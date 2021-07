Treści sponsorowane i ich rola w pozycjonowaniu

Widoczność strony w wyszukiwarce Google’a nie zależy jedynie od działań bezpośrednio na stronie. Dużą rolę grają również tutaj linki, które sprawiają, że witryna jest bardziej wiarygodna dla algorytmów. Dobrym miejscem do umieszczenia zewnętrznych odnośników są treści sponsorowane, które omówimy w dzisiejszym artykule. Miłej lektury!

Czym są treści sponsorowane?

Treściami sponsorowanymi możemy nazwać wszystkie artykuły, które są przeznaczone do publikacji poza stroną beneficjenta. Zadaniem tego rodzaju tekstu jest pozyskanie linku zewnętrznego, który pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie – szczególnie jeśli chodzi o słowa kluczowe.

Zarówno tematyka tekstu, jak i fraza kluczowa dotyczy ściśle branży oraz musi odnosić się do oferty beneficjenta – dopiero wtedy można oczekiwać efektów w postaci korzyści biznesowych. Poniżej znajdziecie omówienie przykładowej sytuacji.

Przykładowa sytuacja

Właścicielka salonu manicure chce zwiększyć widoczność swojej witryny. Ponieważ marża jest dosyć wysoka, chce skupić się na pozyskiwaniu ruchu na stronie z frazy „proste zdobienia na paznokcie”. Napisała tekst pokazujący przykładowe zdobienia i omawiający sposób ich wykonania. Teraz pozostało jej skontaktować się z popularnymi serwisami o tematyce „beauty” z zapytaniem o publikację jej artykułu oraz umieszczenie linka do strony jej salonu. Po kilku tygodnia właścicielka widzi pierwsze efekty w postaci wzrostu pozycji podstrony ofertowej. Proste, prawda?

Poprawne pisanie treści sponsorowanych

Tak naprawdę, pisanie treści sponsorowane nie różni się za bardzo od pisania profesjonalnych tekstów na bloga. Jedynymi różnicami są obecność linków zewnętrznych oraz miejsce publikacji poza stroną macierzystą. Poza tymi dwoma czynnikami, teksty sponsorowane, tak jak artykuły blogowe, muszą być merytoryczne oraz przejrzyście zbudowane. Poniżej znajdziecie schemat takiego tekstu.

Tytuł – nie powinien być dłuższy niż 75 znaków, wtedy możecie mieć pewność, że wyszukiwarka wyświetli go poprawnie. Powinien być chwytliwy oraz zawierać frazę kluczową.

– nie powinien być dłuższy niż 75 znaków, wtedy możecie mieć pewność, że wyszukiwarka wyświetli go poprawnie. Powinien być chwytliwy oraz zawierać frazę kluczową. Wstęp – to moment, w którym możecie zachęcić czytelnika do przeczytania dalszej części artykułu. Pamiętajcie jednak, aby nie opisywać całego zagadnienia w tym fragmencie.

– to moment, w którym możecie zachęcić czytelnika do przeczytania dalszej części artykułu. Pamiętajcie jednak, aby nie opisywać całego zagadnienia w tym fragmencie. Rozwinięcie – to część tekstu zawierająca 2 000 – 10 000 zzs, w której opisujecie główny temat, oddzielając poszczególne fragmenty artykułu nagłówkami, jednocześnie dostosowując ich wielkość do ważności danego fragmentu. Nie możecie zapomnieć o stosowaniu fraz kluczowych w odpowiedniej objętości oraz o merytoryczności.

Oczywiście, jeśli piszecie treści sponsorowane, musicie pamiętać o umieszczeniu odnośnika do strony, której pozycjonowanie ma się poprawić.

Poprawnie wykonane linkowanie

Samo wstawienie hiperłącza jest dosyć proste. Kopiujemy adres URL strony, do której link ma przekierowywać, a następnie szukamy frazy kluczowej, która zgadza się z treścią linkowanej strony – to pozwala na wykorzystanie potencjału SEO w pełni.

Przy okazji wspomnimy, że taki podlinkowany fragment tekstu to anchor text.

Treści sponsorowane muszą linkować frazy kluczowe, a nie losowo wybrane wyrazy w tekście. Odwołując się do przykładu podanego wyżej – właścicielka salonu manicure powinna linkować np. naturalnie występująca w tekście frazę „proste zdobienia na paznokcie”.

Rola linków zewnętrznych w pozycjonowaniu

Choć założenia SEO są oczywiste – spełnianie potrzeb użytkowników – to jednak jest to dość skomplikowana machina. Linkowanie zewnętrzne z pewnością pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie i przyniesie korzyści biznesowe, jednak jest to tylko element układanki.

Kluczowa w tym wszystkim jest siła linku, więc warto szukać popularnych portali powiązanych z Waszą branżą. Pamiętajcie, że poprawnie merytorycznie treści wciąż budują wizerunek eksperta i zdobywają zaufanie czytelników.

Na pozycjonowanie wpływa jeszcze wiele innych czynników (np. jakość contentu, wiek domeny czy struktura kodu), jednak jedno jest pewne – bogaty profil linkowy pozytywne wpływa na pozycjonowanie.