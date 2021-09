Stacje telewizyjne prezentują jesienną ramówkę. Co nowego w telewizji Polsat i TVP?

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a stacje telewizyjne przedstawiają ramówki na ten czas. Zarówno w Polsacie, jak i TVP pojawią się liczne produkcje, które z pewnością spodobają się widzom. Co oferuje Polsat i Telewizja Polska?

Polsat przedstawia jesienną ramówkę

Polsat proponuje takie produkcje jak „Ninja Warrior Polska”, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo„, „Love Island. Wyspa miłości” i „Nasz nowy dom”. Nowymi jurorami w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” będą Gromee i Michał Wiśniewski. Muzyczne show wystartuje 10 września.

W Polsacie nie zabraknie tanecznego show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tym razem program będzie można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 20:00. Pierwszy odcinek nowej edycji zadebiutuje 30 sierpnia. Nową prowadzącą została Izabela Janachowska, która dołączyła do Pauliny Sykut i Krzysztofa Ibisza.

Wystartuje także nowa odsłona programu „Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni”. Nie zabraknie takich seriali jak „Przyjaciółki” i „Komisarz Mama”.

Od 30 sierpnia Polsat będzie emitować takie programy jak „Sekrety rodziny”, „Trudne sprawy”, „Dlaczego ja?”, „Na ratunek 112” i „Gliniarzy”. Codziennie o 18:00 widzowie będą mogli obejrzeć również popularny serial „Pierwsza Miłość”.

O 12.50, 15,50 i 18.50 będzie można oglądać „Wydarzenia”, a o 16.15 – „Interwencję”.

Jesienią nie zabraknie także sportowych emocji. Stacja oferuje Mistrzostwa Europy siatkarek i siatkarzy, eliminacje do piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze, Ligę Mistrzów UEFA, a także galę Polsat Boxing Night i UFC.

Jakie nowości w Polsacie?

Telewizja Polsat ma również do zaoferowania nowości. Widzowie zobaczą nowy serial „Kuchnia”. To produkcja twórców serialu „Kowalscy kontra Kowalscy”. W rolach głównych wystąpią: Tomasz Karolak, Maria Dębska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Eryk Lubos, a także Patryk Cebulski. Serial opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji „Claude Monet”. Serial zostanie wyemitowany 4 września o godz. 20:05.

Kolejną nowością w Polsacie jest program „Family Food Fight. Pojedynek na smaki”. Drużyny, które składają się z trzech członków rodziny, podejmą się trudnych kulinarnych wyzwań. W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalne przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Jurorami nowego programu są Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski oraz Adam Borowicz. Program wystartuje 1 września.

Telewizja Polska przedstawia jesienne produkcje

Telewizja Polska oferuje mnóstwo produkcji na jesień. W ramówce znajdują się znane i lubiane seriale, ale również ciekawe nowości, które z pewnością spodobają się widzom.

W środę 25 sierpnia zaprezentowano jesienną ofertę TVP. Wśród nowości Telewizja Polska proponuje serial „Remiza”, który będzie emitowany w dni powszednie od 6 września o godz. 18:20 w TVP 1. To opowieść o pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy niosą pomoc okolicznym mieszkańcom.

Kolejną nowością jest show „You Can Dance – Nowa Generacja”. W programie wezmą udział osoby w wieku od 8 do 13 lat. Jurorami programu będą Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał Kostrzewski, a show poprowadzą Ida Nowakowska i Roksana Węgiel.

Widzowie będą mogli zobaczyć także cykl „Pełny obraz”. W programie zostanie zaprezentowana seria filmów dokumentalnych na aktualne tematy społeczne.

W Telewizji Polskiej ukażą się znane i lubiane seriale, m.in. „M jak Miłość”, „Klan”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy Szczęścia”. Co więcej, TVP oferuje kolejny sezon „Rolnik szuka żony” i 12. edycję „The Voice of Poland”. Nie zabraknie także kolejnej odsłony „Wojennych dziewczyn” i drugiej edycji programu „Kabaret. Super Show Dwójki”.

Widzowie w Jedynce będą mogli obejrzeć także m.in. Teatr Telewizji, „Magazyn Ekspresu Reporterów, program „Jaka to melodia”, „Jeden z dziesięciu”, a także seriale „Leśniczówka”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex” i widowisko „Wielki test”.

W Dwójce zaś nie zabraknie takich produkcji jak „Pytanie na śniadanie”, „Lajk”, „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021” i „Szansa na sukces. Opole 2022”, „Koło fortuny”, „Familiada”, „Va bangue”, „Postaw na milion” i „Smaki świata – pośród Mórz”.

