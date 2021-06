Justyna Steczkowska zastąpi Edytę Górniak w „The Voice of Poland”

Justyna Steczkowska zasiądzie w jury 12. edycji „The Voice of Poland”. Piosenkarka zastąpi Edytę Górniak. Steczkowska była już trenerką w drugiej, czwartej i piątej edycji programu. Justyna Steczkowska ostatni raz w show pojawiła się w 2015 roku.

Edyta Górniak niedawno zrezygnowała z udziału w programie. W „The Voice of Poland” nie pojawi się także Michał Szpak i Urszula Dudziak. Niedawno stacja TVP poinformowała, że nową trenerką została Sylwia Grzeszczak. W programie, jak w poprzednich edycjach, pojawią się Baron i Tomson z Afromental.

– Justyna bez wahania zgodziła się na powrót do programu, bo się za nim stęskniła. Choć jesienią planuje wiele koncertów, ich kalendarz ułożyła tak, by można było go pogodzić ze zdjęciami. Justyna obchodzi w tym roku 25-lecie pracy artystycznej i niedługo wydaje nową płytę, którą chce przy okazji reklamować na wizji – informuje „Fakt”.

Telewizja Polska nie poinformowała jeszcze o tym, kto zostanie ostatnim trenerem. 12. edycja „The Voice of Poland” zaplanowana jest na jesień tego roku. Zwycięzcą 11. edycji „The Voice of Poland” został Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka.

The Voice of Poland to polski program telewizyjny typu talent show emitowany na antenie TVP2 od 3 września 2011. Celem programu jest odkrycie utalentowanych wokalnie osób w wieku powyżej 15 lat.