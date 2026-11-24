W drugim tygodniu listopada hasło „historia ceny” wyszukiwano w Polsce dokładnie dwa razy częściej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy tak wyraźnie wyprzedziło ono hasło „porównywarki cen”. To dane z analizy Google Polska opublikowanej na kilka dni przed Black Friday, który w tym roku wypada 27 listopada. W pierwszej połowie listopada „kod rabatowy” był wyszukiwany prawie dwa razy częściej niż „wyprzedaż”. Według październikowego Barometru Providenta 38,4 proc. kupujących sprawdza historię ceny z ostatnich 30 dni.

Google oparł zestawienie na danych Google Trends i własnej analizie „Holiday Shopping & Black Friday Search Trends 2026”. Obejmują one Polskę w październiku i listopadzie 2026 r. Dane o haśle „Black Friday”, kodach rabatowych i historii ceny kończą się 13 listopada. Google Trends pokazuje względne zainteresowanie hasłem w skali od 0 do 100. Według dokumentacji Google każdy punkt danych dzieli się przez łączną liczbę wyszukiwań w danym regionie i okresie. Firma zastrzega, że Trends nie są ankietą naukową, a gwałtowny wzrost nie oznacza, że temat stał się „najważniejszy”. Statystyki nie obejmują wewnętrznych wyszukiwań trybu AI i przeglądów od AI.

Zainteresowanie Black Friday rośnie, a internauci szukają kodów rabatowych i dawnych cen

Hasło „Black Friday” w pierwszej połowie listopada było wyszukiwane blisko cztery razy częściej niż w październiku. Osiągnęło już ponad połowę zeszłorocznego szczytu.

Zmieniło się też podejście do promocji. Pięć lat temu, w listopadzie 2021 r., hasła „wyprzedaż” i „kod rabatowy” wyszukiwano z podobną częstotliwością. Od tego czasu przewaga przesuwała się na stronę kodów. W pierwszej połowie listopada 2026 r. „kod rabatowy” był wyszukiwany prawie dwa razy częściej niż „wyprzedaż”.

Hasła, którymi internauci sprawdzają, czy promocja się opłaca, wyglądały tak:

„historia ceny”: w drugim tygodniu listopada dokładnie dwa razy więcej wyszukiwań niż przed rokiem; po raz pierwszy tak wyraźnie przed „porównywarkami cen”,

„najniższa cena z 30 dni”: zapytania znów się pojawiły; od 1 stycznia 2023 r. sklep, który ogłasza obniżkę, musi pokazać najniższą cenę z 30 dni przed nią, co wynika z unijnej dyrektywy Omnibus,

porównania specyfikacji: +28 proc. rok do roku,

recenzje: +22 proc. rok do roku.

Konsole, laptopy i telefony wybierane po modelu

Wśród haseł łączonych z „Black Friday” w ostatnich 30 dniach na pierwszym miejscu jest PlayStation, z niewielką przewagą nad laptopami i telewizorami. Ogólne zapytania o promocje na smartfony są wyraźnie niżej. Google zaznacza jednak, że telefonów nie szuka się mniej, tylko po nazwach konkretnych modeli.

Zapytanie Wzrost w ostatnim miesiącu Redmi 15 +375 proc. Sony PlayStation +212 proc. MacBook +176 proc. iPhone 18 Pro +97 proc.

Wzrosty rok do roku: konsole i gry jako cała kategoria +24 proc., Nintendo Switch 2 +45 proc., gra Grand Theft Auto VI +409 proc.

Rośnie także zainteresowanie oprogramowaniem i technologicznymi hobby. Wyszukiwania Claude wzrosły o 336 proc. rok do roku, a Gemini Notebook o 82 proc. w ciągu miesiąca. Drukarek 3D szukano w ostatnim miesiącu o 64 proc. częściej. Wśród zapytań o elektronikę z drugiej ręki szybko rosną OLX i CeX, ten drugi o 38 proc. rok do roku.

Kalendarze adwentowe, śniegowce i wyjazdy

Według Google dla wielu kupujących Black Friday otwiera już sezon zakupów świątecznych. W ciągu czterech tygodni wyszukiwania kalendarzy adwentowych wzrosły o 370 proc., a choinek o 185 proc. Rok do roku sklep Smyk zyskał 743 proc., a Lidl 277 proc.

W modzie najszybciej rosnącą kategorią są okrycia wierzchnie (+39 proc. w miesiąc). Najbardziej zyskały śniegowce (+104 proc.) i kurtki puchowe (+80 proc.). Według Google część kupujących szuka też promocji na wyjazdy, bo hasła „hotel Black Friday” i „loty Black Friday” są wciąż popularne.

Zapytania z budżetem i porównaniem marek

Google zwraca uwagę na sposób formułowania zapytań. Ogólny „pomysł na prezent” coraz częściej zastępują pełne pytania z kwotą albo zestawieniem dwóch marek. Przykłady z analizy to „najlepsze na prezent dla chłopczyka 6 miesięcy do 100 zł” i „co jest lepszym prezentem na święta iPhone czy Samsung”.

Barometr Providenta: jak kupujący sprawdzają promocje

Barometr Providenta przeprowadzono w październiku 2026 r. metodą ankiety internetowej (CAWI) na próbie 1000 dorosłych Polaków. Połowa kupujących porównuje ceny tego samego produktu w kilku sklepach. 43,6 proc. korzysta z porównywarek cenowych albo aplikacji, które śledzą promocje. 43,5 proc. porównuje ofertę z ceną zapamiętaną wcześniej, a 38,4 proc. analizuje historię ceny z ostatnich 30 dni. Opłacalności promocji zwykle nie sprawdza tylko 2,6 proc. badanych. Przy decyzjach zakupowych 13,6 proc. kupujących korzysta z pomocy ChatGPT, Gemini albo podobnych narzędzi AI, a wśród mieszkańców największych miast 21,6 proc.

To samo badanie pokazuje, że sprawdzanie cen nie chroni przed wydaniem większej kwoty. 61 proc. kupujących przyznaje, że podczas Black Friday i Cyber Monday zdarza im się kupić coś, czego nie planowali. 52 proc. badanych przekracza zaplanowany budżet. 56,1 proc. dokłada do koszyka produkt, żeby dostać darmową dostawę albo kolejny rabat. Z drugiej strony 65,8 proc. kupujących rezygnuje z zakupu, gdy uzna rabat za zbyt mały.

Źródła: Google Polska