfolio TVN na wszystkich platformach.

to niestandardowe formy reklamy, w których marka ma stać się częścią treści z portfolio TVN na wszystkich platformach. Dataversum obejmuje dane o odbiorcach i technologię do planowania, dopasowania przekazu i pomiaru efektów kampanii.

Prezeska TVN Katarzyna Kieli mówiła, że tę zmianę napędzają widzowie, którym coraz mniej zależy na tym, gdzie oglądają, a bardziej na tym, co oglądają. Podawała, że kanały telewizyjne grupy docierają co miesiąc do 30 mln widzów w Polsce. Platformy streamingowe generują według niej łącznie 300 mln kontaktów, a media społecznościowe ponad pół miliarda. Te dane, jak mówiła, trzeba połączyć.

Według Doroty Żurkowskiej, Group Senior Vice President Revenue w TVN (odpowiada za przychody grupy), najważniejsza zmiana dotyczy sposobu budowania oferty. Punktem wyjścia ma być rozwiązanie korzystające z całego ekosystemu, a nie lista produktów z portfolio. Dotąd, jak mówi Żurkowska, oferta TVN trafiała u klientów i domów mediowych zarówno do „koszyka” telewizyjnego, jak i cyfrowego, a biuro chce, by stanowiła jedną całość.

Reklama podmieniana w bloku: Orange, Canal+ i Play

Najwięcej konkretów dotyczy telewizji adresowalnej (Addressable TV). Dwa gospodarstwa domowe oglądające w tym samym czasie ten sam program mogą zobaczyć w przerwie różne spoty. Umożliwia to technologia DAI (Dynamic Ad Insertion), czyli dynamiczna podmiana reklam. Według TVN Media spoty są emitowane w standardzie telewizyjnym i nie wymagają przeróbek. Reklamodawca może ograniczyć liczbę kontaktów jednego widza z reklamą (capping) i dostaje zintegrowany raport z kampanii. W usłudze LIVE TV Streaming TVN Media wskaźnik Completion Rate, czyli odsetek reklam obejrzanych do końca, przekracza według biura 98 proc. Reklamy są dopasowywane na podstawie danych operatorów, na których przetwarzanie użytkownicy wcześniej się zgodzili.

Operator Gdzie działa DAI Kanały z portfolio TVN Orange Polska na dekoderach (STB) firmy nie podały listy Canal+ w serwisie streamingowym Canal+ 9: TVN, TVN7, TTV, HGTV, TVN Turbo, Metro, TVN Style, TVN24, TVN24 BiS Play w serwisie playnow.pl 7: TVN, TVN7, TTV, HGTV, TVN Turbo, Metro, TVN Style

Współpracę z Orange Polska ogłoszono 12 listopada. TVN Media i operator nazywają ją pierwszym w Polsce wdrożeniem podmiany reklam bezpośrednio na dekoderach. Do tej pory reklama adresowalna działała głównie w HbbTV (hybrydowej telewizji szerokopasmowej) i na telewizorach Connected TV. Według TVN dekodery są w ponad 10 mln polskich domów, ale to liczba dla całego rynku, a nie zasięg usługi z Orange.

TVN Media ma reklamę adresowalną w ofercie od 2022 r. Dziś emituje ją m.in. w HbbTV, w kanałach FAST (bezpłatnych kanałach streamingowych z reklamami) oraz w aplikacjach Player, HBO Max, TVN24+ i Pilot WP. Na stronie oferty biuro wymienia kryteria targetowania, m.in. lokalizację, płeć i wiek, dochód, styl życia, segmenty behawioralne oraz dane transakcyjne Visa.

Żurkowska mówi, że spoty adresowalne stanowią kilka procent spotów w kanałach TVN, ale kupuje je co czwarty klient biura. Jak mówi, na początku widzów targetowano geograficznie i częściowo demograficznie, a dziś biuro stosuje też targetowanie behawioralne i zaczyna kontekstowe. Żurkowska chce w krótkim czasie podwoić zasięg techniczny DAI. Według niej kolejne gospodarstwa domowe są dodawane stopniowo, gdy operatorzy uzyskają zgody abonentów.

Nowością jest programatyczny zakup reklam w technologii DAI. Programatyczny oznacza automatyczny zakup przez platformę zakupową, tak jak w reklamie internetowej, zamiast tradycyjnego planowania i zamawiania emisji. Oferta obejmuje kanały telewizyjne dostępne w streamingu oraz 22 kanały FAST. Pierwszą zintegrowaną platformą jest Display & Video 360, czyli DSP Google’a (platforma, przez którą agencje i reklamodawcy kupują reklamy). TVN Media zapowiada kolejne integracje, ale nie podało z kim.

Adaptive Precision i dane partnerów

W obszarze Dataversum TVN Media wprowadza Adaptive Precision. Reklamodawca nie wybiera tu grupy z listy gotowych segmentów. Grupa odbiorców powstaje na podstawie celu kampanii i danych o tym, jakie treści widzowie wybierają i do czego wracają. Proces ma trzy etapy:

Core wyznacza podstawową grupę odbiorców,

wyznacza podstawową grupę odbiorców, Discovery szuka nieoczywistych podobieństw i kolejnych grup,

szuka nieoczywistych podobieństw i kolejnych grup, Scale zwiększa zasięg, biorąc pod uwagę, jak dobrze poszczególne grupy pasują do kampanii.

TVN Media rozwija też dwa sposoby korzystania z data clean roomów, czyli środowisk, w których można bezpiecznie zestawiać dane z różnych źródeł. Pierwszy to wykorzystanie danych reklamodawców w ekosystemie premium video. Drugi to wzbogacanie własnych danych o sygnały partnerów zewnętrznych.

Przy danych TVN Media współpracuje też z firmą Encomdata, partnerem technologicznym T-Mobile. Współpraca ma dać nowe możliwości targetowania i pomiar efektów kampanii poza ekranem. Żurkowska zastrzega, że nie chodzi o wymianę danych. Według niej partnerstwo pozwala porównać znane biuru profile widzów z informacjami T-Mobile o tym, jak ci sami ludzie zachowują się poza ekranem.

Streaming i Disney+ jako argumenty sprzedażowe

TVN Media podkreśla, że kanał TVN ma najwyższy udział streamingu w oglądalności wśród kanałów największych nadawców, o 30 proc. wyższy od średniej rynkowej. Z danych Nielsena za wrzesień i październik 2026 r. wynika, że streaming odpowiadał za 7,77 proc. oglądalności TVN. W TVP1 było to 5,87 proc., w TVP2 5,41 proc., a w Polsacie 4,94 proc. Biuro, powołując się na Nielsena, podaje też, że oglądalność kanałów telewizyjnych w streamingu wzrosła w ciągu trzech lat o 140 proc.

Według Żurkowskiej od listopada oferta biura obejmuje powierzchnię reklamową w Disney+. TVN Media reprezentuje tę platformę w Polsce na wyłączność, na podstawie umowy z Disney Advertising. W październiku biuro zapowiadało, że sprzedaż ruszy wraz z uruchomieniem w Disney+ wariantu subskrypcji z reklamami. W ofercie streamingowej TVN Media są więc trzy serwisy: Disney+, HBO Max i Player. Według biura łączny potencjał zasięgowy tych serwisów to ponad 7,7 mln realnych użytkowników (Mediapanel, październik 2026 r.). Na prezentacji pokazano dane o tym, w jakim stopniu widownie serwisów się pokrywają: dla Disney+ i HBO Max współoglądalność wynosi 4–5 proc., a dla Playera i HBO Max 2–3 proc.

Konkurencja z big techami i polityka handlowa

TVN należy od października 2026 r. do Skydance, a wcześniej był częścią Warner Bros. Discovery. Żurkowska uważa, że Polska jest jednym z dwóch, trzech najbardziej innowacyjnych rynków reklamowych w Europie, a międzynarodowa grupa poświęca dużo uwagi rozwiązaniom tworzonym w Polsce. Jej zdaniem TVN Media ma wszystko, by być również w „koszyku big techów”, czyli w budżetach przeznaczanych na globalne platformy internetowe. Technologie i dane można kupić, ale, jak mówi Żurkowska, TVN ma też treści, których big techy nie mają.

Na spotkaniu padło hasło „drogo, ale warto”. Zapytana, czy klienci muszą liczyć się z wyższymi cenami, Żurkowska odpowiedziała, że za ceną stoją wartość danych i jakość przekazu, a ofertę trzeba porównywać z konkurencją linearną i cyfrową. Szczegóły nowej polityki handlowej TVN Media mają być znane w przyszłym tygodniu.

Źródła: Biuro Prasowe TVN / TVN Media