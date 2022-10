Sok z żuka, czyli czarna komedia. Czym wyróżnia się ten gatunek filmowy?

Czarna komedia to specyficzny gatunek filmowy. Aby tworzyć takie filmy, niezbędny jest prawdziwy talent oraz znakomity warsztat reżyserski. Czarna komedia, nasycona czarnym humorem, choć jest trudna w odbiorze, ma jednak wielu sympatyków. Czym dokładnie jest i jakie produkcje zalicza się do tego gatunku? Przekonajmy się!

Czarna komedia – czym się wyróżnia?

Reżyserzy, którzy podejmują się tworzenia czarnych komedii, wykazują się sporą dawką odwagi. Przełamują tabu oraz poruszają tematy uważane za trudne i wrażliwe. Czym jest czarna komedia? To gatunek bliski tragikomedii. Charakteryzuje się absurdalnym, często abstrakcyjnym oraz makabrycznym humorem.

Czarna komedia dotyka spraw ostatecznych i takich, które budzą silne emocje. Mówi o śmierci, chorobie, ułomności, cierpieniu, zbrodni czy wojnie w sposób zabawny, posługując się ironią i groteską. Co więcej, czarna komedia podważa systemy wartości, demaskuje ciemną stronę ludzkości i uwypukla fałszywe mechanizmy społeczne. Charakterystyczne dla czarnej komedii są nie tylko ironia i groteska, lecz także surrealizm oraz absurd, który przesyca wiele produkcji z tego gatunku.

Jakie filmy można zaliczyć do gatunku czarnej komedii?

Sztandarowym przykładem czarnej komedii jest film „Arszenik i stare kroniki” z 1944 roku. Przez wielu uważany jest za klasykę groteski i ironii w kinowym wydaniu. W tej produkcji kurtuazja pod postacią arszeniku doprowadza do śmierci kolejnych absztyfikantów, którzy nie spodobali się starszym paniom.

Jeśli mowa o czarnej komedii, nie można pominąć filmów Tima Burtona. To właśnie ten reżyser jest królem mrocznej fantazji i humoru w szeregach hollywoodzkich artystów. Produkcje, takie jak „Gnijąca panna młoda”, „Sok z żuka” czy „Marsjanie atakują” łączą ze sobą życie pozagrobowe i świat doczesny, przeplatając je czarnym humorem z najwyższej półki.

Animacją pełną absurdu, którą zdecydowanie warto obejrzeć, jest produkcja „Sklep dla samobójców”. Czarna komedia to jednak nie tylko filmy. Czarny humor przesycony ironią znajdziemy także wśród seriali. „Latający cyrk Monty Pythona” to seria tworzona przez brytyjskich komików, którzy obserwując różne warstwy społeczne, obnażali ich największe wady, przejaskrawiając je do bólu.

Czarna komedia w telewizji online

Czarna komedia to gatunek dedykowany widzom, którzy mają dystans do przedstawiania poważnych spraw w sposób humorystyczny i przerysowany. Miłośnicy ironii, absurdu i groteski powinni zdecydować się na telewizję online, aby być na bieżąco z kultowymi produkcjami czarnej komedii oraz nowymi filmami, które trafiają na ekrany kin.

