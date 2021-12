Przelewy online – jakie są rodzaje?

Płacenie przez Internet jest coraz łatwiejsze – co rusz powstają nowe metody płatności, które mają skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie pieniędzy i maksymalnie uprościć złożenie dyspozycji przelewu. Klienci sklepów internetowych i ich właściciele nie są dziś skazani wyłącznie na tradycyjne przekazy online. Mają oni do dyspozycji także opcję płacenia BLIK-iem, przelewy zagraniczne, ekspresowe i inne wygodne systemy płatności.

Przelew Elixir – co to takiego?

Jest to najpopularniejszy, podstawowy system do realizowania płatności online. Nad jego działaniem czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Takie przekazy pieniężne mogą być księgowane na koncie odbiorcy niemal błyskawicznie – o ile ma on konto w tym samym banku co nadawca. W innym przypadku otrzymanie przelewu jest uzależnione od harmonogramu sesji przychodzących i wychodzących. Oznacza to, że pieniądze trafiają do odbiorcy (np. właściciela e-sklepu) po 2 lub 3 godzinach. Sesje przychodzące i wychodzące nie są realizowane też wieczorami i weekendy, dlatego przekaz zlecony w piątek po południu zostanie prawdopodobnie zaksięgowany na docelowym koncie dopiero w poniedziałek.

Czym jest przelew Elixir Express?

To rozwiązanie dla tych, którym zależy na tym, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do odbiorcy przelewu. Są one księgowane na jego koncie zwykle w ciągu maksymalnie kilkunastu minut – niezależnie od tego, przez jaki bank prowadzony jest dany rachunek.

Opcja błyskawicznych przelewów jest jednak często dodatkowo płatna. Niektóre banki oferują możliwość kilku bezpłatnych przekazów Express Elixir w ciągu miesiąca.

Przelew BLIK-iem

BLIK to tak naprawdę kod składający się z 6 cyfr. Można go wygenerować przy pomocy aplikacji internetowej.

Przelewy BLIK – ze względu na wygodę ich wykonywania – cieszą się ogromną popularnością. Aby zapłacić za produkt w sklepie internetowym, wystarczy jedynie wpisać sześciocyfrowy kod i potwierdzić realizację przelewu w aplikacji na telefonie. W ten sposób można przelewać pieniądze na telefon, płacić za zamówione jedzenie i za zakupy online.

Jak realizowane są przelewy zagraniczne online?

Wykonanie takiego przelewu może zająć nieco więcej czasu niż w przypadku zlecania transakcji krajowych. Aby mógł on zostać zrealizowany, nadawca musi znać i wpisać w odpowiednie pole kod SWIFT danego banku, a numer rachunku poprzedzić kodem IBAN. Bywa, że na przelew zagraniczny czeka się nieco dłużej.

Wygodne metody płatności

Niezależnie od tego, na jaki przelew online się zdecydujesz, musisz znać nazwę odbiorcy, numer konta lub choćby numer jego telefonu. Ważne jest także prawidłowe wpisanie wszystkich danych w formularzu przekazu.

Jednak, aby przyspieszyć zlecanie transakcji i księgowanie pieniędzy na koncie, coraz częściej korzysta się z alternatywnych rozwiązań – np. z wygodnych metod płatności dostępnych na https://www.przelewy24.pl/.

W szczególności mogą na nich skorzystać właściciele e-sklepów. System przelewów online Przelewy24 nie tylko pomoże zapanować nad transakcjami, ale też pozwala błyskawicznie otrzymywać środki wpłacane przez klientów. Ponadto na takim rozwiązaniu korzystają też klienci – brak konieczności wpisywania danych do przelewów to spore ułatwienie i sposób na uniknięcie niefortunnych pomyłek.

Przelewy online są dziś niemal tak samo popularne jak transakcje gotówkowe. Jednak dzięki korzystaniu ze specjalnych systemów płatności ich wykonywanie może był jeszcze łatwiejsze i szybsze.