Kim są „Młodzi Dorośli?” – Badanie IRCenter

„Młodzi Dorośli” to badanie syndykatowe przeprowadzone przez IRCenter. W maju tego roku rozpoczęto proces badawczy. Składał się on z 50 wywiadów etnograficznych oraz badania ilościowego na ogólnopolskiej próbie N=2000 osób w wieku 16-35.

Liderkami projektu są Dorota Peretiatkowicz i Katarzyna Krzywicka-Zdunek. Badaczki zajmują się różnymi grupami konsumenckimi: dziećmi, młodymi, rodzicami, kobietami oraz seniorami.

„Młodzi Dorośli” to grupa, która już w szkole podstawowej musiała podejmować pierwsze decyzje. Mają one obecnie wpływ na ich dorosłe życie. Są młodymi ludźmi, jednak obarczeni bardzo wcześnie odpowiedzialnością, dokonywaniem wielu wyborów i myśleniem o dorosłości. Stąd pomysł na nazwę projektu.

Ostatnie lata to szereg wydarzeń społeczno-politycznych, które odcisnęły swój ślad na psychice tej grupy. Wpłynęły one na postrzeganie świata, planowanie swojej przyszłości i ocenę swojego indywidualnego udziału w ratowaniu planety. Pandemia dodatkowo uwydatniła to jak młodzi dorośli przewartościowali swój świat.

Toksyny i Endorfiny

Jak wynika z badania, zmiany jakie zaszły w życiach młodych osób, wymagają nowego spojrzenia na tę grupę. Badacze zadają wiele pytań. Czy ci młodzi są grupą jednorodną? Czy potrafią się porozumieć w dobie podziałów? Badanie pokazuje, jakie napięcia i radości ma ta grupa – nazwano je Toksynami i Endorfinami. Co więcej, badacze chcą przyjrzeć się tej grupie pod kątem jej potrzeb psychologicznych, ale i deficytów jakie mają we współczesnym świecie.

Najsilniejsza jest Toksyna Bezsilności, czyli poczucie braku wpływu na rzeczywistość i nieistotności jednostkowych działań. Dotyczy praktycznie każdej większej dziedziny życia. 73% młodych dorosłych boi się, że przeoczy coś ważnego, co zadecyduje o ich przyszłości.

Bezsilność powoduje, że 21% badanych stwierdza, że nie wybierze się na wybory, ponieważ nie widzi przedstawiciela politycznego, który reprezentuje poglądy młodych osób. Endorfiny bezpieczeństwa, przyjemności czy relacji są istotne, jednak nowa rzeczywistość pokazała, że ci młodzi potrzebują dużo wzmocnienia.

Badanie „Młodzi Dorośli” to również segmentacja. To sześć wyrazistych segmentów opisanych pod kątem psychodemograficznym w odniesieniu do Endorfin i Toksyn. Zawiera także opinie na temat ważnych kwestii społeczno-politycznych oraz preferencji wyborczych.

Badanie składa się również z kwestii, które dotyczą zrównoważonego rozwoju, pieniędzy, oszczędności, zakupów, podejścia do mediów społecznościowych, influencerów oraz mediów tradycyjnych i multiscreeningu.

źródło: www.ircenter.com