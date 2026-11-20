W październiku 2026 r. streaming odpowiadał za 10,8 proc. czasu, jaki Polacy spędzili przed telewizorami. We wrześniu było to 10,4 proc. Tak wynika z polskiej edycji badania The Gauge, którą Nielsen opublikował 20 listopada. Średni dzienny czas oglądania wydłużył się do 3 godzin i 49 minut. Dzień wcześniej Nielsen wydał ranking dystrybutorów treści wideo za październik. Prowadzi w nim Telewizja Polska z udziałem 18,28 proc. przed Polsatem i Warner Bros. Discovery.

Streaming odrobił część wrześniowego spadku

Badanie The Gauge dzieli czas przed odbiornikiem telewizyjnym na cztery drogi, którymi trafia do niego obraz: kablówkę, satelitę, nadajniki naziemne i internet. Podstawą jest AMR (Average Minute Rating). To liczba osób, które przeciętnie oglądają w danej minucie. Nielsen pokazuje, jaki odsetek tej widowni przypada na każdą drogę. Wyniki dotyczą widzów, którzy skończyli 4 lata.

W sierpniu streaming po raz pierwszy w historii polskiej edycji badania osiągnął 11 proc. (dokładnie 11,0 proc.). Wcześniej, od maja do lipca, utrzymywał się na poziomie 10,7 proc. We wrześniu, po starcie jesiennych ramówek, spadł do 10,4 proc., a w październiku wzrósł do 10,8 proc. Nielsen zaznacza, że w ujęciu procentowym był to największy wzrost spośród wszystkich sposobów odbioru. Według firmy segment internetowy odrobił znaczną część wrześniowych strat.

Wzrosło oglądanie obu największych serwisów. Udział YouTube’a, lidera streamingu na telewizorach, wzrósł z 2,3 do 2,5 proc., a Netfliksa z 1,5 do 1,7 proc. Oba serwisy zyskały więc razem 0,4 pkt proc., tyle samo co cały streaming. Z zaokrąglonych danych Nielsena wynika, że pozostałe serwisy miały razem ok. 6,6 proc., podobnie jak we wrześniu.

The Gauge: Polska październik 2025 wrzesień 2026 październik 2026 Średni dzienny czas przed telewizorem 3 h 51 min 3 h 38 min 3 h 49 min Streaming łącznie 9,8 proc. 10,4 proc. 10,8 proc. – YouTube 2,5 proc. 2,3 proc. 2,5 proc. – Netflix 1,8 proc. 1,5 proc. 1,7 proc. – pozostałe serwisy ok. 5,5 proc. ok. 6,6 proc. ok. 6,6 proc.

Udział pozostałych serwisów obliczono jako różnicę między udziałem całego streamingu a udziałami YouTube’a i Netfliksa, z wartości zaokrąglonych do 0,1 pkt proc.

W ciągu roku streaming zyskał 1 pkt proc. Wzrost dały głównie serwisy inne niż YouTube i Netflix: ich łączny udział zwiększył się o ok. 1,1 pkt proc. YouTube ma tyle samo co w październiku 2025 r., a Netflix o 0,1 pkt proc. mniej.

Więcej czasu przed ekranem, naziemna zyskuje

Według Nielsena jesienna pogoda wydłużyła czas oglądania i zwiększyła liczbę widzów. Średni dzienny czas przed telewizorem był o 11 minut dłuższy niż we wrześniu. W porównaniu z październikiem 2025 r. był krótszy o 2 minuty. W październiku 2024 r. wynosił 3 godziny i 43 minuty.

Wśród tradycyjnych sposobów odbioru najbardziej urosła telewizja naziemna: z 20,5 do 21,2 proc. Telewizja kablowa straciła 1 pkt proc. We wrześniu miała 38,6 proc., czyli w październiku ok. 37,6 proc. Udziału telewizji satelitarnej Nielsen w październikowym komunikacie nie podał.

Wśród najchętniej oglądanych programów października Nielsen wymienia m.in. seriale „M jak miłość” i „Na dobre i na złe” w TVP2, „Fakty” TVN i „Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Wymienia też transmisje piłkarskiej Ligi Narodów UEFA w TVP1.

TVP wyprzedza Polsat i Warner Bros. Discovery

Raport All Screens Video Landscape porządkuje oglądanie według właścicieli. Każdy dystrybutor to holding razem z należącymi do niego kanałami telewizyjnymi i platformami internetowymi. Liczy się oglądanie na telewizorach, komputerach stacjonarnych i laptopach, smartfonach oraz tabletach, ale tylko w gospodarstwach domowych i wśród widzów powyżej 4. roku życia. Nielsen wylicza udział z dwóch składników: zasięgu i czasu oglądania.

TVP awansowała w październiku z trzeciego na pierwsze miejsce. Polsat, wrześniowy lider, spadł na drugie, a Warner Bros. Discovery (w Polsce m.in. TVN, TVN24, TTV i Eurosport) na trzecie. Pierwsze i trzecie miejsce dzieliło 0,35 pkt proc. Trzy największe grupy miały razem 54,27 proc. udziału.

Dystrybutor wrzesień 2026 październik 2026 TVP 18,03 proc. 18,28 proc. Polsat 19,05 proc. 18,06 proc. Warner Bros. Discovery 18,41 proc. 17,93 proc. Google (YouTube) 6,28 proc. 6,26 proc. Telewizja Republika 4,37 proc. 5,02 proc. TV Puls 3,74 proc. 3,81 proc. Meta (Facebook, Instagram) 3,28 proc. 3,29 proc. Canal+ 1,99 proc. 2,26 proc. Canal+ Content Benelux & Central Europe 1,69 proc. 1,83 proc. ByteDance (TikTok) 1,81 proc. 1,80 proc.

Nielsen tłumaczy awans TVP transmisjami na żywo i jesienną ramówką. Mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA z Rumunią oraz z Bośnią i Hercegowiną były drugim i piątym najchętniej oglądanym programem miesiąca. W pierwszej dziesiątce października znalazły się też trzy seriale TVP z nowymi odcinkami i dwa reality show nadawcy. Według Nielsena wyniki Polsatu wzmocnił „Taniec z gwiazdami”, szósty najchętniej oglądany program miesiąca. We wrześniu na czele rankingu Polsat znalazł się dzięki transmisjom mistrzostw Europy w siatkówce.

Lucyna Koba, Market Leader Nielsen Poland, komentuje, że gdy chłodniejsza pogoda zatrzymuje ludzi w domach, polscy widzowie wybierają wspólne, ogólnokrajowe wydarzenia i znane lokalne formaty. Jako przykłady podała kibicowanie reprezentacji w Lidze Narodów, „Taniec z gwiazdami” i nowe odcinki popularnych seriali.

Na dole pierwszej dziesiątki zamieniły się miejscami dwie firmy. Canal+ Content Benelux & Central Europe (dawniej SPI International) awansował na dziewiąte miejsce, a ByteDance spadł na dziesiąte. Do Canal+ Content Benelux & Central Europe Nielsen przypisuje m.in. Kino Polska, Stopklatkę, Zoom i kanały FILMBOX+. Netfliksa, podobnie jak we wrześniu, nie ma w pierwszej dziesiątce.

YouTube coraz częściej na telewizorze

Ranking dystrybutorów pokazuje też, na jakich urządzeniach ogląda się treści danej firmy. W październiku na telewizory przypadało 34 proc. oglądania treści Google (YouTube). W październiku 2024 r. było to 27 proc. Nielsen nazywa to dalszym wzrostem i zmianą w tym, jak Polacy oglądają YouTube’a w salonie. W sierpniu 2026 r. telewizory odpowiadały za 34 proc. oglądania YouTube’a, a we wrześniu za 32 proc. U tradycyjnych nadawców dominuje telewizor: we wrześniu odpowiadał za 99–100 proc. oglądania Polsatu, TVP i Warner Bros. Discovery.

– Coraz więcej polskich stacji telewizyjnych aktywnie współpracuje z YouTube’em i udostępnia na platformie szerszy zakres swoich treści, co w naturalny sposób zachęca widzów do oglądania ich na większym ekranie – skomentowała w komunikacie Nielsena Lucyna Koba. Wskazała też proste, codzienne nawyki, takie jak osobne przyciski YouTube’a na pilotach nowoczesnych telewizorów. Według niej przejście od tradycyjnych kanałów do YouTube’a na głównym ekranie stało się dzięki temu bezproblemowe.

Dwie metody, dwa wyniki YouTube’a

W The Gauge YouTube ma 2,5 proc., a w rankingu dystrybutorów Google ma 6,26 proc. Różnica wynika z innego zakresu i innej miary. The Gauge bierze pod uwagę wyłącznie ekran telewizora i udział w średniej widowni minutowej. Ranking dystrybutorów dolicza smartfony, komputery i tablety, a udział opiera na zasięgu i czasie oglądania.

The Gauge ma też własne zasady klasyfikacji. Kanał telewizyjny oglądany na żywo w aplikacji internetowej (w usłudze OTT, czyli wideo dostarczanym przez internet) trafia tam do streamingu, a nie do kablówki, satelity czy telewizji naziemnej. Programy telewizji linearnej, nadawanej według ramówki, są liczone razem z odtworzeniami w ciągu tygodnia od emisji. Obraz, którego system nie rozpoznał, Nielsen zalicza do kategorii „inne”. Dane The Gauge pochodzą z jednego panelu, w którym Nielsen bada 3,5 tys. domów i blisko 9,7 tys. osób. Pierwszą edycję badania Nielsen wydał w maju 2021 r. w Stanach Zjednoczonych.

Źródła: Nielsen