Rok 2020 w Google. Co najczęściej wyszukiwano?

Rok 2020 różni się z pewnością od pozostałych. To, co zaskoczyło ludzi w 2020 roku jest pandemia koronawirusa. Google opublikowało listę najczęściej wyszukiwanych haseł w 2020 roku.

To właśnie słowo koronawirus zdominowało wyszukiwarkę Google w Polsce i na świecie. Było to najczęściej wyszukiwane hasło w 2020 roku. Ludzie szukali nie tylko informacji o samym wirusie, ale również o tym jak wygląda sytuacja w kraju i gdzie odnotowano najwięcej przypadków zachorowań. Hasła „koronawirus” w Polsce i „koronawirus mapa” znalazły się kolejno na 2. i 7. miejscu zestawienia.

Użytkownicy wyszukiwarki wyszukiwali także porad dotyczących koronawirusa. To hasło znalazło się na 4. miejscu zestawienia w Polsce. Ludzie na całym świecie szukali także informacji na temat objawów wirusa – 8. miejsce na liście globalnej.

Rok 2020 różni się z pewnością od tych poprzednich. To co zmieniło się w tym roku jest nauczanie w szkołach, studiach czy praca. Uczniowie i studenci musieli przejść na nauczanie zdalne. To samo dotyczyło pracowników. Musieli przejść na pracę w domu. W pierwszej dziesiątce najszybciej zyskujących na popularności wyszukiwań w Polsce znalazły się nazwy narzędzi do komunikowania się online – Google Classroom i Microsoft Teams. Zajęły one 5. i 6. miejsce na liście. Na liście globalnej na 4. miejscu uplasował się Zoom.

fot. unsplash.com

Cały świat był również ciekawy wyborów prezydenckich w USA, prezydenta Donalda Trumpa i koszykarza Kobego Bryanta, który zginął w katastrofie helikoptera na początku tego roku.

Google: O czym ludzie rozmawiali w 2020 roku?

Ten rok został z pewnością zdominowany przez koronawirusa. W Polsce bardzo popularne były tematy związane z oferowaną przez państwo pomocą w czasie pandemii. Hasło bon turystyczny znalazło się na 4. miejscu. A tarcza kryzysowa na 8. Informacje o obostrzeniach uplasowały się na 6. miejscu, a hasło lockdown na 10.

Na świecie ludzie wpisywali w wyszukiwarkę również takie hasła jak: bezrobocie, czeki pomocowe czy akcje Tesli.

Ważnym tematem na świecie i w Polsce były wybory. W Polsce obserwowano zarówno walkę o prezydenturę w USA – 2. miejsce, ale także wybory krajowe – 3. miejsce.

Na 2. miejscu na liście globalnej znalazł się temat wyników wyborów w USA oraz w stanie Bihar, w Indiach.

Ludzie interesowali się także Iranem i eksplozją, do jakiej doszło w sierpniu w portowym magazynie w stolicy Libanu, Bejrucie. Polacy szukali również informacji na temat pożarów w Australii – 7. miejsce. Popularnym hasłem było także Black Lives Matter.

Najczęściej zadawane pytania

W 2020 roku nie zabrakło także wielu pytań. Ludzie zadawali m.in. takie pytania jak: dlaczego wirus nazywa się covid-19, dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne, dlaczego ludzie klaszczą. To najczęstsze pytanie, które pojawiały się w wyszukiwarce Google w 2020 roku.

Bez wątpienia, koronawirus był najczęściej wyszukiwanym hasłem w 2020 roku, ale także popularne były hasła pośrednio z nim związane. Użytkownicy pytali: o to, jak uszyć maseczkę, jak złożyć bon turystyczny, co to jest pandemia, co to jest narodowa kwarantanna, co to jest lockdown, ile trwa kwarantanna, ile osób może być na pogrzebie, ile kosztuje test na covid czy ile kosztuje respirator.

fot. unsplash.com

Ludzie pytali również m.in. o to, czym jest nauczanie hybrydowe. Popularne stały się także takie hasła jak: jak upiec chleb, jak zrobić zakwas na chleb, jak zrobić masę solną, pomysł na ogród, pomysł na balkon, ćwiczenia w domu, zabawy dla dzieci w domu.

Wśród wyszukiwanych haseł znalazło się także sporo nazwisk. W Polsce w ścisłej czołówce na liście „Ludzie” znaleźli się m.in. Joe Biden, Kobe Bryant i Paweł Królikowski. Na liście globalnej byli to: Joe Biden, Kim Jong Un i Boris Johnson.

W 2020 roku wyszukiwano także sposobów na rozrywkę w domu. Zjawisko binge-watching osiągnęło w tym roku rekord wszechczasów na całym świecie.

Źródło: polska.googleblog.com