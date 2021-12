Trendy: Jakie media będą zyskiwały na popularności w 2022 roku?

Facebook w 2022 roku Trendy na Instagramie Twitter Snapchat Pinterest Trendy na TikToku

2022 rok zbliża się wielkimi krokami. Media społecznościowe w ostatnim czasie są niezwykle popularne. Ok. 4,48 miliarda ludzi aktywnie korzysta z social mediów. Jakie media będą zyskiwały na popularności w 2022 roku? Jakie trendy staną się popularne? Sprawdźmy!

Facebook w 2022 roku

Facebook w 2021 roku był jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Wprowadza wiele nowych udogodnień i dzięki temu wywiera duży wpływ na e-commerce. Na początku pandemii wprowadzono tam sklepy, aby łatwo i sprawnie nawiązywać kontakt ze swoimi odbiorcami.

Okazuje się, że w 2022 roku właśnie w tę stronę pójdzie Facebook. Będzie rozszerzać opcję zakupów w serwisie. Pojawi się znacznie więcej postów z możliwością zakupów, usprawni się proces płatności oraz rozwinie się tzw. Facebook Pay. Popularny staną się także „zakupy na żywo” (live shopping).

Niedawno Mark Zuckerberg zapowiedział zmianę spółki na Metaverse. Metaverse skupia się na połączeniu social mediów z różnymi projektami technologicznymi. Wypowiadał się również o tzw. okularach AR Facebooka. Mają być one zintegrowane z Instagramem. Pojawią się również inne technologie, m.in. opaski na nadgarstek dla nakładek AR.

Serwis chce również ograniczyć treści polityczne oraz dać użytkownikom możliwość wyłączenia algorytmu.

Trendy na Instagramie

Instagram od wielu lat jest bardzo popularny i zyskuje mnóstwo użytkowników. Działają tam zarówno normalni ludzie, ale w ostatnim czasie chętnie korzystają z niego tzw. Influencerzy oraz marki.

Obecnie głównym celem na Instagramie jest e-commerce. W 2022 roku serwis chce testować coraz więcej opcji zakupowych, w tym m.in. wyszukiwanie produktów za pomocą obrazu. Mowa także o zakupach na żywo i panelach odkrywania produktów. Zapewni to twórcom więcej możliwości do zarabiania. Instagram w 2022 roku zamierza wzmocnić swoją rolę sprzedażową.

fot. www.unsplash.com

Instagram w 2022 roku ma być rozbudowany o więcej funkcji AR. Będzie on połączony bezpośrednio z okularami i innymi narzędziami rzeczywistości rozszerzonej.

Twitter

Twitter jest kolejnym popularnym serwisem. W ciągu ostatnich lat udostępnił wiele nowych opcji. Niektóre z nich się przyjęły, niektóre nie. Głównym celem Twittera w ostatnim czasie było budowanie ścieżek dla twórców, aby mogli zarabiać pieniądze na swoich treściach. Nowe opcje pozwalają im na monetyzację. Jednak okazuje się, że użytkownicy nie chcą płacić za tweety.

Twitter, podobnie jak Facebook, chce zainwestować w zakupy. Już teraz pojawiają się informacje, że serwis testuje nowe elementy. Twitter oferuje również użytkownikom możliwość płatności za pośrednictwem krypotwalut. Mowa jest także o wprowadzeniu nowych narzędzi wideo.

Snapchat

Snapchat był bardzo popularny kilka lat temu. Jak wynika z badań, Snapchat znalazł swoją niszę. Znajduje się tam określona społeczność. Serwis od dawna jest liderem w zakresie narzędzi AR. Okazuje się, że Snapchat ma znacznie więcej kreatywności od większych platform społecznościowych. Bardziej rozumie swoich użytkowników.

Już parę lat temu zdecydowano, że serwis stawia na rzeczywistość rozszerzoną. Od tego czasu rozwija wszelkie narzędzia AR. Snapchat chce rozwijać krótkie wideo, które znane są m.in. z TikToka. Mowa jest również o kodach QR, które z pewnością zyskały na popularności w czasie pandemii. Być może zaoferuje swoim użytkownikom więcej opcji skanowania w aplikacji. Dzięki temu, użytkownicy uzyskają dostęp m.in. do ofert specjalnych.

Pinterest

Obecnie coraz więcej użytkowników korzysta z Pinteresta. Podczas pandemii koronawirusa, wiele osób zaczęło szukać tam inspiracji, nowych hobby czy przepisów. Pinterest to z pewnością kopalnia inspiracji, nowych produktów, najnowszych trendów i pomysłów.

fot. www.unsplash.com

Pinterest, podobnie jak inne serwisy, dostosowuje się do użytkowników, wprowadzając dużo nowych udogodnień. Serwis prawdopodobnie rozszerzy nowe opcje, m.in. wideo. Pinterest prawdopodobnie skupi się także na „zakupach na żywo”. Na azjatyckim rynku live shopping jest niesamowicie popularny.

Serwis pozwolił firmom na łatwe podłączenie swoich produktów do platformy, co ułatwiło kupowanie większej liczby pinów. Pinterest jest obecnie zintegrowany z platformą Shopify, co umożliwia wsparcie wielu firm i marek w serwisie.

Trendy na TikToku

TikTok to stosunkowo młode medium społecznościowe, ale jest obecnie jednym z najpopularniejszych serwisów. Przekroczył już miliard aktywnych użytkowników.

Serwis z pewnością chce skupić się na skutecznej monetyzacji dla samej platformy oraz twórców. Jeśli autorzy nie będą zarabiać na swojej twórczości, to wybiorą inne media. TikTok chce z pewnością ułatwić zamieszczanie treści sponsorowanych. W 2022 roku możemy spodziewać się znacznie więcej narzędzi dotyczących monetyzacji. TikTok, podobnie jak inne serwisy społecznościowe, chce skupić się na „zakupach na żywo”.

źródła: www.wirtualnemedia.pl / www.whysosocial.pl