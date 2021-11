Czym charakteryzuje się Pokolenie Z?

Co to jest Pokolenie Z? Millenialsi a Pokolenie Z Czym charakteryzuje się Gen Z? Generacja Z w pracy Jaką pracę wybierze Pokolenie Z?

Co to jest Pokolenie Z?

Pokolenie Z (również Gen Z) to według większości źródeł osoby urodzone po 1995 roku. Wiele źródeł jednak przedstawia, że Gen Z to osoby, które urodziły się w latach 1997-2010.

Są to pierwsi ludzie, którzy dorastali w pełni cyfrowym społeczeństwie. Dorastali w świecie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, komputery czy telefony. Są oni obecni w komunikatorach, w Internecie, serwisach społecznościowych i systemach mobilnych. Dbają o trendy, ale też szybko badają najważniejsze zagadnienia.

Millenialsi a Pokolenie Z

Zanim Pokolenie Z zostało dokładniej zdefiniowane, często łączono ich z Millenialsami. To prawda, że te dwa pokolenia mają pewne podobieństwa. Niektóre z tych wspólnych cech to:

Postępowe poglądy polityczne,

komfort z technologią,

obecność w mediach społecznościowych,

skoncentrowanie się na finansach osobistych.

www.unsplash.com

Jednak Pokolenie Z to inna grupa osób. Millenialsi (Pokolenie Y) to ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku. Istnieją więc pewne różnice między tymi pokoleniami. Pokolenie Z jest:

Bardziej pragmatyczne,

bardziej przedsiębiorcze,

znacznie bardziej troszczy się o prywatność cyfrową,

często wielozadaniowe.

Czym charakteryzuje się Gen Z?

Osoby określane mianem Pokolenia Z spędzają znacznie więcej czasu w trybie online niż w życiu realnym. Okazuje się, że niemal 98% osób należących do Gen Z posiada smartfony.

Charakteryzuje ich przede wszystkim przedsiębiorczość, chęć dzielenia się wiedzą w Internecie, a także duża otwartość i bezpośredniość. Czerpią wiedzę głównie z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji. Mają ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami, a także dobrze znają zagrożenia, które znajdują się w cyfrowym świecie. Dzielą się informacjami poprzez social media. Nie boją się także podróżować oraz poznawać nowych ludzi.

Generacja Z w pracy

Pokolenie Z dopiero niedawno zaczęło wkraczać na rynek pracy, dlatego nie wiadomo jeszcze, czym charakteryzują się w pracy. Wczesne badania sugerują, że zazwyczaj są niezależni, pracowici i dobrze wykształceni. Ze względu na trudności finansowe, których byli świadkami podczas dorastania, wydają się być motywowani stabilnością pracy i zachętami finansowymi. Jako najbardziej zróżnicowane pokolenie, zajmują się również kwestiami równości i chcą pracować dla organizacji, które stawiają takie priorytety.

Charakteryzuje ich przede wszystkim skłonność do wielozadaniowości. Wiele osób jest przyzwyczajonych do szybkiego przełączania się między aplikacjami i może przyjąć podobne podejście do swoich projektów roboczych.

www.unsplash.com

Jak wynika z badań, pomimo stałego kontaktu z technologią, pracownicy pokolenia Z wolą komunikację twarzą w twarz od cyfrowych alternatyw. Aż 72 procent z nich twierdzi, że woli rozmowy osobiste.

Jaką pracę wybierze Pokolenie Z?

Jak wynika z badań, Pokolenie Z może często zmieniać pracę. Nie będą oni myśleć o „pracy na całe życie”, będą raczej myśleć o mobilności zawodowej, a nie o bezpieczeństwie zatrudnienia. Będą musieli dostosowywać się do zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Będą starać się zdobyć umiejętności zbywalne, które będą mogli nadal rozwijać w miarę rozwoju swojej kariery. Kluczowe umiejętności, które mogą rozwijać to, m.in.:

kreatywne myślenie,

rozwiązywanie problemów,

umiejętności analityczne,

umiejętność zadawania właściwych pytań,

innowacyjność i myślenie przedsiębiorcze,

umiejętności komunikacyjne.

źródła: www.bamboohr.com / www.clairemadden.com / www.wgu.edu