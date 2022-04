Co Twoi klienci wpisują w wyszukiwarkę, kiedy szukają Twojego biznesu? Krótki przewodnik o tym jak dać się znaleźć w sieci

Każdy, kto chce „dać się znaleźć” w Internecie, powinien wziąć pod uwagę to, czego tak naprawdę szuka jego klient. Fakt, nie jest to łatwe do przewidzenia, ale inspirację do takich rozmyślać warto zaczerpnąć… u siebie. Prawie każdy jest bowiem w jakimś tam stopniu użytkownikiem wyszukiwarki Google, a to oznacza, że każdy ma swoje metody szukania w niej określonych treści.

Szukanie w wersji lokalnej

Chcąc się pokazać w Internecie, trzeba wpierw określić, gdzie się dokładnie jest. Prowadząc małą restaurację trudno wybić się na rynek ogólnokrajowy. Dużo lepszym rozwiązaniem jest pozycjonowanie swojej frazy kluczowej wraz z nazwą miejscowości, w której prowadzi się swoją działalność. Pozycjonowanie fraz typu „fryzjer Wólka Węglowa” jest dużo skuteczniejsze, niż ograniczanie się zaledwie do nazwy własnej specjalności. Dzięki temu trafią do tego przedsiębiorcy wyłącznie ci potencjalni klienci, który mieszkają tuż obok, to jest za rogiem.

Rozbudowywanie fraz kluczowych

Kolejnym krokiem na drodze do sukcesu w pozycjonowaniu własnej marki jest używanie złożonych słów kluczowych. Ograniczanie się do frazy „frytki” niewiele daje. Jeśli jednak pozycjonowanie będzie realizowane z wykorzystaniem znacznie bardziej rozbudowanych fraz kluczowych (np. najsmaczniejsze frytki w Bielsku Białej), dotarcie do klienta stanie się dużo łatwiejsze. Mało tego! Rozbudowane frazy słów kluczowych (long tail); pozycjonowanie na długie frazy long tail mogą stać się czymś w rodzaju hasła reklamowego, które będzie odróżniać daną markę od nudnej i przewidywalnej konkurencji.

Google Moja Firma

Działanie na rynku lokalnym a także pozycjonowanie na długie frazy to bardzo ważne i skuteczne kroki, ale nie można w tym wszystkim zapominać o stworzeniu własnej wizytówki. Narzędziem, które nadaje się do tego wyśmienicie jest Google Moja Firma. Jest to usługa, w ramach której przedsiębiorcy mogą oznaczać lokalizację swoich przedsiębiorstw na Mapach Google. Co więcej, mogą oni też udostępniać w nich informacje dotyczące adresu prowadzonej strony internetowej, numeru kontaktowego, adresu korespondencyjnego, a także zdjęć obiektu.

Opinie, opinie i jeszcze raz opinie

Kluczową kwestią, dzięki której można się wypromować w Internecie, jest opinia innych użytkowników. W ramach wspomnianej wcześniej usługi Google Moja Firma, przedsiębiorca może zbierać oceny i opinie od innych użytkowników. Opinie te są bardzo pomocne w ocenie poziomu świadczonych usług, a także stopnia profesjonalizacji firmy i związanych z nią osób. I choć wystawienie się na krytykę nie jest przyjemne, to dzięki Google Moja Firma takie postępowanie może zaprocentować.

Wybicie się w Internecie na tle konkurencji wcale nie jest proste. Warto jednak spróbować, gdyż w tylko ten sposób można przestawić swoją firmę „na wyższy bieg”. Można to zrobić za pomocą kilku powyższych, prostych kroków, a także dzięki własnej kreatywności i pomysłowości.