W październiku 2026 r. TVN był najchętniej oglądanym kanałem w grupie komercyjnej 20-54 lata. Miał w niej 8,74 proc. udziału, czyli o 1,3 punktu procentowego więcej niż Polsat. Takie wyniki według danych Nielsena podała grupa TVN Warner Bros. Discovery. Wśród wszystkich widzów udział TVN wyniósł według nadawcy 7,1 proc. Stacja nazywa to swoim najlepszym październikiem od 2022 r. „Fakty” na antenach TVN i TVN24 BiS oglądało według nadawcy średnio blisko 2,6 mln osób. Najwyższą średnią widownię spośród jesiennych pozycji TVN miały „Detektywi”, „Na Wspólnej”, „MasterChef” i „Kuchenne rewolucje”.

TVN przed Polsatem w grupie komercyjnej

Grupa komercyjna to widzowie, do których reklamodawcy najczęściej kierują kampanie. TVN liczy ją jako osoby w wieku 20-54 lata. Udział (share) to odsetek widzów danego kanału wśród wszystkich osób, które w tym czasie oglądały telewizję. Nadawca podaje wyniki z całej doby nadawczej, od 2:00 do 25:59. Obejmują one oglądanie na żywo, odtworzenia tego samego dnia (VOSDAL) i oglądanie poza domem (OOH).

Udział pięciu największych kanałów w październiku 2026 r., grupa 20-54 (dane Nielsena podane przez TVN):

Kanał Udział TVN 8,74% Polsat 7,44% TVP2 5,32% TVP1 4,61% TV Puls 4,04%

We wrześniu TVN miał w tej grupie 9,1 proc. udziału, a wśród wszystkich widzów 7,2 proc. TVN nazwał go wtedy najlepszym wrześniem od 2022 r. Zestawienie Nielsena za wrzesień (z oglądaniem poza domem i odtworzeniami do dwóch dni po emisji) też stawiało TVN na pierwszym miejscu wśród wszystkich widzów: 7,26 proc. udziału, przed Polsatem (7,17 proc.), TVP2 (6,61 proc.) i TVP1 (6,46 proc.). Za październik TVN pisze, że był liderem „we wszystkich grupach docelowych”. Pełnego rankingu kanałów wśród wszystkich widzów jednak nie opublikował.

TVN nie podał też październikowego wyniku całej grupy, czyli wszystkich swoich kanałów razem. We wrześniu grupa TVN Warner Bros. Discovery miała według nadawcy 23,2 proc. udziału w grupie 20-54 i była liderem wśród nadawców.

Telewizja Polska podała 2 listopada, że w październiku Grupa TVP była liderem wśród nadawców. 21 października TVP informowała, że od początku miesiąca grupa miała 24,1 proc. udziału w rynku. TVP porównuje całe grupy kanałów, podaje dane dla widzów od 4. roku życia i wlicza odtworzenia do dwóch dni po emisji (consolidated+2). Udziałów konkurencyjnych grup nie ujawniła. Dodała, że udział TVP Info był o 37 proc. wyższy niż w październiku 2025 r.

Seriale i rozrywka: cztery tytuły rosną wolniej niż we wrześniu

TVN podaje średnią widownię swoich jesiennych pozycji w październiku i zmianę rok do roku. Dla porównania dodaliśmy dane, które nadawca podał za wrzesień. „Detektywi”, „Na Wspólnej”, „Szpital św. Anny” i „Kobieta na krańcu świata” rosną rok do roku wolniej niż we wrześniu. Dla „MasterChefa” i „Kuchennych rewolucji” TVN podał za wrzesień tylko udziały.

Program Średnia widownia, październik Zmiana r/r, październik Wrzesień (wg TVN) „Detektywi” blisko 1,2 mln ok. +15% blisko 1,1 mln, +30,2% „Na Wspólnej” blisko 1,2 mln ok. +9% blisko 1,2 mln, +11% „MasterChef” blisko 1 mln +17% 9,3% udziału w gr. 20-54 „Kuchenne rewolucje” blisko 1 mln ok. +7% 13,2% udziału w gr. 20-54 „Szpital św. Anny” ponad 870 tys. ponad +25% ponad 860 tys., +50% „Kobieta na krańcu świata” ponad 715 tys. ok. +8% blisko 740 tys., +26,8%

„Azję Express” oglądało średnio ponad 800 tys. osób, a w grupie 20-54 program miał 9,1 proc. udziału. Najlepiej oglądaną pojedynczą emisją z oferty TVN w październiku były „Fakty” z 27 października: ponad 2,5 mln widzów. Dalej znalazły się „Uwaga!” z 13 października (blisko 1,5 mln) i odcinek „Detektywów” z 22 października (ponad 1,3 mln).

Według nadawcy dobre wyniki miała też TTV. W październiku kanał miał 2,6 proc. udziału w grupie 20-54 i był w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych stacji. Program TTV „Kochaj albo wróć” oglądało średnio 300 tys. widzów. Odcinek z 23 października miał 7,2 proc. udziału w grupie 20-54. Według nadawcy TTV była wtedy drugim najchętniej oglądanym kanałem w tym paśmie.

„Fakty” rosną, TVN24 o włos przed Republiką

„Fakty” na antenach TVN i TVN24 BiS oglądało w październiku łącznie średnio blisko 2,6 mln widzów. Udział programu wyniósł 21,5 proc. w grupie komercyjnej i 21,2 proc. wśród wszystkich widzów. We wrześniu średnia widownia wynosiła ponad 2,4 mln, a udział w grupie komercyjnej 22,3 proc.

TVN24 był w październiku liderem wśród kanałów informacyjnych w grupie 20-54, ale z niewielką przewagą:

Kanał informacyjny Udział w grupie 20-54, październik 2026 TVN24 2,77% Republika 2,72% TVP Info 1,23% Wydarzenia 24 1,15% Polsat News 0,99%

We wrześniu wśród kanałów informacyjnych prowadziła Republika, choć jej oglądalność spadła o 17,8 proc. TVN24 zwiększył wtedy udział z 4,61 do 4,78 proc.

„Dzień Dobry TVN” pozostał według nadawcy najchętniej oglądanym programem porannym. W dni robocze miał 10 proc. udziału w grupie 20-54 i 8,1 proc. wśród wszystkich widzów. W weekendy odpowiednio 9,8 proc. i 8,2 proc. We wrześniu wydania weekendowe miały 10,7 proc. udziału w grupie 20-54.

TVN Turbo z rekordem w internecie

TVN Turbo miał w październiku 1,1 proc. udziału w grupie 20-54. Według nadawcy był najchętniej oglądanym kanałem z programami typu factual, czyli poradnikowymi i dokumentalnymi. TVN podaje też, że widownia kanału wzrosła rok do roku o blisko 70 proc. We wrześniu udział wynosił ponad 0,8 proc. i był według nadawcy najwyższy od lipca 2023 r. Najwyższe udziały w październiku miały emisje z 4 października:

„Jeździć, obserwować”: 5,4 proc. w grupie 20-54;

„Duda kontra Szafrański”: 4,7 proc.;

„Kupione, zrobione, sprzedane”: 4,1 proc.

Według nadawcy profile TVN Turbo w mediach społecznościowych miały w październiku 87,6 mln wyświetleń, najwięcej w historii kanału, i zyskały ponad 30 tys. obserwujących. Kanał na YouTube zebrał blisko 38 mln wyświetleń. Widzowie spędzili na nim blisko 438 tys. godzin, o 66 proc. więcej niż we wrześniu.

TVN Style miał blisko 0,4 proc. udziału w grupie 20-54 i był według nadawcy liderem kanałów lifestyle’owych. Najwyższy udział miało „Ostre cięcie” z 18 października: 1,6 proc.

Serwisy internetowe: 12,2 mln użytkowników

Wynik tvn24.pl pochodzi z badania Gemius/PBI Mediapanel. Realni użytkownicy to szacowana liczba osób, które w danym miesiącu odwiedziły serwis. Zasięg to ich odsetek wśród wszystkich internautów w Polsce.

Serwis tvn24.pl miał w październiku ponad 7,7 mln realnych użytkowników i 26,2 proc. zasięgu. To najwięcej wśród stron telewizji informacyjnych. Drugi był polsatnews.pl (ponad 5,1 mln), trzeci tvp.info (blisko 2,2 mln). Według TVN wszystkie serwisy grupy dotarły do ponad 12,2 mln użytkowników, czyli 41,2 proc. internautów. We wrześniu tvn24.pl miał blisko 7,5 mln użytkowników, a cała grupa ponad 12 mln (40,8 proc.).

Player, HBO Max i „Lalka”

W serwisie Player najchętniej oglądano w październiku według nadawcy „Kochaj albo wróć”, „Hotel Paradise” i „Szpital św. Anny”. Player dodał też serię „Taki mamy raj”. Twórcy internetowi Przemek Kucyk, Mortalcio i Michalina Grzesiak komentują w niej odcinki „Hotelu Paradise”.

W HBO Max w październiku zadebiutował serial „Zmora” na podstawie powieści Roberta Małeckiego, z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Według nadawcy znalazł się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji serwisu.

TVN jest koproducentem filmu „Lalka”, ekranizacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Grają w niej Marcin Dorociński (Wokulski), Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka) i Marek Kondrat (Rzecki). Film wszedł do kin 30 września. Według TVN pierwszy milion widzów przekroczył po niespełna dwóch tygodniach, a obecnie ma ich ponad 2,5 mln. Producentem jest Gigant Films Radosława Drabika, koproducentami obok TVN Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu i S2 Holding. Film dystrybuuje Kino Świat.

Źródła: TVN Warner Bros. Discovery (TVN Media, Biuro Prasowe TVN), Telewizja Polska (Centrum Informacji TVP)