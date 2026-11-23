Dwie polskie produkcje oryginalne HBO Max, wyprodukowane przez TVN Warner Bros. Discovery, zdobyły nagrody na 24. ZOOM Awards. To międzynarodowe nagrody dla programów telewizyjnych i treści z platform cyfrowych, przyznawane w Igualadzie w Katalonii, w prowincji Barcelona. Serial „Proud” Karola Klementewicza wygrał w kategorii najlepszy serial fabularny (Best Fiction Series). Dokument „Skradzione dzieci” Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej wygrał w kategorii programów informacyjnych (Best News Programme). Laureatów ogłoszono w sobotę, 21 listopada, na gali w Teatre Municipal de l’Ateneu.

Za co jury doceniło polskie tytuły

Jury nagrodziło „Proud” za odwagę w otwartym podejściu do tematu homoseksualności. Doceniło też to, jak serial wciąga widza w świat pełen przemocy i gniewu.

Jurorzy przyznali „Skradzionym dzieciom” nagrodę za dużą wrażliwość narracyjną. Pochwalili też piękne zdjęcia, które kontrastują z dramatyzmem opisywanych wydarzeń. Organizatorzy ogłosili skład jury 3 listopada. Według tej zapowiedzi w kategoriach kulturalnej i informacyjnej mieli zasiąść producent Oriol Cortacans, realizator Maiol Virgili i producentka Núria Vila. Seriale fabularne mieli oceniać producenci Jaume Santacana, Viveka Nilsson i Victor Carrera.

Według organizatorów na gali była Martyna Wojciechowska. TVN Warner Bros. Discovery podaje, że to ona odebrała statuetki dla obu polskich tytułów.

Rekordowa edycja i pozostali laureaci

ZOOM Awards przyznaje się od 2003 r. Gala zamknęła trzy dni festiwalowego programu. Organizatorzy dostali rekordowe 137 zgłoszeń, z czego wybrali 56 projektów. Wśród finalistów były produkcje m.in. z Włoch, Rosji, Polski, Niemiec, Kolumbii i Tajwanu, a także z Katalonii. Łącznie przyznano 14 nagród, a na galę przyszło ponad 300 osób z branży.

Laureaci sekcji oficjalnej (siedem kategorii):

najlepszy serial fabularny: „Proud” (Magnolia Films, TVN Warner Bros. Discovery, HBO Max);

najlepszy miniserial fabularny: „Gènesi” (Minoria Absoluta, Fishcorb Media, 3Cat, Netflix); wyróżnienie specjalne dostał „Ravalejar”;

najlepszy program rozrywkowy: „La Gran Cita” (Incís TV, 3Cat);

najlepszy program kulturalny i popularnonaukowy: „Canalla. El pom de dalt” (La Xarxa de Televisions Locals);

najlepszy program sportowy: „Hristo, l’indomable” (3Cat, Abacus);

najlepszy program informacyjny: „Skradzione dzieci” („Stolen Children”, TVN Warner Bros. Discovery, HBO Max);

najlepszy program dla dzieci i młodzieży: „Desconnectats” (Nova Producciones, IB3 Televisió).

Kategorię miniseriali wprowadzono w tym roku w miejsce filmów telewizyjnych. Organizatorzy tłumaczą to spadkiem produkcji tego formatu. Nagrody honorowe dostali katalońscy dziennikarze Gemma Nierga i Albert Om. Nagrodę Specjalną otrzymał Joan Granados i Duran, współtwórca katalońskich mediów publicznych.

Galę można było oglądać na żywo w serwisie YouTube festiwalu. W poniedziałek, 23 listopada, o 23:20 retransmisję pokaże kataloński kanał Canal 33.

„Proud”: Lille, Brno, Igualada

„Proud” to ośmioodcinkowy serial obyczajowy w reżyserii Karola Klementewicza. Główną rolę gra Ignacy Liss. Jego bohater Filip to młody gej, który żyje przekonany, że wszystko mu wolno, dopóki tragedia w rodzinie nie zmusi go do wzięcia odpowiedzialności za małe dziecko. Serial wyprodukowało dla HBO Max TVN Warner Bros. Discovery razem z Magnolia Films.

Światowa premiera odbyła się w marcu 2026 r. na festiwalu seriali Series Mania w Lille. Według TVN Warner Bros. Discovery był to pierwszy od 10 lat polski tytuł w konkursie głównym tego festiwalu. Na Series Mania „Proud” dostał Grand Prix konkursu międzynarodowego, a Ignacy Liss nagrodę dla najlepszego aktora. W HBO Max serial pojawił się 12 czerwca 2026 r. Nowe odcinki wychodziły co tydzień. Według czerwcowego harmonogramu TVN finał miał trafić do serwisu 31 lipca.

We wrześniu serial dostał główną nagrodę Primetime Killer na 9. festiwalu Serial Killer w Brnie. To nagroda dla najlepszego serialu z Europy Środkowo-Wschodniej, a międzynarodowe jury wybierało z pięciu tytułów. Klementewicz otrzymał tam także nagrodę Progressive Killer dla wyróżniającego się twórcy telewizyjnego z regionu. Organizatorzy uzasadnili ją m.in. tym, jak w „Proud” pokazał rodzicielstwo, uprzedzenia społeczne i sytuację osób LGBTQ+ we współczesnej Polsce. Według TVN Warner Bros. Discovery magazyn „Media Marketing Polska” uznał „Proud” za Serial Roku 2026 w raporcie „Multiscreen”.

„Skradzione dzieci”: od odcinka programu do nagród za granicą

Film opowiada o handlu noworodkami w Gruzji. Wszystko zaczęło się w 2016 r., kiedy gruzińska dziennikarka Tamuna Museridze, szukając informacji o swoim pochodzeniu, dowiedziała się, że jej adopcja była nielegalna. To ona nagłośniła później całą aferę. Według materiałów TVN od lat 50. XX wieku w gruzińskich szpitalach mówiono matkom, że ich dzieci zmarły zaraz po porodzie, a noworodki trafiały do rodzin adopcyjnych. TVN szacuje, że w kraju liczącym 3,5 mln mieszkańców nielegalnie sprzedano co najmniej 100 tys. noworodków. Reżyserki filmowały Museridze, gdy szukała swojej biologicznej matki i ojca. Pokazują też losy innych rodzin, które rozdzielił ten proceder, w tym bliźniaczek Ano i Amy, które odnalazły się w 2024 r. przez media społecznościowe.

US International Awards to międzynarodowy konkurs filmów korporacyjnych, treści online i w mediach społecznościowych oraz dokumentów i reportaży. W wywiadzie dla jego organizatorów reżyserki powiedziały, że film wyrósł z programu „Kobieta na krańcu świata”. Nakręciły tam najpierw jeden odcinek z Museridze, a potem uznały, że jej historia zasługuje na pełnometrażowy dokument. Uroczysta premiera odbyła się 5 grudnia 2025 r. na festiwalu WATCH DOCS w Warszawie. W HBO Max film jest dostępny od 12 grudnia 2025 r.

Latem 2026 r. „Skradzione dzieci” dostały w US International Awards najwyższą nagrodę (Grand Award) w kategorii filmów dokumentalnych i reportaży. Do tego doszły Gold Award w podkategorii tematów społecznych i wyróżnienie za najlepsze wykorzystanie emocji. Grand Award w tym konkursie przyznaje się spośród prac, które wcześniej zdobyły złoto. W tej samej edycji TVN Warner Bros. Discovery Poland została uznana za sieć telewizyjną roku. Według TVN Warner Bros. Discovery wiosną film zdobył też nagrodę Best Human Rights na Montreal Independent Film Festival w Kanadzie.

Oba tytuły są dostępne w serwisie HBO Max.

Źródła: Premis Zoom, TVN Warner Bros. Discovery, US International Awards