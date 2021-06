Repablo przedstawia nową kolekcję odzieży męskiej

Moda dla mężczyzn

Czasy kiedy moda kojarzy się tylko i wyłącznie ze strojami dla pań dawno już za nami. Moda to nie tylko piękne modelki chodzące na wybiegach, długie wieczorowe suknie i temat, którym interesuje się, a przynajmniej powinna interesować się tylko płeć piękna. Moda to teraz codzienność nas wszystkich. Nie ma już nic dziwnego w tym, że panowie także interesują się garderobą i chcąc jak najlepiej wyglądać zagłębiają się w aktualne trendy, przeszukując zarówno internet jak i sklepy stacjonarne w poszukiwaniu ciekawych ubrań. Jedną ze stron, gdzie mogą się śmiało zapuścić, wraz ze swoimi partnerkami, które na pewno pomogą im coś wybrać, jest strona marki odzieżowej repablo.com. Najnowsza kolekcja z pewnością niejednego z panów, a i większość pań, utwierdzi w przekonaniu, że latem można wyglądać naprawdę elegancko i modnie za wcale nieduże pieniądze.

Repablo – odzież męska w nowym wydaniu

W najnowszej kolekcji odzieży męskiej skupiono się przede wszystkim na casualowej elegancji i wygodzie. To niezwykle ważne nie tylko w sezonie wiosenno-letnim, gdy nie ma nic gorszego niż niewygodne ubranie w ciepły i słoneczny dzień. To także wygoda i styl pasujący każdemu mężczyźnie o każdej innej porze roku. Lato to luz i wypoczynek, wiosna i jesień to czas przejściowych stylizacji, a zima kojarzy nam się ze świętami i spotkaniami w gronie najbliższych. Każda z tych pór roku charakteryzuje się nieco innymi walorami, dlatego też, aby wpasować się w różne okazje, cała kolekcja premium utrzymana jest w klimacie nieco sportowej elegancji. Lekko nonszalancki styl nie zmienia natomiast faktu, że ubrania te nadają się zarówno do wyjścia na miasto ze znajomymi, jak i do pracy w biurze, prezentując przy tym pełen profesjonalizm.

Basicowe elementy

Chcąc nieco bardziej skupić się na samej kolekcji Premium warto wybrać z niej kilka elementów i na ich przykładzie omówić ogólny jej styl.

Biała koszula, klasyk, który zarówno każda kobieta jak i mężczyzna musi mieć w swojej szafie. Co jednak, jeśli czysty biały materiał kojarzy nam się tylko i wyłącznie z bardzo oficjalnymi uroczystościami? Nic prostszego. Wystarczy, że wybierzemy koszulę w kolorze bieli, ale z nadrukiem. Może właśnie tak nietypowym jak drobne sowy. Klasyka i ekstrawagancja w jednym. Jeśli jednak takie wzornictwo także nie jest naszym typem, a w bieli wciąż czujemy się jakoś tak dziwnie sztywno dołóżmy do koszuli sweter, idealny na chłodniejsze wieczory, lub w sezonie jesienno-zimowym, świetny dodatek do codziennej stylizacji. Fioletowy sweter do jasnej koszuli to strzał w dziesiątkę. Nie należy się bać tego koloru, bo jest on na tyle stonowany, a przy tym idealnie skrojonym fasonie tworzy po prostu wrażenie niewymuszonej znajomości najnowszych trendów.

Oprócz koszul, swetrów i T-shirtów, w kolekcji znajdują się także nieco cieplejsze propozycje okryć wierzchnich. Kurtki i marynarki to pomysł na brak pomysłu tak właściwie. Dobrze skrojona, uszyta z wysokiej jakości materiału marynarka to najłatwiejszy sposób na podkręcenie swojego codziennego stroju. Ta o klasycznym kroju pasuje praktycznie do wszystkiego. Przykładem niech będzie ciemno niebieska marynarka. Pomimo tego, że kolor nie jest typowy, bo ani to czerń, ani szarość niebieski, wpadający w indygo świetnie połączy się zarówno z klasycznymi garniturowymi spodniami, jak i tymi w bardziej sportowym czy nawet militarnym stylu. Ciemny niebieski czy też granat to kolor lubiący się chociażby z brązem czy butelkową zielenią, dlatego nie ma co się martwić o to, że mniej oczywisty kolor ograniczy nas w tworzeniu różnych stylizacji. Dzięki temu, że zarówno marynarki jak i dostępne w kolekcji Repablo kurtki, nosimy na koszule lub sweter, w każdej chwili możemy je po prostu zdjąć, lub ponownie na siebie założyć, łatwo zmieniając charakter całego stroju.

Co prawda lato się nawet jeszcze nie zaczęło, ale warto mieć w szafie także lekką i wygodną kurtkę. Uszyta z lekkich materiałów, z wygodnym zamkiem, a przy tym ciepła i z modnymi przeszyciami, będzie inwestycją nie na jeden, czy nawet dwa sezony, ale nawet na kilka lat.

Klasyka zawsze w modzie

Ze względu na to, że kolekcja Premium to wymienione wyżej podstawy szafy każdego mężczyzny można przypisać jej kilka bardzo ważnych cech:

Jakość

Ponadczasowość

Wygoda

Te 3 cechy przemawiają za jeszcze jedną, zbiorczą cechą – oszczędność. Kupując ubrania, które nigdy nie wyszły z mody i pewnie nigdy z niej nie wyjdą, a będą za pewne służyć nam latami, ze względu na jakość wykonania, w rezultacie kupujemy mniej. To nie tylko oszczędność pieniędzy, to także umiejętność gospodarowania czasem jaki spędzamy na zakupach, miejscem w szafie, ale także świadomość życia bardziej eco. Mniej ubrań gorszej jakości, w zamian za klasyczne elementy garderoby jak te wymienione wyżej to ukłon w stronę Matki Ziemi i nas samych. W końcu o stylu poza ubraniami świadczą także nasze wybory i czyny.