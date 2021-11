Jakich umiejętności potrzebujesz aby zacząć pracę jako doradca klienta?

Doradca klienta to zawód, który łączy w sobie najlepsze cechy handlowca i przyjaciela. Tu potrzebne jest nie tylko wykształcenie, ale też kompetencje miękkie, trudne do zmierzenia. Chcesz pracować, jako doradca klienta? Zobacz, co musisz wiedzieć.

Czy doradca klienta musi mieć wyższe wykształcenie?

Nie musi, aczkolwiek na pewno będzie ono pomocne. Szczególnie cenione są kierunki typu marketing, zarządzanie, ekonomia lub… psychologia. Ten ostatni bardzo przydaje się przy nieustannej pracy z klientem. Znajomość psychologii pozwala na łatwiejsze opanowanie emocji klienta, odczytanie jego potrzeb i wyjście im naprzeciw. Ponadto znajomość zasad psychologii na pewno ułatwia wpływanie na decyzje klientów, szczególnie te dotyczące zawierania lub przedłużania umów.

Wyższe wykształcenie przydaje się w pracy z klientami z mocno wyspecjalizowanych branż, np. medycznej. Niektóre firmy faktycznie go wymagają.

Natomiast co do zasady, by pełnić obowiązki doradcy klienta nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. W zupełności wystarczy średnie.

Jeśli masz chęć rozpocząć pracę w charakterze doradcy klienta, tutaj znajdziesz interesujące oferty: https://www.gowork.pl/praca/doradca-klienta;st,

Te cechy są niezbędne w pracy doradcy klienta

Doradca klienta nie musi mieć wyższego wykształcenia, za to powinien posiadać szereg innych cech, które będą świadczyły o jego przydatności do zawodu. To tak zwane kompetencje miękkie, które trudno jednoznacznie zmierzyć, jeszcze trudniej wykształcić. Niemniej to właśnie ich posiadanie lub brak decyduje o jakości pracy doradcy. O jakich cechach mowa?

– Cierpliwość i opanowanie – praca z klientami bywa nerwowa, zwłaszcza gdy coś idzie nie po ich myśli. Dobry doradca klienta potrafi zachować cierpliwość nawet w ekstremalnych sytuacjach. Mało tego – swoim opanowaniem potrafi ostudzić emocje klienta. Jeśli brak ci tej cechy, nie aplikuj na stanowisko doradcy. Raczej długo nie popracujesz.

– Znajomość branży, w której się pracuje – to prawda, że doświadczenie przychodzi z czasem, niemniej doradca klienta musi wiedzieć, po jakim obszarze się porusza. Inaczej klient łatwo zapędzi go w kozi róg, co obie strony może wprowadzić w konsternację.

– Lojalność wobec pracodawcy – co prawda obowiązkiem doradcy jest rozwiązywanie problemów klientów i zaspokajanie ich potrzeb, jednak nigdy nie może się to odbywać kosztem pracodawcy. To o jego interes w pierwszej kolejności jest zobowiązany dbać doradca klienta.

– Zdolności negocjacyjne – na pewno się przydadzą, tym bardziej że klienci też je miewają. Doradca klienta musi tak negocjować, by wilk był syty i owca cała. Jeśli będzie zbyt miękki, zadziała na szkodę firmy. Poza tym umiejętność negocjacji pozwala przekonać klientów do podpisania większych umów, niż początkowo planowali lub ich przedłużenia.

– Empatia – przydatna zwłaszcza tym doradcom, którzy zajmują się rozpatrywaniem reklamacji. Bez faktycznego zrozumienia problemu klienta, trudno będzie mu skutecznie pomóc.

– Kreatywność – zaspokajanie potrzeb klientów bardzo często wymaga wyjścia poza standardowe procedury. Zdarzają się sytuacje wymagające indywidualnego podejścia. W takiej chwili okazuje się, kto naprawdę jest dobrym doradcą. Ci najlepsi znajdują korzystne dla obu stron rozwiązania nawet w sprawach, które wydają się nie do rozwiązania.

– Łatwość nawiązywania kontaktów – doradca, który umie skracać dystans ma lepsze wyniki w pracy niż ten przyjmujący postawę oficjalną.

Co należy do obowiązków doradcy klienta

Doradca klienta zajmuje się obsługą obecnych oraz potencjalnych klientów firmy, ale tych, którzy sami się do niej zgłosili. Nie jest handlowcem poszukującym nowych kontrahentów. Jego zadaniem jest ocena potrzeb klienta i dopasowanie do nich odpowiedniej oferty.

Praca może być świadczona telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem chatu. W każdym z tych przypadków jej specyfika będzie nieco inna, ale ogólne założenia pozostaną niezmienione. Klient po kontakcie z doradcą powinien czuć chęć do nawiązania z firmą bliższych i dłuższych relacji.

Ile zarabia doradca klienta?

Wysokość wynagrodzeń doradców klienta zależy od kilku czynników. Przede wszystkim kluczowe jest miejsce pracy, bo im większa firma, tym większa pensja. Istotny jest także region kraju, w którym się pracuje oraz skuteczność. Niektórzy doradcy oprócz wynagrodzenia dostają prowizję np. za utrzymanie klienta dla firmy.

Średnie wynagrodzenie doradcy klienta w naszym kraju wynosi 5100 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko średnia. Są tacy, którzy zarabiają mniej, ale i tacy doradcy, którzy zarabiają wielokrotność tej stawki.