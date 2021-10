Nowy sezon programu „Kobieta na krańcu świata” w TVN

Program „Kobieta na krańcu świata” powraca do TVN. Nowy odcinek już w niedzielę 31 października. W nowej serii programu Martyna Wojciechowska odwiedzi m.in. Malawi, Dubaj, Kenię i Rumunię.

W pierwszym odcinku Wojciechowska odwiedzi Transylwanię w Rumunii. Tam poznamy Rosalinę, która należy do romskiej społeczności Gaborów. Romowie to naród, który mieszka w większości państw świata, ale nie ma własnego kraju.

Jedną z wielu romskich społeczności są Gaborowie. Wyróżnia ich przywiązanie do tradycji i Kościoła Adwentystów. Kobiety muszą zakrywać włosy od dnia ślubu aż do śmierci. Co więcej, kobiety zajmują się domem i nie mogą pracować, a mężczyźni robią pozostałe rzeczy.

Bohaterka najnowszego odcinka – Rosalina – nie jest typową kobietą zamieszkującą Transylwanię. Pracuje jako rzemieślnik w warsztacie swojego przyszłego teścia. Wstęp do tego miejsca mają tylko mężczyźni.

Nowe odcinki będzie można oglądać od niedzieli 31 października o godzinie 11:30.

Kobieta na krańcu świata to program dokumentalny. Prowadząca w każdym odcinku odwiedza różne kraje. Poznaje kulturę oraz obyczaje kobiet w różnych miejscach. Wojciechowska rozmawia z bohaterkami na różne tematy, a także porusza problemy społeczne. TVN transmituje program od 2009 roku.

Martyna Wojciechowska jest prezenterką telewizyjną, dziennikarką i podróżniczką. Od 2009 roku prowadzi program „Kobieta na krańcu świata”. W styczniu 2017 roku została dyrektorką programową Travel Channel, kanału podróżniczego TVN. Co więcej, w kwietniu 2021 roku założyła kanał „Dalej” na platformie YouTube.