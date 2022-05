Dowiedz się, jak sprawdzić, co o Tobie mówią w social mediach!

Każdy, kto prowadzi swój biznes, chce wiedzieć, co jego odbiorcy o nim sądzą – o produktach, usługach, obsłudze itd. Dzięki temu można lepiej poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców marki, by jeszcze lepiej rozwijać firmę. Jak sprawdzić, co o Tobie mówią w social mediach? Jest na to sposób – social media monitoring. Dowiedz się, na czym polega, co daje i jak do przeprowadzić!

Jak sprawdzić, co mówią o nas w social mediach?

Media społecznościowe to miejsce, w którym odbiorcy mogą komunikować się z markami, a także wzajemnie dzielić doświadczeniami i opiniami. Wszystkie te działania są niezwykle ważne z marketingowego punktu widzenia firm – i to nie tylko tych, które prowadzą swój biznes w sieci. Social media pomagają też rozwijać marki biznesom stacjonarnym, np. sklepom, warsztatom czy salonom fryzjerskim. Ważne jest jednak, by dobrze rozumieć potrzeby odbiorców i w przemyślany sposób na nie odpowiadać – dostarczając im wartościowy, interesujący content.

Poza tym istotne jest monitorowanie mediów społecznościowych, czyli śledzenie tego, czy i co o naszej marce mówią odbiorcy w social mediach. Monitoring jest procesem śledzenia wybranych słów kluczowych i wzmianek na platformach social mediach – na Facebooku, YouTubie, Instagramie, Twitterze, TikToku, LinkedInie, Pintereście i innych, korzystając z przeznaczonych do tego narzędzi.

Monitoring social media – w czym może pomóc?

Decydując się na monitoring social media, z pewnością spodziewasz się wielu korzyści. Przygotowaliśmy zatem listę tych, które w szczególności powinny przekonać Cię do tego, by zdecydować się na działania monitorujące.

Monitoring social media pozwala na analizę efektów prowadzonych już działań marketingowych

Umożliwia szybkie przeciwdziałanie potencjalnym kryzysom wizerunkowym i pomaga w zarządzaniu sytuacją kryzysową

Ułatwia badanie potrzeb klientów, ich opinii, poleceń

Umożliwia wyszukiwanie influencerów, którzy będą pasowali do profilu marki

Pozwala na doskonalenie funkcjonowania obsługi klienta

Stanowi wsparcie w sprzedaży

Jest szansą na kontrolowanie działań konkurencji

Pomaga budować wizerunek marki, rozpoznawalność, prestiż

Jak monitorować social media?

Monitoring social media można wykonywać samodzielnie albo korzystając z pomocy domów mediowych. W każdym z tych przypadków do analizy wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia – zarówno płatne, jak i bezpłatne. Bezsprzecznie tym, po które sięga się najczęściej, jest Brand24, czyli narzędzie, które wychwytuje i przekazuje opinie na temat danej firmy i ma wiele innych, praktycznych funkcji. Poza tym warte uwagi są SentiOne, Hootsuite, Google Alert. Im więcej narzędzi wykorzystamy i więcej danych przetworzymy, tym bardziej jakościowy będzie monitoring social mediów. Zyskamy wgląd w zachowania odbiorców, ich preferencje oraz oczekiwania.