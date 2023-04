Comarch Altum: kompleksowe rozwiązanie ERP dla firm

Systemy typu ERP są wykorzystywane przez wiele firm z różnych branż. Jedno z takich rozwiązań jest oferowane przez polską firmę Comarch – mowa o oprogramowaniu Altum, które można z łatwością dopasować do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Jakie funkcje oferuje system Comarch Altum?

Comarch Altum to system typu ERP, czyli „Enterprise Resource Planning”. Termin ten oznacza dosłownie „planowanie zasobami przedsiębiorstwa” i jest stosowany do określania programów skupiających się właśnie na zarządzaniu zasobami. W przypadku oprogramowania Comarch Altum funkcjonalność obejmuje wiele różnych obszarów – od wsparcia dla e-commerce, przez rozwiązania z zakresu Business Intelligence, aż po kompleksowe zarządzanie siecią handlową oraz magazynowaniem produktów. Z tego względu program może być bez problemu dostosowany do wymagań wybranej firmy, uwzględniając branżę, sposób działania i unikatowe potrzeby.

W jakich firmach warto zastosować Comarch Altum?

Oprogramowanie Comarch Altum jest dostępne w wielu językach – jest to system stworzony pod kątem pełnego wsparcia dla firm prowadzących działalność w skali międzynarodowej. Wraz z rozbudowaną funkcjonalnością sprawia to, że Altum jest świetnym rozwiązaniem dla firm zagranicznych, sieci sprzedaży, organizacji holdingowych czy przedsiębiorstw handlowo-usługowych o rozproszonej strukturze. To jednak tylko kilka typów firm, które mogą postawić na takie oprogramowanie – spora elastyczność programu pozwala dopasować Altum do różnych działalności. Warto zwrócić uwagę m.in. na szereg przydatnych funkcji związanych z e-commerce, takich jak możliwość integracji systemu z portalami aukcyjnymi.

Oprogramowanie Comarch Altum z profesjonalnym wsparciem

Aby móc w pełni wykorzystać możliwości, które zapewnia system Comarch Altum, warto postawić na profesjonalne wsparcie w zarządzaniu procesami z użyciem tego oprogramowania. Tego typu usługi zapewnia m.in. firma KSIBB.PL, której ofertę można znaleźć na stronie https://ksibb.com.pl/altum/. Dzięki temu można liczyć na sprawne zarządzanie siecią handlową, efektywną automatyzację procesów biznesowych, kompleksową obsługę kadrową i szereg innych korzyści oferowanych przez Comarch Altum. Rozwiązania tego rodzaju powinny znaleźć się w każdej nowoczesnej firmie – ERP to sposób, by znacznie usprawnić wiele procesów związanych z biznesem, sprzedażą i nie tylko.