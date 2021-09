TVN24 uzyskała koncesję po 19 miesiącach

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24. Koncesję przyznano po 19 miesiącach. Co więcej, KRRiT podjęła dodatkową uchwałę. Wcześniej koncesja obowiązywała do 26 września 2021 roku.

Wniosek o przedłużenie koncesji dla stacji TVN24 trafił do KRRiT w lutym 2020 roku. Wcześniejsze spotkania nie przynosiły żadnego wyniku. W środę 22 września, Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRIT, poinformowała, że Krajowa Rada przedłużyła koncesję dla TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów. Za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, a 1 przeciw. Rada przyznała koncesję na 10 lat.

KRRiT podjęła także drugą uchwałę. To uchwała w sprawie „wdrożenia działań, które mają na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

TVN Grupa Discovery napisała w komunikacie, że „KRRiT przyjęła drugą uchwałę, której celem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta”. Oznacza to, że uchwała zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce. Co więcej, „stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce”.