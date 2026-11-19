Netflix uruchomił Netflix Is a Joke Studios, wewnętrzne studio produkcyjne. Razem z komikami stand-upowymi ma ono tworzyć seriale fabularne i nowe formaty, a nie tylko nagrania występów scenicznych. Pierwszą umowę z nowym studiem zawarła amerykańska komiczka Nikki Glaser. Przygotuje serial, w którym zagra główną rolę, oraz dwa nowe programy stand-upowe, które trafią wyłącznie na Netflix. Platforma ogłosiła to 19 listopada.

Studio dla komików, nie tylko na scenę

Netflix opisuje NIAJ Studios (tego skrótu używa sama firma) jako „inkubator” i studio produkcyjne działające w strukturach serwisu. Ma ono pomagać komikom stand-upowym przenosić pomysły ze sceny do komedii fabularnych, czyli seriali opartych na scenariuszu, oraz do oryginalnych formatów. Według komunikatu Netflixa studio będzie pracować zarówno z uznanymi gwiazdami, jak i z wschodzącymi komikami.

Netflix Is a Joke to szyld, pod którym platforma publikuje programy stand-upowe i inne treści komediowe. Tę samą nazwę nosi festiwal komediowy, który Netflix organizuje co dwa lata w Los Angeles. To od niego nowe studio wzięło nazwę.

Netflix wcześniej nie ogłaszał oficjalnie powstania studia. Wzmianka o nim pojawiła się jednak w październiku przy okazji doniesień o restrukturyzacji w firmie. Nieoficjalnie wiadomo, że studiem kierują Robbie Praw, wiceprezes Netflixa ds. stand-upu i formatów komediowych, oraz Tracey Pakosta, wiceprezeska ds. seriali komediowych. Oboje wypowiadają się w komunikacie o starcie studia.

„NIAJ Studios to kolejny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz tej społeczności” – mówi Praw. Przypomina też, że marka Netflix Is a Joke zawsze obejmowała komedię „we wszystkich jej formach”.

Serial i dwa programy na wyłączność

Umowa obejmuje dwa rodzaje projektów:

serial fabularny : Glaser go rozwija i zagra w nim główną rolę. Producentem wykonawczym serialu będzie Gloria Sanchez Productions, firma Jessiki Elbaum i Willa Ferrella. Netflix nie podał na razie szczegółów fabuły. Projekt jest wciąż w fazie rozwoju i platforma formalnie nie zamówiła jeszcze jego produkcji;

: Glaser go rozwija i zagra w nim główną rolę. Producentem wykonawczym serialu będzie Gloria Sanchez Productions, firma Jessiki Elbaum i Willa Ferrella. Netflix nie podał na razie szczegółów fabuły. Projekt jest wciąż w fazie rozwoju i platforma formalnie nie zamówiła jeszcze jego produkcji; dwa programy stand-upowe, w branży nazywane specjalami, czyli nagrania pełnych występów. Glaser wystąpi w nich i będzie ich producentką wykonawczą. Oba trafią wyłącznie na Netflix.

Netflix nie ujawnił wartości umowy ani terminów premier.

„Netflix dał mi jedne z pierwszych i największych szans w komedii, więc nie mogłabym być bardziej podekscytowana, że zaczynam z nimi kolejny etap kariery” – powiedziała Glaser w oświadczeniu.

Pakosta stwierdziła, że dobra komedia zaczyna się od „niepodrabialnego głosu”, a niewielu komików ma go tak w pełni ukształtowanego jak Glaser. Dlatego, jak oceniła, jest ona idealną pierwszą partnerką dla studia. Praw wspomina, że poznał Glaser 20 lat temu w małym klubie komediowym. Jego zdaniem w 2024 r. „The Roast of Tom Brady” wrzucił jej karierę na najwyższy bieg.

Glaser i Netflix

Pierwszym programem stand-upowym Glaser w Netflixie był „Nikki Glaser: Bangin’” z 2019 r. Kolejne nagrywała już dla HBO i Hulu. Rozgłos przyniósł jej występ w „The Roast of Tom Brady” na Netflixie w 2024 r. Roast to format, w którym komicy publicznie i bez litości wyśmiewają zaproszoną gwiazdę, w tym wypadku byłego futbolistę Toma Brady’ego. Od 2025 r. Glaser prowadzi galę Złotych Globów.

Komiczka występowała na festiwalach Netflix Is a Joke w 2024 i 2026 r. Była też jurorką w odcinku „The Roast of Marshawn Lynch” w programie „Funny AF with Kevin Hart”. 20 listopada na Netflix, także w Polsce, trafia animacja „Steps” o przyrodnich siostrach Kopciuszka. W wersji oryginalnej Glaser podkłada w niej głos Priscilli, intrygantki przejmującej władzę w królestwie. W 2027 r. na platformę ma trafić komedia „The Fifth Wheel” w reżyserii Evy Longorii, w której Glaser gra.

Źródła: Variety