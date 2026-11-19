Z badania SARE wynika, że 45,1 proc. konsumentów często lub bardzo często nie klika w link do interesującej oferty, bo boi się, że wiadomość jest fałszywa. Kolejne 23,6 proc. robi tak czasami. SARE to platforma do automatyzacji marketingu z Digitree Group. Jej XXII raport, „Zaufana komunikacja cyfrowa. Jak docierać do klientów w erze filtrów, oszustw i AI?”, zestawia deklaracje 2000 pełnoletnich konsumentów z odpowiedziami 150 przedstawicieli firm i instytucji, które komunikują się z klientami cyfrowo. Według autorów raportu obawa przed oszustwem może powstrzymywać odbiorców przed kliknięciem nawet wtedy, gdy oferta ich interesuje.

Kontakt z podróbkami a klikanie

Ponad połowa badanych (54,4 proc.) deklaruje, że przynajmniej raz zetknęła się z wiadomością podszywającą się pod znaną markę lub instytucję. Jeszcze więcej, 68,3 proc. wszystkich respondentów, mówi, że przez takie doświadczenia ostrożniej podchodzi do komunikacji marketingowej. Po zsumowaniu odpowiedzi „często lub bardzo często” i „czasami” wychodzi 68,7 proc. respondentów, którzy przynajmniej czasami deklarują, że nie klikają w link mimo zainteresowania ofertą.

Autorzy raportu wnioskują, że niski współczynnik kliknięć nie zawsze oznacza nietrafioną ofertę albo złą porę wysyłki. Może też wynikać z tego, że odbiorca nie jest pewien, czy wiadomość naprawdę wysłała firma podpisana jako nadawca.

– Klient może być zainteresowany ofertą, a mimo to nie kliknąć w link z obawy przed oszustwem. Dlatego sama automatyzacja nie wystarczy, jeśli nie towarzyszą jej odpowiednie procedury, wysoka jakość danych i przejrzyste zasady komunikacji – mówi Karolina Macionczyk, dyrektor zarządzająca SARE.

Po czym badani rozpoznają fałszywą wiadomość

Najczęściej wymieniane sygnały próby oszustwa to:

błędy językowe (58 proc.),

prośby o pilną płatność lub dopłatę (51,8 proc.),

nietypowy adres nadawcy (49,7 proc.),

żądanie podania danych logowania (45,5 proc.).

Autorzy raportu zastrzegają, że nie wszystkie te sygnały są niezawodne. Generatywna sztuczna inteligencja ułatwia przygotowanie fałszywej wiadomości bez oczywistych błędów językowych, która może przypominać prawdziwą komunikację znanej marki. Dlatego najczęściej wskazywany sygnał nie musi wystarczyć do rozpoznania oszustwa.

Co firmy deklarują w sprawie ochrony przed podszywaniem się

Druga część badania dotyczy organizacji. Na pytania o dostarczalność, czyli o to, czy wysłane wiadomości trafiają do skrzynki odbiorczej, a nie do spamu, odpowiedziało 119 respondentów. Regularne monitorowanie tego obszaru deklaruje 54,6 proc. z nich, a 34,5 proc. wskazuje, że w ich organizacji stosowany jest DMARC. To standard uwierzytelniania poczty, w którym właściciel domeny określa, co serwery odbiorców mają zrobić z wiadomościami, które nie przeszły weryfikacji nadawcy. Utrudnia to wysyłanie fałszywych e-maili z adresów w domenie firmy.

W pełnej próbie 150 przedstawicieli organizacji 35,3 proc. deklaruje formalną, udokumentowaną procedurę na wypadek podszywania się pod markę, a 32 proc. mówi o procedurze nieformalnej. To deklaracje uczestników badania, a nie wyniki technicznego audytu.

Wśród rekomendacji SARE wymienia m.in. pilnowanie dostarczalności i reputacji nadawcy oraz ochronę domen. Zaleca też, żeby nadawca był zawsze tak samo oznaczony, a klient mógł potwierdzić ważną informację samodzielnie, np. logując się do serwisu lub aplikacji marki zamiast klikać w link. Autorzy podkreślają, że w firmach prowadzących komunikację na dużą skalę wymaga to współpracy marketingu, CRM, IT i zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Za szczególnie istotne uznają te wnioski dla bankowości, finansów, ubezpieczeń i ochrony zdrowia, ale też dla e-commerce i dużych przedsiębiorstw.

E-mail skłania do działania, SMS budzi ostrożność

Mimo obaw przed phishingiem, czyli wyłudzaniem danych przez podszywanie się pod zaufanego nadawcę, e-mail ma w deklaracjach badanych mocną pozycję. Dla 28,6 proc. respondentów e-mail lub newsletter to kanał, który najczęściej skłania ich do działania po otrzymaniu wiadomości marketingowej. Za najbezpieczniejszą formę kontaktu spośród wymienionych w ankiecie uznało go 27 proc. SMS jako kanał budzący największą ostrożność wskazało 17,8 proc. badanych, a e-mail 11,1 proc. Są to subiektywne oceny uczestników badania.

Badanie sprawdzało też, jak zaufanie łączy się z deklaracjami zakupowymi. Wśród konsumentów, którzy ufają komunikatom marek, 49 proc. deklaruje, że w ostatnim miesiącu kupiło coś po otrzymaniu wiadomości marketingowej. Wśród pozostałych respondentów odsetek wynosi 25,2 proc. Autorzy zastrzegają, że wynik pokazuje zależność, ale nie dowodzi, że to zaufanie skłoniło do zakupu.

Zbyt częsty kontakt irytuje ponad połowę badanych

Na odbiór komunikacji wpływa nie tylko bezpieczeństwo. Zbyt częsty kontakt w wielu kanałach irytuje 52,2 proc. konsumentów, a 41,1 proc. chciałoby samo decydować, jak często marka się z nimi kontaktuje. Według autorów problem jest szczególnie widoczny w organizacjach, które równolegle wysyłają komunikaty marketingowe, transakcyjne i operacyjne z różnych systemów. Klient odbiera je jednak wszystkie jako kontakt z jedną marką. Raport omawia też powody wypisywania się z list, jakość baz danych oraz to, jak konsumenci oceniają komunikację wspieraną przez AI.

– Badanie SARE pokazuje, że przyszłość skutecznej komunikacji nie polega na wysyłaniu coraz większej liczby wiadomości, lecz na lepszym zarządzaniu relacjami z klientami – mówi Magdalena Niedobecka, marketing manager w Digitree Group.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2026 r. metodą CAWI, czyli ankiety internetowej, z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat jako partnerem badawczym. Objęło dwie niezależne próby: 2000 pełnoletnich konsumentów i 150 przedstawicieli organizacji. Wyniki opisują deklarowane doświadczenia, postawy i praktyki, a nie potwierdzone incydenty, transakcje czy audyty zabezpieczeń. Opisane zależności nie dowodzą związków przyczynowo-skutkowych. Patronat honorowy nad badaniem objęło IAB Polska, czyli Związek Pracodawców Branży Internetowej. Raport można bezpłatnie pobrać ze strony SARE.

Źródła: SARE