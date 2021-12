Co to jest TikTok i jak go używać?

Co to jest TikTok? Jak korzystać z TikToka? Kto najczęściej korzysta z TikToka? Dlaczego TikTok stał się popularny?

Co to jest TikTok?

TikTok pozwala użytkownikom tworzyć i udostępniać krótkie filmy. Wcześniej aplikacja ta nazywała Musical.ly. W sierpniu 2018 roku serwis przejęła chińska firma ByteDance.

Wcześniej Musical.ly opierało się na filmikach z synchronizacją ust z muzyką. Obecnie aplikacja oferuje użytkownikom znacznie więcej elementów. Filmy mogą być uzupełnione o wiele efektów specjalnych i filtrów. Użytkownicy mogą tworzyć filmy na różne tematy. TikTok oferuje m.in. różne wyzwania.

Aplikację można pobrać zarówno na Androida, jak i iOS. Korzystanie z TikToka jest darmowe.

Jak korzystać z TikToka?

Z TikToka można korzystać na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Aplikację można pobrać w Sklepie Play oraz App Store. Przed korzystaniem z serwisu należy założyć konto. TikTok umożliwia użytkownikom tworzenie krótkich, kreatywnych filmików. Twórczość można tworzyć na różne tematy. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Wielu użytkowników jednak pozostaje biernymi odbiorcami. Decydują się tylko na przeglądanie treści, a sami nie udostępniają swoich filmów. Taka opcja też jest możliwa.

Jeśli jednak decydujesz się na tworzenie filmów, to TikTok oferuje wiele funkcji. Możesz nałożyć na swoje treści ciekawe filtry oraz efekty specjalne. Filtry na TikToku są bardzo podobne do tych na Instagramie. Dzięki nim można zmienić styl i kolor filmu. TikTok oferuje m.in. filtry w kategorii portret, krajobraz, jedzenie oraz klimat. Każda z kategorii ma różne opcje kolorystyczne. Serwis posiada także dużą bibliotekę z muzyką. Znajdują się tam znane i lubiane piosenki.

fot. www.unsplash.com

Serwis posiada także wiele efektów. Dzięki nim możesz ulepszyć swoje filmy o naklejki, tekst, ciekawe przejścia czy nawet zwolnić lub przyspieszyć swoje treści.

Kto najczęściej korzysta z TikToka?

TikTok został założony we wrześniu 2016 roku. Od tamtej pory cieszy się niesamowitą popularnością. Aplikacja rozwija kreatywność i inspiruje wiele osób. Jak wynika z badań, z TikToka korzysta obecnie ok. miliard aktywnych użytkowników miesięcznie.

Z TikToka korzysta ok. 20,83% całej społeczności Internetu. Z 4,48 miliarda aktywnych użytkowników mediów społecznościowych 22,32% korzysta regularnie z serwisu. TikTok został pobrany ok. 3 miliardy razy. Był najczęściej pobieraną aplikacją niezwiązaną z grami w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku, osiągając 383 miliony instalacji tylko od stycznia do czerwca 2021 roku.

W Ameryce najczęściej z TikToka korzysta tzw. Pokolenie Z. To ok. 47,4% aktywnych użytkowników w wieku od 10 do 29 lat. W Polsce zaś TikTok cieszy się największą popularnością wśród ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat. Stanowili oni 40 proc. użytkowników aplikacji w pierwszym kwartale 2021 roku. Znacznie mniej popularny był wśród respondentów w wieku 35 lat i starszych, którzy stanowili zaledwie 6% użytkowników.

Dlaczego TikTok stał się popularny?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, dlaczego TikTok stał się popularny. Jak wynika z badań, serwis po raz kolejny znalazł się na szczycie listy najczęściej pobieranych aplikacji na świecie w październiku 2021 roku. Pobrania aplikacji TikTok wyniosły ponad 57 milionów.

Użytkownicy TikToka twierdzą, że w aplikacji mogą być sobą. Mogą publikować tam treści, których nie udostępniliby nigdzie indziej. Ankietowani mówią także, że serwis jest autentyczny. Pozostali użytkownicy są prawdziwi i szczerzy.

fot. www.unsplash.com

Wiele osób twierdzi także, że aplikacja zapewnia im rozrywkę i sprawia, że są szczęśliwi. Ankietowani twierdzą, że treści w serwisie są wyjątkowe i oryginalne. Dzięki platformie, użytkownicy poznają nowe trendy. Śledzą tam również ulubione marki i firmy. Uważają też, że reklamy w serwisie są prawdziwe, wyjątkowe i zabawne.

