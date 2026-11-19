Amerykańska konserwatywna stacja informacyjna Newsmax złożyła w środę, 18 listopada, w sądzie federalnym w Kalifornii pozew antymonopolowy przeciwko Fox Corporation i Roku. Chce zatrzymania integracji obu spółek i zmuszenia Foxa do sprzedaży jednej z dwóch największych w USA darmowych platform streamingowych: Tubi albo The Roku Channel. Fox odpowiada, że pozew jest „całkowicie bezpodstawny” i że transakcja przeszła wcześniej kontrolę organów regulacyjnych.

Czego chce Newsmax

Pozew trafił do Sądu Okręgowego USA dla Północnego Dystryktu Kalifornii, do wydziału w San Jose. Powodem jest Newsmax Broadcasting. Pozwane są Roku, LLC oraz Fox Corporation, grupa medialna założona przez Ruperta Murdocha i kierowana przez jego syna Lachlana. Do Foxa należy m.in. Fox News. Spór dotyczy rynku amerykańskiego.

Newsmax twierdzi, że przejęcie narusza art. 7 ustawy Claytona. Ten przepis amerykańskiego prawa antymonopolowego zakazuje przejęć, które mogą istotnie ograniczyć konkurencję albo prowadzić do monopolu. Spór dotyczy przede wszystkim segmentu FAST (free ad-supported streaming television), czyli darmowych serwisów z kanałami nadającymi według stałej ramówki i finansowanych z reklam. Newsmax wylicza, że Tubi i The Roku Channel mają razem ok. 71 proc. tego rynku, licząc według czasu oglądania. W pozwie podano dane z grudnia 2025 r.:

Platforma FAST (USA) Właściciel Udział w czasie oglądania FAST The Roku Channel Roku (od listopada 2026 r. Fox) ok. 43 proc. Tubi Fox ok. 28 proc. Pluto TV Paramount ok. 18 proc. Pozostałe (m.in. Samsung TV+, Xumo Play, Plex) różni ok. 11 proc.

Stacja chce, by sąd uznał transakcję za niezgodną z prawem. Domaga się nakazu, który wstrzyma integrację i utrzyma Roku jako osobną, niezależnie zarządzaną firmę do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Ostatecznie fuzja miałaby zostać cofnięta, chyba że Fox sprzeda Tubi albo The Roku Channel.

Newsmax uważa, że zobowiązania, które Fox złożył Departamentowi Sprawiedliwości USA (DOJ), są niejasne i nie da się ich wyegzekwować. Według Newsmaksu nie ujęto ich w ugodzie z departamentem (consent decree), którą zwykle zatwierdza sąd, więc nie ma mechanizmu ich egzekwowania. Stacja podkreśla też, że zobowiązania wygasają po trzech latach, a telewizory z systemem Roku służą zwykle siedem do dziesięciu lat. Newsmax twierdzi, że wkrótce po ogłoszeniu zamknięcia transakcji 6 listopada zaproponował Foxowi umowę, która wiązałaby go tymi samymi zobowiązaniami. Według stacji Fox ją odrzucił i nie złożył kontrpropozycji.

W pozwie Newsmax pisze, że Fox od dawna odnosi się do niego z „antykonkurencyjną wrogością”. Najważniejszym przykładem ma być to, że Fox nie pozwala Tubi nadawać Newsmaksu ani innych konserwatywnych kanałów informacyjnych, które konkurowałyby z Fox News. To nie pierwszy taki spór. W 2025 r. Newsmax pozwał Foxa na Florydzie, zarzucając mu praktyki blokujące szerszą dystrybucję stacji w sieciach kablowych i satelitarnych. Ta sprawa wciąż się toczy. Fox News odpowiadał wtedy, że Newsmax próbuje procesami odrobić porażki rynkowe, bo nie potrafi przyciągnąć widzów.

Według pozwu stacja zależy od Roku. Jej darmowy kanał Newsmax2 jest dostępny w The Roku Channel, a znaczna liczba płatnych subskrypcji aplikacji Newsmax+ pochodzi z Roku. Pozew opisuje też warunki umowy z Roku. Platforma może ją rozwiązać w dowolnym momencie i może zabrać 30 proc. czasu reklamowego kanału, zatrzymując cały przychód z tych reklam. Zamiast tego może sama sprzedawać całą reklamę kanału i oddawać Newsmaksowi 55 proc. przychodu.

Założyciel i prezes Newsmaksu Christopher Ruddy uważa, że fuzja jest „nadzwyczajnym zagrożeniem” dla konkurencji, wyboru konsumentów i możliwości docierania niezależnych mediów informacyjnych do widzów. Dodał, że według niego Fox, który dominuje w kablowej telewizji informacyjnej, chce teraz kontrolować platformy, przez które Amerykanie oglądają wiadomości.

Fox Corporation uważa, że pozew Newsmaksu jest „całkowicie bezpodstawny”, i podkreśla, że wcześniej transakcję poddano „rygorystycznej” kontroli organów regulacyjnych. Spółka podała też, że zaraz po zamknięciu transakcji zaczęła aktywnie integrować Roku. Przy finalizacji przejęcia prezes Foxa Lachlan Murdoch zapewniał, że firma chce wzmacniać otwartość i wybór, które są istotą platformy Roku.

Przejęcie zamknięte szybciej, niż zapowiadano

Fox ogłosił plan kupna Roku 15 czerwca 2026 r. Transakcję wyceniono na ok. 22 mld dol. Roku produkuje urządzenia do streamingu i rozwija system operacyjny do telewizorów. Jest jedną z platform CTV (connected TV), czyli telewizji podłączonej do internetu. Do Roku należy też The Roku Channel, bezpłatny serwis z kanałami linearnymi i filmami na żądanie, utrzymywany z reklam. We wrześniu DOJ wysłał obu spółkom tzw. second request. To wezwanie do przekazania dodatkowych dokumentów, które oznacza pogłębione badanie fuzji.

Z pozwu wynika, że Fox zapowiadał finalizację w pierwszej połowie 2027 r. Jeszcze we wrześniu powtórzył to dyrektor operacyjny spółki John Nallen. Tymczasem 6 listopada rano Fox ogłosił, że przejęcie zostało zamknięte. Departament Sprawiedliwości ogłosił zakończenie postępowania tego samego dnia, według pozwu ok. sześć godzin po komunikacie Foxa.

Akcjonariusze Roku dostają 95,30 dol. w gotówce i 0,9799 akcji Fox klasy A za każdą akcję Roku. Po transakcji dotychczasowi akcjonariusze Foxa mają ok. 74 proc. akcji, a byli akcjonariusze Roku ok. 26 proc. Fox spodziewa się ok. 400 mln dol. rocznych oszczędności kosztowych w ciągu dwóch lat. Roku trafiło do nowego pionu Fox Digital Platforms razem z Tubi, Fox One i Red Seat Ventures. Współprzewodniczącymi pionu zostali założyciel Roku Anthony Wood, który wchodzi też do zarządu Foxa, oraz Paul Cheesbrough, szef pionu.

Zobowiązania Foxa wobec departamentu

Departament Sprawiedliwości uznał, że transakcja raczej nie zaszkodzi konkurencji. Uzasadnił to tym, że na rynek darmowych serwisów streamingowych wejdą nowi gracze „we właściwym czasie, z dużym prawdopodobieństwem i w wystarczającej skali”. Dodał, że połączona firma straciłaby pieniądze i reputację, gdyby wykorzystywała platformę Roku przeciw konkurentom Foxa. Widzowie mogliby wtedy przejść na inne platformy CTV. Fox złożył DOJ cztery zobowiązania:

przez co najmniej trzy lata będzie udostępniał na Roku treści innych firm, zgodnie z dotychczasową praktyką Roku;

nie będzie dyskryminował cudzych treści w wynikach wyszukiwania, a użytkownicy nadal będą mogli sami układać aplikacje na ekranie głównym;

będzie dalej udostępniał produkty danych firmom zewnętrznym na rozsądnych warunkach handlowych;

przez co najmniej trzy lata utrzyma obecne zabezpieczenia umowne, które chronią przed wykorzystaniem wrażliwych danych partnerów, m.in. danych o kliknięciach, wyszukiwaniach, oglądaniu i komendach głosowych.

Departament zastrzegł, że będzie dalej obserwował konkurencję w branży i może zareagować, jeśli zmienią się okoliczności.

Źródła: Pozew Newsmax Broadcasting przeciwko Fox Corporation i Roku (Sąd Okręgowy USA dla Północnego Dystryktu Kalifornii), Adweek, Variety