Zewnętrzny kierownik działu IT. Co warto wiedzieć o outsourcingu CIO?

Zatrudnienie własnej osoby odpowiedzialnej za technologie informacyjne w firmie może być sporym kosztem. Właśnie dlatego powstał outsourcing CIO.

Obecnie informatyka jest jednym z ważnych obszarów w praktycznie każdej firmie. Komputery, internet, systemy informatyczne, płatności online – to tylko niektóre rozwiązania wspomagające codzienną działalność, jakie odnoszą się do szerokiego terminu technologii informacyjnych. Za planowanie i zarządzanie tym obszarem odpowiedzialny jest CIO, czyli Chief Information Officer.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kim jest Chief Information Officer (CIO)?

Czym zajmuje się Chief Information Officer?

Dlaczego warto posiadać własnego CIO?

Zewnętrzny CIO – co to jest?

Jakie są główne zalety outsourcingu CIO?

Kim jest Chief Information Officer (CIO)?

Chief Information Officer, w skrócie określany jako CIO, to osoba, której zadaniem jest odpowiednie organizowanie technologii informacyjnych w firmie. Stanowisko to może być tłumaczone na język polski jako dyrektor albo kierownik do spraw informacji lub informatyki.

Osoba pracująca na stanowisku CIO musi posiadać rozbudowaną wiedzę i doświadczenie dotyczące informatyki, między innymi systemów informatycznych, zarządzania, a także ekonomii.

Czym zajmuje się Chief Information Officer?

Specjalista jak Chief Information Officer zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem obszarem IT w firmie, co pozwala jej na planowanie oraz na nadzór nad różnymi dziedzinami informatyki.

Najczęściej CIO odpowiada wtedy za systemy informatyczne, czyli za przestrzeń, w której biznes styka się z informatyką. Współczesne systemy informatyczne stanowią nieocenione wsparcie w działalności każdej firmy, między innymi pomagają w redukcji czynności prowadzonych ręcznie, oszczędzają czas, pozwalają na trafne podejmowanie ważnych decyzji i budowę przewagi konkurencyjnej.

Zadaniem Chief Information Officera jest wtedy odpowiednie dobranie właściwego systemu informatycznego dla firmy oraz prowadzenie procesów jego obsługi i rozwoju.

Dlaczego warto posiadać własnego CIO?

Stanowisko jak CIO nie jest niezbędne w każdej firmie, lecz wtedy, gdy planuje się wdrożenie systemu informatycznego oraz korzystani z niego, warto pomyśleć o jego założeniu. Wówczas rozwiązania są dwa:

Zatrudnienie własnego Chief Information Officer Skorzystanie z usługi jak zewnętrzny CIO

Zewnętrzny CIO to usługa polegająca na outsourcingu, w ramach której Chief Information Officer prowadzi usługi na zamówienie klienta bez konieczności tworzenia dla niego dodatkowego stanowiska. Dzięki temu usługa ta wyróżnia się znacznie niższym koszem, co przekłada się jednocześnie na mniejsze obciążenie finansowe firmy.

Zewnętrzny CIO – co to jest?

Outsourcing CIO, czyli zewnętrzna obsługa w tym obszarze IT polega przede wszystkim na przekazaniu obowiązków Chief Information Officer w ręce zewnętrznej firmy.

Najczęściej obsługę jak zewnętrzny CIO prowadzą firmy informatyczne, które dostarczają również systemy IT dla firm. Obsługa zewnętrznego CIO jest wtedy związana z udzielaniem wsparcia informatycznego na etapie wyboru, wdrożenia oraz zarządzania systemem informatycznym, na przykład jak ERP czy CRM w zależności od potrzeb firmy.

Zewnętrzny CIO dba wtedy o to, aby procesy zachodzące w firmie pod kątem IT odbywały się optymalnie, czyli sprawnie, szybko, efektywnie, a także bezpiecznie. Jego pomoc może zatem okazać się nieoceniona, gdy firma dopiero zamierza zdecydować się na wdrożenie systemów informatycznych, a także wtedy, gdy już z nich korzysta.

Jakie są główne zalety outsourcingu CIO?

Outsourcing CIO oferuje firmom wiele korzyści, dlatego obecnie stanowi on atrakcyjną ofertę dla każdego przedsiębiorcy.

Wśród najważniejszych zalet związanych z outsourcingiem obsługi Chief Information Officera znajdują się poniższe: