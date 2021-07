Radio Nowy Świat obchodzi pierwsze urodziny

W sobotę, 10 lipca Radio Nowy Świat obchodzi swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji radio przygotowało podsumowanie i audycje specjalne. W siedzibie radia odbędzie się również urodzinowy koncert, który poprowadzi Wojciech Mann.

Obchody urodzinowe rozpoczęły się już w piątek 9 lipca o 6 rano w audycji Wojciecha Manna „Poranna Manna”. Cały dzień na antenie będą pojawiać się specjalne urodzinowe akcje, m.in. życzenia od słuchaczy z całego świata i uznanych autorów polskiej kultury.

Popołudniu Radio Nowy Świat zaplanowało audycję wyjazdową, która zrealizują wspólnie z udziałem Patronów i słuchaczy. Poprowadzi ją Michał Porycki, a jego gośćmi będą dziennikarze radia. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16:00.

Co więcej, w sobotę 10 lipca o godz. 10:00 zaplanowano specjalne, trzygodzinne wydanie „Koncertu Życzeń”. Poprowadzą go Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk i Wojciech Malajkat. W sobotę w radiu pojawią się również audycje specjalne. Na godzinę 18:00 zaplanowano program Magdy Jethon i Marii Zamachowskiej „To jest Radio Nowy Świat”. To historia radia od pomysłu, poprzez rozpoczęcie zbiórki, aż do dziś.

W sobotę o 19 zaplanowano audycję „Szansa na szympansa”. Format tego koncertu ma przypominać program „Szansa na sukces”, który dawniej prowadził Wojciech Mann. Magda Jethon zastrzega jednak, że nie chodzi o rozstrzyganie konkursu, a o zwrócenie uwagi na los zwierząt – tytuł nie jest przypadkowy. Szympans ma na imię Szymon i jest najstarszym szympansem w warszawskim Zoo.

W koncercie zaśpiewają najmłodsi dziennikarze Radia Nowy Świat. W jury zasiądą Ania Rusowicz, Lena Piękniewska, Zofia Nowakowska, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau i Piotr Bukartyk. Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

Napiór oczywiście będzie, zresztą jak Koncert Życzeń, tylko, że nie dziś lecz w sobotę. 3 godziny (aż 3) Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk i Wojciech Malajkat będą spełniać życzenia. Czekamy na nie pod adresem: koncert.zyczen@nowyswiat.online. @RadioNowySwiat #PioniPoziom pic.twitter.com/N4VPrlg8Tw — RadioNowySwiat (@RadioNowySwiat) July 8, 2021

źródło: nowyswiat.online