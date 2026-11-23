Telewizja Polska zaprezentuje nowy serial political fiction na 3. edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. Festiwal odbędzie się od 25 do 29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. TVP uważa tę prezentację za najważniejszy punkt swojego udziału w festiwalu. Nadawca nie podał jeszcze tytułu, obsady ani daty premiery, a szczegóły zapowiada na najbliższe dni.

Political fiction to gatunek opowieści o fikcyjnych wydarzeniach ze świata polityki, często osadzonych w realiach podobnych do współczesnych. TVP jest partnerem programowym tegorocznej edycji festiwalu.

„Ranczo” przed premierą 11. sezonu

Pozostała część oferty TVP na festiwalu opiera się na znanych tytułach. Razem ze Studiem A, producentem „Rancza”, nadawca zorganizuje spotkanie z twórcami serialu i pokaże archiwalne odcinki. Widzowie zobaczą też „Powrót na Ranczo”, czyli cykl o kulisach powstawania kontynuacji serialu. Studio A działa od 1994 roku. Według informacji spółki z 2015 roku od połowy 2007 roku należało do ATM Grupy.

Festiwalowe pokazy poprzedzą premierę 11. sezonu pod tytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Pierwszy odcinek TVP1 i TVP VOD pokażą w niedzielę 6 grudnia o godz. 20:25, a kolejne w następne niedziele o tej samej porze. Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza zmarłego Andrzeja Grembowicza. Serial wyprodukowała Agencja Kreacji Filmu i Serialu TVP, a producentem zewnętrznym jest Studio A. Zdjęcia trwały od początku czerwca do końca lipca. Wcześniejsze sezony „Rancza” TVP emitowała w latach 2006–2009 i 2011–2016.

Kieślowski, Jacek i Placek i klasyka z Warszawy

W sekcji Larger Than Life TVP pokaże cały „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego, napisany razem z Krzysztofem Piesiewiczem. Program obejmuje też animację Leszka Gałysza „O dwóch takich, co ukradli księżyc” o przygodach bliźniaków Jacka i Placka.

Organizatorzy wymieniają również TVP VOD wśród ważnych partnerów festiwalu. Serwis przygotował przegląd, który łączy klasykę telewizji publicznej z przedpremierowymi nowościami. W sekcji Warsaw My Love są m.in. pierwsze odcinki „Lalki” z 1977 roku, „Czterdziestolatka”, „Alternatywy 4” i „Zmienników” oraz pierwszy odcinek „M jak miłość”. Sekcja Comedy Club przypomni początki „Rodzinki.pl”. Program obejmuje także specjalny pokaz prasowy nowej produkcji TVP. Dziennikarze i przedstawiciele branży audiowizualnej zobaczą ją przed oficjalną premierą w telewizji i w TVP VOD. W programie nie podano tytułu tej produkcji.

Konkurs bez seriali TVP

O nagrodę Najlepszy Polski Serial Roku 2026 w wysokości 25 tys. zł walczy sześć produkcji. Wszystkie pochodzą z serwisów streamingowych i płatnej telewizji:

Serial Platforma „Proud” HBO Max „Wśród nocnej ciszy” HBO Max „Ołowiane dzieci” Netflix „Lalka” Netflix „Matki Pingwinów. Sezon 2” Netflix „The Office PL. Sezon 6” CANAL+

Laureatów wybierze międzynarodowe jury pod przewodnictwem Jana P. Matuszyńskiego, reżysera „Watahy” i „Króla”. W jury zasiadają też brytyjskie reżyserki Louise Hooper i Coky Giedroyc oraz kostiumografka Katherine Burchill, nagrodzona Emmy za „Ród smoka”. Jury przyzna również nagrody za role, reżyserię, zdjęcia, reżyserię obsady i scenariusz oraz nagrodę BNP Paribas Tomorrow’s Icon. Festiwal wręczy też Nagrodę Publiczności i Nagrodę Kasi Bajki. Ta druga upamiętnia wieloletnią programerkę i menedżerkę Fundacji OFF CAMERA. Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gali zamknięcia.

Festiwal otworzy pokaz „Wśród nocnej ciszy”, nowego serialu HBO Original w reżyserii Jana Holoubka. Wśród wydarzeń specjalnych są m.in. „Genialna M.” Olgi Chajdas i dwa odcinki „Kuleja. Dwie strony medalu” Xawerego Żuławskiego. Na festiwalu odbędzie się też światowa premiera „Dziewczyny z Tallinna” Ilmara Raaga, koprodukcji Estonii, Ukrainy i Bułgarii.

Dla branży i dla widzów

Profesjonalistom z rynku seriali organizatorzy oferują blok ProIndustry. Zapowiadają w nim debaty, spotkania networkingowe i dyskusje o przyszłości produkcji telewizyjnych i internetowych. Dla widzów są otwarte i bezpłatne spotkania z cyklu Stars on Stage by BNP Paribas. Poprowadzą je Natalia Ryba i Barbara Żelazko, a wśród gości będą m.in. Anna Mucha, Katarzyna Cichopek, Ilona Łepkowska, Piotr Polak i Łukasz Simlat. Szczegółowy program i bilety są dostępne na stronie festiwalu.

SerialCon odbywa się po raz trzeci. Pierwszą edycję w 2024 roku zorganizowała Fundacja OFF CAMERA, a festiwal zapraszał wtedy razem z miastem stołecznym Warszawa, Stołeczną Estradą i Bankiem BNP Paribas. Już wtedy TVP była partnerem programowym, obok MAX, SkyShowtime, CANAL+ i Netflixa. Również w 2025 roku organizatorem była Fundacja OFF CAMERA, a w programie był „Dekalog”.

Źródła: Telewizja Polska (Centrum Informacji TVP)