Wiele osób myli mailing z newsletterem. Obie te metody łączy to, że działają na zasadzie mailowej komunikacji z odbiorcą. Jednak w dużej mierze na tym podobieństwa się kończą. Aby dowiedzieć się, co to jest mailing, warto najpierw poznać, jak działa i czym jest newsletter. Pomiędzy obiema metodami komunikacji występuje wiele różnic.

Newsletter jest metodą komunikacji z odbiorcą, która ma na celu zbudowanie relacji między firmą a odbiorcą. Jego założeniem jest wysyłanie informacji regularnie. Wielu twórców lub firm decyduje się na wysyłanie newslettera raz w tygodniu. Newsletter może zawierać zarówno informacje i ciekawostki o firmie oraz jej produktach, jak i nowe oferty sprzedażowe.

Dopiero wiedząc, czym jest newsletter, można w pełni zrozumieć, co to jest mailing.

Mailing jest to sposób komunikacji z kontrahentem, który ma zaoferować coś konkretnego odbiorcy. Z założenia jest to jednorazowa akcja, której celem jest sprzedaż lub zachęcenie do wzięcia udziału w jakimś przedsięwzięciu. Przykładem mailingu jest wysyłanie informacji przez sklep o zorganizowanej promocji lub nowym kodzie rabatowym. Mailing poza tym, że jest ukierunkowany na przekazanie konkretnej informacji lub oferty, jednocześnie ma celu zachęcenie odbiorcy do interakcji z firmą, czyli przykładowo do zrobienia zakupów na stronie sklepu. Mailing otrzymują zwykle osoby, których maile znajdują w bazie maili danej firmy, czyli wcześniej musiały wyrazić na to zgodę.

Jest najprostsze wyjaśnienie tego, co to jest mailing. Jednak mailing ma znacznie więcej cech charakterystycznych, które trzeba poznać, aby w pełni zrozumieć, co to jest mailing. Przede wszystkim mailing jest formą reklamy, która ma na celu przekazać odbiorcy lub kontrahentowi propozycję. Z tego powodu mailing ma swoją charakterystyczną formę.

Przede wszystkim w mailingu kluczowa jest zasada „maksimum treści, minimum słów”. Oznacza to, że wiadomości wysyłane w mailingu powinny być zwięzłe, przekazywać informacje oraz oferty bez zbędnych słów. Ponadto wykorzystuje się wiele stwierdzeń, które zachęcają do działania. Bardzo często używa się takich jak „kup teraz!” czy „skorzystaj z promocji”. Są to zwroty, które mogą wpłynąć na decyzję i zachęcić do zakupu.

Warto wiedzieć, że mailing wykorzystywany jest w każdej branży, a szczególnie często korzystają z niego firmy, które prowadzą sklepy. Najczęściej odbiorcami mailingu są osoby, które wcześniej zrobiły zakupy w sklepie i zezwoliły na wysyłanie do nich informacji o nowych ofertach. Z tego powodu mailing jest formą reklamy, która faktycznie zwiększa sprzedaż towarów, ponieważ wiadomości o nowej ofercie trafiają do osób, które faktycznie mogą być zainteresowane ponownymi zakupami w sklepie. Jednak należy pamiętać, że dobry email marketing wymaga sporej wiedzy, dlatego warto zaangażować agencję, która będzie wiedzieć czym jest DKIM, SMTP email i wiele więcej.

Wiedząc, co to jest mailing, bez problemu można dojść do wniosku, że jest to bardzo korzystna forma komunikacji między firmą a klientem. Jej główną zaletą jest to, że wiadomości trafiają do osób, które naprawdę mogą być zainteresowane ofertą firmy, co z pewnością zwiększa szansę na zakup towaru.