Snapchat: jakie są preferencje wśród konsumentów pokolenia Z?

Snapchat coraz bardziej przystosowuje się do pokolenia Z. Pokolenie Z staje się coraz częściej większym celem dla marketerów. Platformy takie jak Snapchat stają się coraz bardziej przygotowane, aby stać się kluczowymi źródłami wglądu w ważne trendy i zmiany, które ostatecznie zdefiniują zachowania zakupy.

Snapchat twierdzi, że dociera do około 90% osób w wieku 13-24 lat w Stanach Zjednoczonych. Znacznie więcej niż Facebook, Instagram i Messenger łącznie w tym przedziale wiekowym. Oznacza to, że platforma może nie tylko ułatwić połączenie, ale także dostarczyć więcej wiedzy na temat tego, czego szukają ci młodzi konsumenci.

Jakiś czas temu, Snapchat, we współpracy z firmą Kantar podzielił się cennymi spostrzeżeniami na temat preferencji dotyczących marki i treści. A także tego, jak są one definiowane przez następne pokolenie konsumentów.

Badanie obejmuje odpowiedzi od ponad 12 000 uczestników z sześciu krajów. Są to Australia, Kanada, Francja, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Skupia się w szczególności na tym, dlaczego konsumenci pokolenia Z wybierają określone marki i jak firmy mogą wykorzystać te trendy.

Jakie są preferencje pokolenia Z?

Preferencje marki są wyraźnie ważne dla młodszych konsumentów:

fot. Snapchat

Jak widać, młodsi konsumenci mają wyraźne powiązanie z 1-3 markami w każdej kategorii, co może utrudniać nowym markom przebicie się i połączenie.

– Może to wynikać z faktu, że wielu ludzi z pokolenia Z wyraża się poprzez wybór marki. Obserwujemy, jak pokolenie Z mówi, że marki pozwalają im wyrażać siebie szybciej niż starsze pokolenia. Na przykład w Australii 65% pokolenia Z twierdzi, że używają marek do wyrażania tego kim są. W porównaniu z 40% w przypadku Generacji X i „Baby Boomers” – wskazuje Snapchat.

Preferencje marki wiążą się z tożsamością. Co jest ważnym czynnikiem w podejściu marketingowym, gdy szukasz odwołania do młodszych segmentów odbiorców.

Snapchat zbadał nieco głębiej i sformułował porównanie czynników preferencji marki w porównaniu z Gen X/”Boomers”.

Dbanie o klientów, środowisko i szerszą społeczność to kluczowe kwestie związane z przywiązaniem do marki. Zapewniają jasne informacje na temat działań marketingowych i informacyjnych.

Pokolenie Z opiera się na opiniach przyjaciół i rodziny bardziej niż inne pokolenia.

fot. Snapchat

Takie rekomendacje są teraz znacznie łatwiejsze do uzyskania, ponieważ możesz zobaczyć, co ludzie lubią i za którymi opowiadają się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Snapchat: „konsumenci pokolenia Z są w stanie korzystać z informacji szybciej niż ich starsi rówieśnicy”

Oprócz tego w badaniu przyjrzano się również skuteczności reklam w pokoleniu Z oraz reakcją młodszych konsumentów na treści marki.

Dane pokazują, że konsumenci pokolenia Z są w stanie korzystać z informacji szybciej niż ich starsi rówieśnicy.

– Zaobserwowaliśmy, że uczestnicy badania – pokolenie Z – spędzali mniej czasu z treściami niż Millenialsi i pokolenie X/Baby Boomers. Zarówno w przypadku treści reklamowych, jak i innych. Co ciekawe, mimo to zauważyliśmy również, że uczestnicy pokolenia Z poprawnie zapamiętali reklamy, które widzieli po wysokich cenach – wyjaśnia Snapchat.

Ludzie obecnie filtrują większą ilość informacji przesyłanych do nich każdego dnia. Dzieje się to w znacznie szybszym tempie. Może to być również ważnym czynnikiem przy ocenie wpływu działań reklamowych. Młodsi konsumenci spędzający mniej czasu z treściami danej firmy/marki niekoniecznie oznaczają mniejsze zainteresowanie.

fot. Snapchat

Ogromna ilość krótkich filmików obecnie w Internecie sprawia, że ludzie nie muszą już siadać przy dwugodzinnym filmie, aby czegoś się dowiedzieć. Młodzi ludzie są teraz przyzwyczajeni do krótszych form treści.

Opowiadanie historii jest i zawsze będzie ważne. Warto jednak poświęcić czas na odnotowanie pojawiających się trendów i dostosować swój przekaz do tych bardziej wyrazistych formatów.

Obecnie nie trzeba przyciągać ludzi na bardzo długo. Warto zachować możliwie zwięzły przekaz, aby zmaksymalizować reakcję.

źródło: www.socialmediatoday.com