Starcie pokoleń – które chętniej uczy się języka?

Nauka języka to jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie swoich szans na rynku pracy, spełnienie marzeń dotyczących poznawania ludzi z całego świata, czy po prostu poszerzenie horyzontów. Jednak są pokolenia, które uczą się chętnie, inne zaś uważają, że to nie dla nich. Jak to wygląda?

Mity na temat nauki języków

Istnieje sporo mitów na temat nauki języków obcych. Jednym z nich jest „jestem na to za stary”, występujący zaraz obok popularnego „nie mam talentu do języków”. Oba te stwierdzenia są całkowicie nieprawdziwe, niezależnie od tego, jaka osoba to wypowiada. Nawet siedemdziesięcioletnia osoba, która zna tylko polski, może nauczyć się języka obcego. Wiele zależy od samozaparcia, ale także od znalezienia odpowiedniej metody nauczania. Niestety te mity doskonale pokazują nam, które pokolenia mniej chętniej uczą się języków. To tak zwani baby boomers, a zatem osoby, które urodziły się w latach 1946-1964. Na szczęście ich niechęć do nauki języków zmienia się na przestrzeni lat. W 2000 roku Polacy deklarowali znajomość głównie języka rosyjskiego, a zatem tego, który był obecny w szkołach w czasach Polski Ludowej. Obecnie najpopularniejszym językiem jest angielski. To oznacza, że nawet oporni baby boomers uczą się tego języka, nie tylko w szkołach, ale też w zaciszu domowym. Angielski online króluje jako nowa metoda nauczania tego języka.

Nauka języka młodszych pokoleń

Po roku 1990 nauka dodatkowego języka, który nie był rosyjskim, stała się znacznie prostsza. Dzisiaj w każdej szkole język obcy jest obowiązkowy, dzieci nierzadko mają zajęcia z dwóch języków (poza polskim). To oznacza, że ich znajomość języków obcych znacząco rośnie. Oczywiście nie tylko dzięki szkole, ale i Internetowi. Rozmowy z zagranicznymi znajomymi poprzez social media czy nawet wspólne granie z ludźmi z całego świata umożliwiają młodszym pokoleniom uczenie się żywego języka, nie tego szkolnego, które nie do końca pozwala na wygodne i łatwe rozmawianie z mieszkańcami innych krajów. Internet zrewolucjonizował naukę języków, dzięki czemu właśnie młode pokolenia uczą się chętniej i lepiej.

Pamiętaj jednak, że nie istnieje coś takiego jak „bycie za starym na naukę”. Języków możesz uczyć się zawsze i wszędzie. Najlepiej w szkole z dobrymi lektorami. Aby dowiedzieć się więcej na temat nauki online bądź stacjonarnie, koniecznie zajrzyj na stronę szkoły Lincoln.