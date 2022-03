Wymiana baterii w iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro cały czas jest niezawodnym smartfonem o więcej niż zadowalających parametrach. Troskliwemu właścicielowi może bezproblemowo służyć przez lata bez myślenia o wymianie na nowszy model. To flagowiec w pełnym tego słowa znaczeniu i nawet w 2022 roku niczego mu nie brakuje. Upływający od debiutu czas bezlitosny może być jedynie dla baterii, jeśli posiadany egzemplarz zakupiony został bardzo dawno temu.

Jak rozpoznać, że bateria nadaje się do wymiany?

Bateria iPhone 11 Pro długo nie miała sobie równych i bezpośrednią, drogą konkurencję oraz wielu jej nowszych następców pozostawiała daleko w tyle. To pierwszy model iPhone, którego czas pracy na jednym ładowaniu po prostu zachwycał.

Akumulator litowo–jonowy o pojemności 3190 mAh z pozoru mógłby nie dawać wielkich nadziei na długie działanie bez towarzystwa kabla. Jednak tak zachwalana doskonała optymalizacja podzespołów pod warunki iOS po raz kolejny okazała się prawdą.

Nowa oryginalna bateria iPhone 11 Pro w organicznych testach pozwala na 12 godzin ciągłej aktywnej maksymalnie intensywnej pracy. Wynik ten przekłada się na rekordowy czas działania w trybie mieszanym – czyli przeplatającym okresy aktywnego użytkowania i trybu czuwania.

Nieuniknione chemiczne starzenie się akumulatora z czasem sprawia, że wyniki te zaczynają się stopniowo coraz bardziej pogarszać, a w końcu dostrzegalny staje się też ich wpływ na ogólną jakość pracy iPhone’a.

O tym, że bateria iPhone 11 Pro nadaje się do wymiany poinformuje Cię sekcja Ustawień odpowiedzialna za Kondycję baterii. Znajdziesz tam informacje o bieżącej pojemności ogniwa oraz o gotowości do szczytowego poboru mocy lub też jej braku.

W przypadku iPhone’ów próg konieczności wymiany akumulatora to zazwyczaj wartość 80% pierwotnej pojemności. Na tym etapie urządzenie może się już zauważalnie zacinać, resetować, powodować problemy z lampą aparatu lub głośnością i przede wszystkim notorycznie wołać o podłączenie do ładowarki.

Im dłużej trwa ten stan, tym bardziej nieznośne staje się zwyczajne korzystanie z telefonu. A przecież tak prosta usługa jak wymiana baterii przywraca wnętrze iPhone’a i jego osiągi do stanu niemalże nowości.

Jak przygotować iPhone 11 Pro do wymiany baterii?

Przygotowanie telefonu do naprawy jest niezwykle proste. Warto je przeprowadzić, gdyż może pomóc tak Tobie, jak i serwisantom pracującym z Twoim urządzeniem. Apple radzi, by przed przekazaniem iPhone 11 Pro serwisowi wykonać backup systemu i dokumentów, przygotować hasło Apple ID, wyłączyć opcję Znajdź mój iPhone oraz przede wszystkim pozostawić baterię naładowaną do poziomu maksimum 30%.

Jeśli decydujesz się na wyprawę wysyłkową, odpowiednio zabezpiecz urządzenie na czas transportu.

Ile trwa wymiana baterii w iPhone 11 Pro?

Wrocławski AppleFix wszystkie niezbędne części i narzędzia posiada na miejscu, co decyduje o tym, że wymiana baterii iPhone 11 Pro jest naprawdę ekspresowa. Do naprawy wykorzystywane są tylko oryginalne, certyfikowane baterie o weryfikowalnych parametrach. Nie ma możliwości montażu zamiennika – nawet pochodzącego od klienta.

Po każdej wymianie bateria przechodzi ponowne testy, zanim telefon może ponownie zostać przekazany w Twoje ręce. W przypadku naprawy wysyłkowej należy doliczyć średnio po jeden dzień roboczy na podróż przesyłki w obie strony. Niezależnie od wariantu nowa bateria objęta jest półroczną gwarancją.

iPhone 11 Pro – co zrobić po wymianie baterii?

Przywróć wszystkie wcześniej stosowane blokady systemowe. Akumulatory litowo–jonowe nie wymagają tzw. formatowania, które było wymogiem w przypadku starszych ogniw kadmowych. Staraj się dbać o nową baterię, aby maksymalnie wydłużyć jej żywotność. Nie narażaj jej na działanie ekstremalnych temperatur, do ładowania używaj tylko akcesoriów z certyfikatem MFI.

Jeśli to możliwe, próbuj nie rozładowywać baterii poniżej 20% i staraj się też nie ładować jej do samego końca. Stosowanie takich zabiegów sprawi, że nowa bateria iPhone 11 Pro dłużej będzie Ci niezawodnie służyć.