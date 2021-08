Lidl i Biedronka ruszają z nowymi akcjami lojalnościowymi. Obie sieci od lat konkurują ze sobą w walce o klienta. W czwartek 26 sierpnia w sklepach sieci Biedronka pojawią się nowe maskotki – Gang Swojaków. Biedronka w ostatnich latach wypuściła już inne serie maskotek, a mianowicie – Gang Świeżaków, Fajniaków i Słodziaków. W Lidlu zaś akcja wystartuje w poniedziałek 30 sierpnia. W niemieckiej sieci pojawią się pluszowi bohaterowie z bajek Disneya.

Gang Swojaków w Biedronce

W czwartek 26 sierpnia rusza kolejna już akcja lojalnościowa w Biedronce. Tym razem sieć sklepów przedstawia Gang Swojaków. Jest ich dwanaścioro. Najnowsza akcja ma przynieść realną pomoc dla żyjących w Polsce zwierząt, dzięki współpracy sieci z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Nowe maskotki dzielą się na dwie grupy. Część z nich ma magiczne zdolności i swojskie imiona. Są one nieco bardziej „maskotkowe”. To:

Bocian Bolek

Żółw Zenek

Sikorka Sonia

Raczek Romek

Meduza Milena

Wiewiórka Wiola

fot. Gang Swojaków Biedronka, www.media.biedronka.pl

Sześć kolejnych Swojaków jest bardziej realistyczna. Reprezentują one żyjące w Polsce gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to:

żubr

sóweczka

wilk

morświn

jeż

ryś

Biedronka pomoże tym gatunkom we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Jak zdobyć maskotkę? Zasady

Od czwartku 26 sierpnia każdy klient Biedronki będzie mógł zdobyć maskotkę. Żeby dostać Bociana Bolka, Żółwia Zenka, Sikorkę Sonię, Raczka Romka, Meduzę Milenę albo Wiewiórkę Wiolę, należy zdobyć 80 naklejek.

Jednak, żeby zdobyć żubra, rysia, sóweczkę, wilka, morświna i jeża, należy uzbierać 60 naklejek. Naklejkę można zdobyć, robiąc zakupy za minimum 50 zł.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy z kartą Moja Biedronka, produktów w ramach akcji „Kupuj co polskie” i artykułów specjalnych, dodatkowo oznaczonych na sklepowych półkach. Po raz kolejny dodatkową naklejkę będzie można również otrzymać za zakup warzyw i owoców, ale wyłącznie tych, które są uprawiane w Polsce.

Punkty będzie można zbierać do 20 listopada 2021 roku we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Maskotki będzie można odebrać do 1 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.

Co więcej, Biedronka przygotowała dodatkową rzecz. Jest to książka Renaty Piątkowskiej „Gang Swojaków. O tym, że pomoc ma moc”. Można ją zdobyć po uzbieraniu 20 naklejek. Jak zapowiada Biedronka, dla osób, które wybiorą się na zakupy w najbliższą niedzielę handlową, 29 sierpnia, czeka specjalna oferta.

Lidl z nową akcją lojalnościową

Lidl również rusza z nową akcją lojalnościową pod hasłem „Warzywa i owoce mają supermoce”. W poniedziałek 30 sierpnia niemiecka sieć wprowadzi do swoich sklepów maskotki stworzone we współpracy z Disneyem. Obie firmy chcą przede wszystkim zachęcić najmłodszych do zdrowych nawyków żywieniowych.

W Lidlu będzie można nabyć takie maskotki jak:

Pluto (Teraz Miki),

Simba (Król Lew),

Stich (Lilo i Stich),

Sven (Kraina Lodu),

Pua (Vaiana)

Tuptuś (Bambi)

fot. Maskotki z bajek Disneya, www.lidl.pl

Co więcej, w Lidlu pojawi się 28 różnych produktów z limitowanej kolekcji Disneya. Będą to odzież dziecięca, artykuły szkolne, książki i kolorowanki.

Zasady akcji w Lidlu

Zasady najnowszej akcji będą podobne do tych z poprzednich lat. Za każdym razem, kiedy klient wyda 50 zł i będzie miał w koszyku przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc, otrzyma jedną pieczątkę. Aby zdobyć maskotkę, należy zebrać minimum 20 pieczątek oraz dopłacić 1 grosz.

Z akcji wyłączone są: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, a także karty Lidl. Akcja potrwa od 30 sierpnia do 24 października lub do wyczerpania zapasów.

źródło: www.lidl.pl ; www.media.biedronka.pl