Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowały do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych. Konsultacje ruszyły w piątek 20 listopada. Według projektu osoby poniżej 15 lat nie będą mogły zakładać kont w serwisach takich jak TikTok, Facebook czy Instagram ani z nich korzystać. Platformy będą musiały sprawdzać wiek użytkowników, m.in. przez aplikację mObywatel. Za naruszenia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie mógł nałożyć karę do 6 proc. rocznego światowego obrotu. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2027 r.

Konsultacje mają trwać miesiąc. W wykazie prac legislacyjnych rządu projekt ma numer UD492. Rada Ministrów planuje go przyjąć w pierwszym kwartale 2027 r., potem trafi do Sejmu. Na tym etapie przepisy mogą się jeszcze zmienić.

Które serwisy obejmie zakaz

Dostawca serwisu społecznościowego ma nie dopuścić, by osoba poniżej 15 lat założyła konto. Nie może jej też dać dostępu przez konto utworzone dla niej albo do niej przypisane. Projekt opisuje serwis społecznościowy jako platformę, na której użytkownicy łączą się i komunikują, publikują treści i dostają rekomendacje. W uzasadnieniu jako przykłady wymieniono TikToka, Facebooka i Instagrama.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że chodzi o platformy groźne dla prywatności i bezpieczeństwa dzieci. Na przykład takie, które pozwalają kontaktować się z nieznajomymi, podsuwają treści przez algorytmy oparte na profilowaniu użytkownika albo zachęcają do wielogodzinnego korzystania. Przepisy nie obejmą komunikatorów internetowych ani platform edukacyjnych. Z projektu wyłączono też m.in. encyklopedie, repozytoria i platformy do tworzenia otwartego oprogramowania.

Dlaczego akurat 15 lat? Autorzy w ocenie skutków regulacji (OSR) wskazują, że w tym wieku dzieci zwykle kończą szkołę podstawową. Według uzasadnienia przy granicy 13 albo 16 lat w jednej szkole część uczniów mogłaby korzystać z mediów społecznościowych, a część nie. Projektodawcy uważają, że osłabiłoby to skuteczność przepisów.

Jak platformy mają sprawdzać wiek

Dziś większość serwisów wymaga w regulaminie ukończenia 13 lat, ale sprawdza to tylko przez wpisanie daty urodzenia. Projekt przewiduje trzy sposoby potwierdzania wieku:

poświadczenie wieku w europejskim portfelu tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet), czyli unijnym cyfrowym dokumencie tożsamości zgodnym z rozporządzeniem eIDAS;

nowa usługa w aplikacji mObywatel;

narzędzie wpisane na listę prowadzoną przez ministra cyfryzacji.

Każda z tych metod ma działać na zasadzie selektywnego przekazywania danych. Serwis dostanie tylko potwierdzenie, że użytkownik ma wymagany wiek, bez imienia i nazwiska. Według uzasadnienia narzędzie do potwierdzania wieku nie powinno też pozwalać na identyfikowanie, lokalizowanie, śledzenie, profilowanie ani targetowanie reklam do użytkownika.

Wiek nie będzie sprawdzany przy każdym logowaniu. Platforma musi jednak powtórzyć weryfikację, gdy ma wątpliwości co do wieku użytkownika albo gdy podejrzewa, że konto udostępniono komuś młodszemu. Jeśli użytkownik nie potwierdzi wtedy wieku w ciągu 14 dni, dostęp przez to konto zostanie zablokowany do czasu wyjaśnienia sprawy.

Istniejące konta też do sprawdzenia

Nowe obowiązki obejmą także konta, które już istnieją. Terminy pierwszej weryfikacji zależą od tego, kiedy konto założono.

Etap Termin Początek konsultacji (mają trwać miesiąc) 20 listopada 2026 r. Planowane przyjęcie projektu przez rząd I kwartał 2027 r. Wejście ustawy w życie (wg projektu) 1 września 2027 r. Weryfikacja kont założonych po 1 września 2026 r. (6 miesięcy) przed 1 marca 2028 r. Weryfikacja kont założonych do 1 września 2026 r. (18 miesięcy) przed 1 marca 2029 r.

Platforma nie musi sprawdzać użytkownika, jeśli może z wysokim stopniem pewności wykazać, że ma on co najmniej 15 lat. Dotyczy to zwłaszcza kont założonych co najmniej 10 lat przed wejściem ustawy w życie.

Kontrole UKE i kary do 6 proc. obrotu

Przestrzeganie ustawy będzie nadzorował Prezes UKE. Będzie mógł z własnej inicjatywy kontrolować dostawców serwisów i prowadzić postępowania pokontrolne. Jeśli platforma nie wypełni obowiązków związanych z ograniczeniem dostępu lub potwierdzaniem wieku, Prezes UKE może w decyzji nałożyć karę do 6 proc. jej rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Pieniądze z kar trafią do budżetu państwa.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że resort nie zgadza się na sytuację, w której platformy deklarują przestrzeganie limitów wieku, „ale w praktyce sprowadzają je do kliknięcia i wpisania daty urodzenia”.

Druga część projektu: edukacja cyfrowa

Projekt zmienia też przepisy oświatowe. Podstawy programowe przedszkoli i szkół wszystkich typów mają obowiązkowo obejmować higienę cyfrową, w tym wpływ nadużywania ekranów na zdrowie, a także cyberbezpieczeństwo i ochronę prywatności. Uczniowie mają się też uczyć o cyberprzemocy, mowie nienawiści, uzależnieniu od internetu i gier oraz niebezpiecznych kontaktach w sieci.

Liczba godzin lekcyjnych nie wzrośnie. Te treści będą realizowane m.in. na edukacji zdrowotnej, informatyce, edukacji obywatelskiej, historii, wychowaniu fizycznym i godzinach wychowawczych. Minister edukacji będzie mógł prowadzić kampanie informacyjne o bezpieczeństwie w sieci i zlecać je m.in. organizacjom pozarządowym i instytutom badawczym. – Regulacja i edukacja to duet, który działa najlepiej – mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

Jaka jest skala zjawiska

Projektodawcy powołują się na raport „Internet dzieci”. Jego edycję z 2026 r. przygotowały Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”, Gemius, Polskie Badania Internetu (PBI) i Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Raport opiera się na badaniu Mediapanel, czyli standardowym pomiarze internetu w Polsce.

Według raportu z internetu korzysta 2,6 mln dzieci w wieku 7–14 lat, czyli 81 proc. tej grupy. Z mediów społecznościowych regularnie korzysta 60 proc. dzieci i młodzieży poniżej 15 lat, a w grupie 7–12 lat 55 proc. Dzieci w wieku 7–14 lat spędzają w sieci średnio 4 godziny i 25 minut dziennie, z czego mniej więcej połowę na TikToku i YouTube. Ponad 1,2 mln z nich w ciągu miesiąca zobaczyło reklamę alkoholu w trzech najpopularniejszych aplikacjach społecznościowych.

Dorośli Polacy w większości nie wierzą, że obecne zabezpieczenia platform działają. W lipcowym badaniu PBI i OBP Ariadna (N=1090, internauci w wieku 18–74 lata, metoda CAWI) najostrzej oceniono właśnie kontrolę wieku. Za mało skuteczną uznało ją 75 proc. badanych w wieku 55+ i 73 proc. osób z wyższym wykształceniem. Wśród osób mieszkających z dziećmi odsetek był niższy: 61 proc., wobec 70 proc. w pozostałej grupie.

Co mówią platformy i prawnicy

Na początku listopada, gdy znane były tylko założenia projektu, „Rzeczpospolita” zapytała o niego Google, Metę i TikToka. Meta i TikTok odpowiedziały, że już dziś sprawdzają wiek użytkowników, m.in. za pomocą sztucznej inteligencji i analizy oglądanych oraz wyszukiwanych treści. Do samego projektu nie odniosły się konkretnie. Meta zaznaczyła, że popiera centralną weryfikację wieku na poziomie sklepu z aplikacjami lub systemu operacyjnego.

Prawnicy, z którymi rozmawiała gazeta, wątpili w skuteczność samego potwierdzania wieku. Dr Iga Małobęcka-Szwast z Wydziału Prawa i Administracji UW zwróciła uwagę, że dziecko może założyć konto przez mObywatela rodzica albo starszego kolegi. Zaproponowała zasadę „jedna osoba, jedno konto”. Adwokat dr Paweł Litwiński ocenił, że bez wspólnych działań Unii Europejskiej platformy z USA i Chin nie będą chętnie przestrzegać przepisów krajowych.

Unia szykuje własne przepisy

Polski projekt powstaje równolegle z unijnym rozporządzeniem EU KIDS Act. Komisja Europejska przedstawiła je 17 września 2026 r. Przewiduje ono kilka progów wieku:

dzieci poniżej 13 lat nie mogą mieć kont w mediach społecznościowych;

13- i 14-latkowie mogą mieć ograniczone konto nadzorowane przez opiekuna, z zatwierdzanymi kontaktami i limitem do godziny dziennie;

od 15 lat można samodzielnie założyć konto.

Polski projekt wyznacza jedną granicę, 15 lat, zarówno dla założenia konta, jak i korzystania z serwisu. Projekt unijny musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski i Rada UE. Komisja zbiera opinie w konsultacjach publicznych do 3 grudnia 2026 r.

Źródła: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzeczpospolita